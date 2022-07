La photo de Neeraj Chopra avec Guard Gog aux Championnats du monde d’athlétisme devient virale

Le champion olympique de javelot Neeraj Chopra a été photographié en train de caresser un chien de garde lors de son entraînement pour le championnat du monde d’athlétisme 2022 dans l’Oregon, aux États-Unis.

La 18e édition de l’événement quadriennal est en cours et le golden boy de l’Inde cherchera à ajouter une autre distinction historique à son nom. Étant l’un des favoris pour un podium, le médaillé d’or olympique de Tokyo pourrait mettre fin à la sécheresse de l’Inde pour les médailles aux championnats d’athlétisme.

L’Inspire Institute of Sport a partagé une image réconfortante de Neeraj Chopra sur son compte Twitter officiel. Sur l’image, on peut voir Neeraj caresser un chien de garde qui semblait apprécier son affection et se penchait vers lui. La légende du message disait: “Toujours se faire de nouveaux amis, ce #NeerajChopra.”

Neeraj est un grand amoureux des animaux et a un chien de compagnie nommé “Tokyo” qui lui a été offert par le tireur d’as Abhinav Bindra, le seul autre médaillé d’or olympique individuel de l’Inde, après son incroyable exploit aux Jeux olympiques de Tokyo. Le jeune homme de 25 ans publie constamment d’adorables photos avec son ami à fourrure sur les plateformes de médias sociaux.

A LIRE AUSSI | Love At 1st Flight : histoire du lanceur de javelot inspirant de l’Inde, Neeraj Chopra

Neeraj Choprea n’a pas levé le pied depuis Tokyo puisqu’il a battu le record national aux Jeux de Paavo Nurmi après son formidable lancer de 89,30 m. Il a enchaîné avec un lancer de 86,9 m aux Jeux de Kuortane et a décroché la médaille d’or.

L’athlète vedette était en pleine forme à la Stockholm Diamond League alors qu’il battait son propre record national et décrochait la médaille d’argent avec un lancer stupéfiant de 89,94 m.

Neeraj lancera sa campagne des Championnats du monde d’athlétisme à Eugene vendredi, en participant aux qualifications du lancer du javelot masculin à l’Université de l’Oregon à Hayward Field.

Il n’a pas réussi à se qualifier pour le tour final lors de sa première campagne aux Championnats du monde d’athlétisme 2017 à Londres. Il n’a pas atteint la marque de qualification automatique de 83 m, son lancer le plus long ne mesurant que 82,26 m.

Le champion en titre des Jeux olympiques, du Commonwealth et asiatiques tentera de franchir la barrière des 90 m aux Mondiaux et de poursuivre son incroyable parcours sur le podium en Oregon.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.