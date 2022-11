La photo de l’entraîneur de l’équipe de football du Sénégal devient virale pour sa ressemblance avec le rappeur Snoop Dogg

Depuis le début de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 il y a quelques jours, Internet regorge d’extraits des matchs et de publications soulignant les moments passionnants du match. En plus de cela, récemment, une photo de l’entraîneur de l’équipe nationale de football du Sénégal est devenue virale pour des raisons auxquelles vous ne vous attendriez pas. Beaucoup ont souligné que l’entraîneur, Aliou Cissé, ressemble au rappeur américain Snoop Dogg. Au fur et à mesure que la photo tournait, elle a même attiré l’attention du rappeur.

Sur la photo, partagée sur Twitter, Aliou Cissé est vu debout, les bras croisés lors du match du Sénégal contre les Pays-Bas lundi. Remarquant le chapeau noir, la moustache et les dreadlocks de Cissé, de nombreux utilisateurs ont déclaré que l’entraîneur ressemblait beaucoup à l’artiste. « Pourquoi Snoop Dogg est-il l’entraîneur du Sénégal ? la légende de la photo virale lu.

Beaucoup n’ont pas pu garder leur calme après avoir repéré la similitude inhabituelle qui a même incité Snoop Dogg à partager à nouveau l’image.

La photo a également suscité des réactions hilarantes de la part des utilisateurs sur Twitter.

“J’ai pensé la même chose hahaha et j’ai pris une photo pour montrer à mes amis !” un utilisateur a écrit en partageant une photo de l’entraîneur.

Un autre a dit : « Donnez-le à ce type… c’est un champion ».

Donnez-le à ce gars… c’est un champion – abiola kahdijat (@AbiolaKahdijat) 21 novembre 2022

“Heureux de voir que je n’étais pas le seul à penser la même chose”, a déclaré un utilisateur.

Heureux de voir que je n’étais pas le seul à penser la même chose— BERNARDO IBERRI (@BIGBERRI) 22 novembre 2022

Pendant ce temps, certains n’étaient pas d’accord pour dire que l’entraîneur ressemblait à Snoop Dogg.

“Ça ne ressemble en rien à snoop”, a écrit une personne.

Un autre a dit : « Je ne suis pas sûr, mais il y a un peu de ressemblance ».

Je ne suis pas sûr, mais il y a un peu de ressemblance— Godwin Richard (@GodwinR27056315) 22 novembre 2022

“Je jure que quand je l’ai vu pour la première fois sur une vidéo de football TikTok, j’ai été choqué qu’il soit en fait snoop dogg”, lit-on dans une réaction.

Je jure que quand je l’ai vu pour la première fois sur une vidéo de football tiktok, j’ai été choqué qu’il soit en fait snoop dogg 😂😂— Khalid Khalti خالد خالطی 22 novembre 2022

L’un d’eux a suggéré que le rappeur faisait des “quêtes secondaires”.

Un autre a plaisanté, “Snoop fait n’importe quoi ces jours-ci”.

Snoop fait n’importe quoi ces jours-ci 😂— Jeddii007 (@Jooooorrdan) 22 novembre 2022

Le Sénégal a perdu le match du Groupe A de la Coupe du Monde de la FIFA contre les Pays-Bas par 2-0 lundi. L’équipe d’Afrique de l’Ouest affrontera ensuite le Qatar le 25 novembre.

