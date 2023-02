Le 18 décembre 2022, Lionel Messi a éternisé sa grandeur sur la scène mondiale en soulevant le trophée de la Coupe du monde pour l’Argentine après avoir battu la France aux tirs au but.

Plus tard dans la journée, il a mis en ligne une photo Instagram de lui-même soulevant la Coupe du monde, alors qu’il était sur les épaules de son bon ami Sergio Aguero et entouré de supporters argentins en liesse.

En février 2023, cette photo avait été aimée par plus de 75 millions de personnes différentes – la publication la plus appréciée sur Instagram de son histoire – toutes désireuses de montrer leur soutien au joueur largement considéré comme le plus grand de tous les temps.

Cependant, et si QuatreQuatreDeux vous a dit que le trophée sur la photo n’est même pas le vrai : que c’est une réplique et que le coéquipier argentin de Messi, Angel Di Maria, tenait la précieuse possession à environ 50 mètres au centre du terrain ?

Comme l’a écrit le journaliste Martin Mazur dans QuatreQuatreDeux: “Aguero avait la tâche spéciale de porter Messi sur ses épaules, tandis que la star argentine tenait la Coupe du monde – même si c’était une réplique, Messi le découvrirait plus tard.

“La photo Instagram la plus appréciée de tous les temps? Eh bien, ce n’est pas le vrai trophée, Di Maria l’avait au centre du terrain. Cela n’avait pas vraiment d’importance – Messi a ri quand il l’a découvert.”

Bien sûr, Messi a quand même réussi à mettre la main sur le trophée à plusieurs reprises au cours des jours suivants, emportant même la Coupe du monde au lit avec lui dans une chambre qu’il partageait avec Aguero, bien que l’ancien homme de Manchester City ne joue même plus professionnellement.

D’autres joueurs faisant également partie du parcours de l’équipe mais ne faisant pas partie de l’équipe pour le tournoi ont fait le voyage au Qatar et se sont joints aux célébrations.

Mazur a écrit: “Messi a invité le désormais retraité Sergio Aguero, son colocataire depuis la Coupe du monde U20 2005, à partager avec lui avant la finale. Des joueurs exclus en raison d’une blessure, comme Giovani Lo Celso, Nico Gonzalez et Joaquin Correa, a voyagé pour soutenir l’équipe et a soulevé le trophée à ses côtés.”

La publication de Messi sur lui tenant la Coupe du monde alors qu’il était sur les épaules d’Aguero est désormais la publication sur les réseaux sociaux la plus appréciée de l’histoire – pas mal étant donné qu’il s’agit d’un faux trophée qu’il a entre les mains. Pas que quelqu’un l’ait remarqué.