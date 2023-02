La photo de l’intimité masculine de Sunil Gupta dans l’Inde des années 1980 était plus subversive qu’il n’y paraît

Écrit par Oscar Holland, CNN

Dans Snap, nous examinons le pouvoir d’une seule photographie, racontant des histoires sur la façon dont les images modernes et historiques ont été créées.

Pour les passants, la vue de deux hommes s’embrassant à côté de la porte de l’Inde à New Delhi en 1986 aurait pu sembler banale. Dans une ville où les manifestations publiques d’affection masculine platonique sont relativement courantes, c’est le photographe Sunil Gupta qui a attiré le plus d’attention à l’époque.

“Les hommes se tenant la main ou allongés sur les genoux ne sont pas un problème – cela a l’air très romantique (de l’extérieur), mais ils ne font généralement que traîner”, a-t-il déclaré dans une interview vidéo depuis le Royaume-Uni, avant de se rappeler : “Je suscitait plus d’intérêt qu’eux, parce que j’étais là avec un trépied et un appareil photo, donc tout le monde était concentré sur moi.”

Les spectateurs ne s’en sont peut-être pas rendu compte, mais Gupta créait une image subtilement subversive dans ce qu’il a décrit comme “l’atmosphère répressive” de l’Inde des années 1980. À une époque où l’homosexualité était plus taboue dans le pays qu’elle ne l’est aujourd’hui – et où le sexe gay consensuel était alors criminalisé comme un “délit contre nature” – le photographe avait trouvé ses sujets via les réseaux informels constituant la scène gay de Delhi. Le couple en question avait choisi les jardins du monument de guerre pour leur séance photo en raison de sa réputation de lieu de drague.

Ayant vécu à New Delhi jusqu’au milieu de son adolescence, Gupta, basé à Londres, le savait par expérience personnelle. “Je suis passé devant cet endroit en allant à l’école tous les jours pendant 11 ans”, a-t-il déclaré. “Il suffisait de descendre du bus et de s’envoyer en l’air sur le chemin du retour. C’était très facile.”

L’image fait partie de la série du photographe “Exiles”, qui a été exposée pour la première fois au Royaume-Uni en 1987, mais qui est présentée cette semaine à l’India Art Fair à New Delhi. Tourné principalement en extérieur autour de la capitale indienne, il capture des hommes homosexuels assis sur des bancs ou dans des lieux publics populaires parmi ceux qui recherchent des partenaires sexuels occasionnels, leurs visages souvent hors champ ou détournés de la caméra.

Soucieux de « dévoiler » ses sujets, Gupta les traite comme des collaborateurs dans ce qu’il appelle une démarche de « documentaire construit ». Après avoir tourné ses images et développé le film à Londres, il est retourné à Delhi avec des feuilles de contact imprimées pour s’assurer que les hommes étaient à l’aise avec les images qu’il avait sélectionnées pour son émission.

“Il y avait pas mal de cabrioles dans les photos”, a-t-il dit à propos du tournage de India Gate. “Et il y avait d’autres photos qui étaient (plus suggestives)… Alors j’en ai choisi une un peu plus docile à mettre dans la série.”

L’autre défi éthique, a-t-il rappelé, était de communiquer au duo comment les images seraient utilisées – et l’art de la photographie lui-même.

“Ce n’était pas pour publication, et la seule façon dont ils voyaient les photos était dans un magazine, il a donc fallu quelques explications”, a-t-il déclaré, ajoutant: “Ensuite, j’ai essayé d’expliquer le processus.”

La photographie pour beaucoup à l’époque, a observé Gupta, était encore “une chose très mystérieuse que seules quelques personnes faisaient dans une chambre noire”.

Pour ‘le canon’

Désormais parmi les artistes photographes les plus célèbres d’Inde, Gupta a souvent abordé les expériences LGBTQ dans ses explorations de la race, de l’immigration et de l’identité. Pendant ses études aux États-Unis au milieu des années 1970, il a produit une série désormais célèbre de photos de Christopher Street à New York qui ont capturé la scène gay de la ville dans les années entre les émeutes de Stonewall et le début de l’épidémie de sida.

Bien que “Exiles” ait présenté un portrait rare de la vie gay en dehors de l’Occident, le public visé par Gupta était toujours de retour à Londres. L’homophobie sévissait dans la Grande-Bretagne des années 1980, et le photographe a déclaré qu’il faisait face à “beaucoup d’hostilité” à l’école d’art pour avoir réalisé des travaux liés à sa sexualité.

“Je ne pouvais pas faire de travail gay, et je ne pouvais pas faire de travail gay sur l’Inde, en particulier”, a-t-il déclaré. “Il n’y en avait pas dans la bibliothèque pour référence. Alors, j’ai pensé: ‘Je me donne pour mission d’en faire. Pas pour l’Inde, mais pour ce canon – nous devons avoir des Indiens homosexuels dans notre bibliothèque, dans notre art écoles, par ici.'”

Le Museum of Modern Art de New York a depuis acquis plusieurs des images pour sa collection permanente, signifiant la place de la série dans la photographie contemporaine. Mais ce ne fut pas un succès instantané.

“Cela n’a eu aucun impact lors de sa première diffusion”, a déclaré Gupta à propos de ses débuts. “Je pense que c’était trop tôt.”

Dans les années 1990, cependant, l’intérêt pour le travail de Gupta grandissait, à mesure que l’art réalisé par et sur les homosexuels de couleur devenait de plus en plus visible en Occident. Le fait que “Exiles” soit maintenant diffusé en Inde, où il a dit qu’il était accueilli positivement, témoigne également des changements survenus dans le sous-continent.

Un cliché de la série “Exils”. Crédit: Avec l’aimable autorisation de Sunil Gupta/Vadehra Art Gallery

Bien que les communautés LGBTQ du pays soient toujours confrontées à une stigmatisation sociale importante, le sexe gay a été décriminalisé en 2018 et l’arrivée d’applications comme Grindr a été transformatrice, a déclaré Gupta. (“Ces sortes de rencontres fortuites derrière la brousse ne se produisent pas – ou se produisent peut-être moins”, a-t-il ajouté). Ce contexte moderne et la puissance du recul ont permis de peindre les photos sous un nouveau jour.

“Je pense que c’est devenu suffisamment historique pour que les gens soient curieux de savoir à quoi ressemblait la vie gay avant Grindr et Internet”, a déclaré Gupta. “Les gens pensent que c’était sombre et sombre, et que les gens sautaient des immeubles. Ils ne semblent pas apprécier que nous ayons aussi réussi à avoir une sorte de vie à l’époque.”

C’est un message reflété dans la séance photo insouciante d’India Gate du photographe, qu’il raconte comme une journée détendue de plaisir et de soleil abondant.

“Cela semblait juste très agréable. C’était une belle journée et j’ai pu passer du temps avec ces gars qui passaient un bon moment et riaient.”

“Exiles” est présenté via la galerie d’art Vadehra à Foire d’art de l’Inde, qui se déroule du 9 au 12 février à New Delhi, en Inde. UN livre des extraits de la série, publiés par Aperture, est disponible dès maintenant.