La photo de Little Suhana Khan avec Shah Rukh Khan-Gauri Khan de la première de ‘Raavan’ devient virale

La fille de Shah Rukh Khan et de Gauri Khan, Suhana Khan, est une star des médias sociaux et elle devient souvent le sujet de conversation de la ville. Bien qu’elle fasse partie des enfants vedettes préférés des paparazzi, elle fait des apparitions publiques depuis qu’elle est enfant. Suhana avait l’habitude d’assister à des premières, des fêtes, des matchs IPL et de nombreux autres événements avec ses parents. En raison de la célébrité de son père, la famille a décidé de l’envoyer à l’étranger pour des études supérieures.

Maintenant, nous sommes tombés sur une photo de retour majeure de Shah Rukh, Gauri et Suhana de la première de ‘Raavan’ qui s’est tenue à Londres. L’événement était une affaire de stars et SRK et sa famille faisaient partie des célébrités pour marquer leur présence.

Sur la photo, la superstar arborait un look élégant portant une kurta bandhgala noire et un pantalon avec une pochette. Il l’a associé à des chaussures noires et des nuances brunes. Tandis que Gauri était jolie dans une robe bustier imprimée en satin vert avec un décolleté en V. Elle l’a associé à une étole à sequins et des peep-toes gris. Alors que Suhana avait l’air mignonne tout en tenant la main de son père pendant qu’ils se faisaient cliquer. On la voit vêtue d’une robe t-shirt à volants blancs avec une veste à carreaux et une paire de baskets blanches.

Actuellement, Suhana termine ses études à la Tisch School of the Arts de l’Université de New York. L’enfant star aspire à être un acteur tout comme son père superstar. Elle a fait partie de plusieurs pièces de théâtre et courts métrages pendant ses années d’école.