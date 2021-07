La photo de Lionel Messi sur un paquet Beedi est la véritable marque de ‘Desi Enterprise’

La star du football argentin Lionel Messi est peut-être entré dans le cœur d’énormes fans indiens bien avant son titre très convoité de Copa America après la victoire de l’équipe sud-américaine sur le Brésil, mais il semble également faire sa marque, bien qu’inconsciemment sur un peu connu paquet de ‘beedi’.

Beedi, pour ceux qui ne connaissent pas, est une cigarette fine remplie de flocons de tabac et généralement enveloppée dans une feuille de tendu. La photo du footballeur de 34 ans sur le paquet de produits du tabac est devenue virale après qu’un utilisateur de Twitter, Ripin Sharma, l’a publiée et l’a qualifiée en plaisantant de «première approbation de Messi en Inde». Le paquet estampillé « Messi Biri » avec une photo souriante de Messi en noir, jaune et blanc.

Un utilisateur a souligné que ce paquet beedi particulier se vendait depuis longtemps. Le paquet mentionne également l’usine qui fabrique les produits du tabac et le lieu.

Le paquet bedi a une image souriante du footballeur argentin avec son nom étant « Messi Biri ». Comme clairement mentionné sur l’emballage, la cigarette fine a été fabriquée à l’usine Arif Bidi à Dhuliyan, au Bengale occidental. — Anirban Basu (@TheAnirbanBasu) 14 juillet 2021

Les fans de Messi et les internautes en général étaient divisés sur le paquet mettant en vedette la superstar du football et beaucoup ont « félicité » le joueur argentin pour sa nouvelle entreprise commerciale en Inde !

L’ironie n’a pas été perdue pour une personne au moins.

* l’un des footballeurs les plus en forme de la planète et ils l’ont choisi pour bidi 😂— G (@GauravM1630) 13 juillet 2021

Certains ont même qualifié la « victoire de l’approbation » de la victoire du footballeur en Copa.

La star du football argentin Messi a remporté la Copa America par son pays et a immédiatement obtenu une marque à soutenir. « Messi Biri »😜. Belle réalisation Enjoy 😁 pic.twitter.com/RaydB0r1DI– Dipak Pujari (@PujariDipak) 13 juillet 2021

Fait intéressant, la même usine semble également vendre les beedis dans un paquet contenant le footballeur portugais et rival professionnel de Messi, Cristiano Ronaldo.

Dans un incident distinct récemment, un travailleur beedi du Kerala a fait don de la quasi-totalité de ses économies aux fonds du ministre en chef pour aider l’État à lancer une campagne de vaccination gratuite. Son acte de bienveillance a également été partagé par le ministre en chef du Kerala, Pinarayi Vijayan, qui a salué le geste de l’homme dans un tweet samedi soir.

Des usines locales dans de nombreux États de l’Inde fabriquent ces produits du tabac et leur prix est très bas. Les usines Beedi emploient également des femmes et même des enfants qui gagnent une maigre somme quotidiennement en roulant ces cigarettes. Mais ils sont souvent confrontés à des risques pour la santé en raison de mauvaises conditions de travail.

