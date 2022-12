La photo de Meghan Markle, le prince Harry traqué par des paparazzi dans le doc Netflix provient de la première de “Harry Potter”

Une image utilisée pour montrer le prince Harry et Meghan Markle traqués par des paparazzi s’est avérée être un vieux cliché de la première londonienne de “Harry Potter” – qui a été prise des années avant que le couple ne se rencontre.

Dans la bande-annonce des prochaines docuseries Netflix du duc et de la duchesse de Sussex “Harry et Meghan”, des rangées de photographes sont vues en train de s’éloigner avant que le prince britannique ne dise : “J’ai dû faire tout ce que je pouvais pour protéger ma famille”.

Lundi, The Sun a rapporté que les photographes pointaient vraiment leurs appareils photo sur le casting de stars de “Harry Potter et les reliques de la mort : deuxième partie” à Trafalgar Square, à Londres. L’événement a eu lieu en 2011, soit cinq ans avant que le prince et l’ancienne actrice américaine ne se rencontrent en 2016.

Doug Seeburg, photographe pour The Sun, est sur l’image. Il a déclaré au point de vente qu’il n’y avait aucun membre de la famille royale britannique lors des fiançailles.

“Je me souviens d’être allé à la première”, a-t-il déclaré au point de vente. “C’était un événement énorme. Des foules et des foules de fans étaient venues sous la pluie et avaient campé toute la nuit pour voir les acteurs. Il n’y avait aucun membre de la famille royale là-bas.”

“Dans la bande-annonce de Netflix, il est sous-entendu que les photographes, dont moi, essayaient de prendre une photo du couple royal – mais c’est un non-sens”, a-t-il partagé. “Pour qu’une photo de cette première apparaisse dans cette bande-annonce sur Harry et Meghan, cela semble être une recherche d’image paresseuse.”

Un porte-parole du duc et de la duchesse de Sussex, ainsi que de Netflix, n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.

Ingrid Seward, rédactrice en chef du magazine Majesty, a déclaré à Fox News Digital que les Sussex devraient s’attendre à ce que leur histoire soit examinée de près par la presse britannique.

“Parce que Harry et Meghan sont actuellement une source de fascination morbide, les médias mondiaux sont prompts à faire des trous dans tout ce qu’ils font”, a-t-elle expliqué. “La presse britannique a sorti une série de photos de John Lennon et Yoko Ono tous “aimés”, qui étaient presque identiques aux poses adoptées par Harry et Meghan. Ensuite, les premières photos de Harry Potter d’un mur de photographes pointant leurs appareils photo étaient rien à voir avec les Sussex, qui ne se sont rencontrés que cinq ans plus tard.”

“Cela sape la validité de ce que Harry et Meghan essaient de dire et les ridiculise”, a poursuivi Seward. “Lorsque vous semblez menacer une institution britannique, vous devez être absolument sûr d’avoir raison, sinon vous serez enterré.”

Kinsey Schofield, experte royale et animatrice du podcast “To Di For”, a déclaré à Fox News Digital qu’elle était “consternée”.

“Pourquoi le font-ils ? Parce que Harry et Meghan n’ont aucune preuve tangible pour correspondre à leur récit, ils doivent donc s’appuyer sur des images et des vidéos d’archives”, a-t-elle affirmé. “Ils perdent toute crédibilité et c’est complètement irresponsable de la part de Netflix lorsque les personnes que Harry et Meghan attaquent ne peuvent pas riposter… Je pense que Harry et Meghan s’ouvrent à un public encore plus large et cette série de télé-réalité va se retourner contre eux. et leur explosent au visage. Ils ont l’air autorisés, délirants et malhonnêtes.

“C’est précisément le manque de détails que vous avez chez les ex-royals connus sous le nom de Meghan et Harry”, a déclaré l’expert royal Neil Sean. “La photo est une photo d’archives, qui pourrait maintenant leur coûter beaucoup d’argent, qu’ils devront payer, ou Netflix le fera. Des sources proches de Harry et Meghan affirment qu’ils ne l’auraient pas su. Mais vraiment, ils ont signé la bande-annonce . Ils ont le dernier mot sur tout. Ils n’ont jamais demandé à quel événement il y avait toute cette excitation de papa ?”

La deuxième bande-annonce des docuseries à venir est tombée lundi – et les anciens membres de la famille royale ne se retiennent pas lorsqu’ils discutent des souffrances qu’ils ont subies aux mains de leur famille élargie et de la grande monarchie.

Dans une scène, on peut entendre Harry, 38 ans, dire sur un montage vidéo : “Il y a une hiérarchie dans la famille. Vous savez, il y a des fuites, mais aussi ils plantent des histoires.”

L’ancienne actrice américaine de 41 ans affirme avec audace : “J’ai réalisé : ‘Ils ne te protégeront jamais.'”

Le couple s’est retiré de ses fonctions de membres de la famille royale en 2020, déménageant en Californie pour élever leur fils Archie et plus tard, sa fille Lilibet.

En mars 2021, le duc et la duchesse de Sussex ont dévoilé leur relation avec la famille royale dans une interview explosive avec Oprah Winfrey. Le couple a allégué qu’il y avait eu des discussions sur la couleur de peau de leur fils Archie au sein du cercle familial. Après cette interview, Oprah a partagé qu’Harry avait précisé que ni sa grand-mère ni son grand-père n’étaient la source desdits commentaires.

Tout au long de la bande-annonce du nouveau documentaire, des titres désobligeants et une couverture paparazzi de Markle sont montrés, tandis qu’un commentateur ajoute: “C’est une question de haine, c’est une question de race.”

À un moment donné, le prince déclare simplement “C’est un sale jeu”.

Plus tard, il fait allusion à une étrange similitude dans le traitement de sa femme et de sa défunte mère, la princesse Diana.

“La douleur et la souffrance des femmes qui se marient dans cette institution, cette frénésie alimentaire”, dit Harry de façon inquiétante, aggravée par une déclaration plus tard dans la bande-annonce, où il dit : “J’étais terrifié. Je ne voulais pas que l’histoire se répète.”

Le volume I du programme sortira le 8 décembre tandis que le volume II sortira le 15 décembre.

Caroline Thayer de Fox News Digital a contribué à ce rapport.