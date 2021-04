La scène a touché le cœur dans le monde entier, avec des dizaines de personnes disant qu’elles pouvaient se rapporter au seul moment de deuil du monarque – qui semblait symboliser ce à quoi les familles du monde entier ont dû faire face depuis le début de la pandémie: le deuil sans le contact ou la proximité de quiconque pour se calmer la douleur.

Actuellement en Angleterre, 30 personnes en deuil peuvent assister à des funérailles et celles qui ne vivent pas dans le même ménage ou dans la bulle de soutien doivent rester à deux mètres l’une de l’autre. Avant le service de samedi, la famille royale a déclaré que les personnes présentes se conformeraient aux règles gouvernementales actuelles.

La photo de l’homme de 94 ans vêtu de noir et assis seul sur un banc est arrivée paradoxalement alors que les pubs, restaurants, coiffeurs, gymnases, boutiques non essentielles et parcs à thème d’Angleterre ont rouvert au public après trois verrouillages nationaux. C’était un contraste frappant avec les images et les vidéos circulant sur les médias sociaux qui montraient des lieux animés par des foules et des gens en plein air profitant de la nourriture et des boissons ensemble après près de 100 jours de fermeture.

Sur les réseaux sociaux, certains critiques se sont demandé comment les gens pouvaient se faire couper les cheveux, aller au gymnase ou avoir une manucure mais pas s’asseoir à côté d’un membre vulnérable de la famille – surtout s’ils, comme la reine, avaient été complètement vaccinés avant un important un événement.

«Quelqu’un peut-il m’expliquer pourquoi nous avons des pubs et des restaurants ouverts et des centaines de personnes se saoulent sans masque, mais les funérailles sont toujours soumises à des restrictions Covid?» lire un tweet. «Des pubs bondés dans la rue principale, des restrictions aux funérailles. Ces règles Covid sont désordonnées, inhumaines et ne contiennent aucune équité. Même les vaccinés ne peuvent pas s’asseoir ensemble, où sont les incitations? » lire un autre.

La reine et le prince Philip ont reçu leurs premières doses de vaccin contre le coronavirus en janvier, le monarque affirmant que le coup était rapidement terminé et « n’a pas fait mal du tout. » La reine a reçu sa deuxième dose du vaccin en mars avant d’assister à son premier engagement royal depuis la fin de l’année dernière.

Des célébrités aux animateurs de télévision en passant par les membres du public, la même question ne cesse de se poser: si les cas chutent en raison de tests généralisés et d’un déploiement de vaccins salué comme un succès par le gouvernement, pourquoi ne peut-on pas changer les règles funéraires?

«Devrions-nous alléger les restrictions funéraires?» a demandé lundi à l’émission télévisée «Good Morning Britain» alors que les animateurs de l’émission parlaient avec Craig Bicknell, un homme à qui le personnel du crématoire avait demandé à déménager alors qu’il tentait de réconforter sa mère lors des funérailles de son beau-père en octobre de l’année dernière.

Avec son frère, Bicknell avait rapproché sa chaise de celle de sa mère pour qu’il puisse être près d’elle – mais on lui a dit de remettre sa chaise dans sa position d’origine et de se conformer à la réglementation covid-19.

La vidéo devenu viral et a suscité une indignation généralisée. Bicknell a déclaré que sa mère était «perdue», ajoutant: «Quand j’ai vu ma mère se briser comme elle l’a fait, il a juste fallu que je la réconforte et que je passe mon bras autour d’elle.» Le lieu a admis par la suite qu’il aurait dû adopter «une approche plus réfléchie» pour faire face à la situation.

S’exprimant lundi, Bicknell a déclaré que «beaucoup de choses avaient changé» dans le pays depuis ce moment – le déploiement du vaccin britannique a été largement réussi, les chiffres récents du gouvernement indiquant que plus de 32 millions de personnes à travers le pays ont reçu leur première dose du vaccin. Le nombre quotidien de morts est à son plus bas niveau depuis septembre, et les tests sont largement disponibles pour les personnes de tous âges.

«Pourquoi ne pouvons-nous pas changer les règles?» Bicknell a demandé, ajoutant que s’il comprenait qu’il avait enfreint les règles à l’époque, la gestion de la crise sanitaire par le pays s’était considérablement améliorée depuis le décès de son beau-père.

La controverse survient alors que la foule est revenue dimanche au stade de Wembley à Londres pour assister à un match de football entre Leicester et Southampton. Une foule réduite de 4000 personnes portant des masques faciaux a regardé en direct dans les gradins après avoir présenté aux responsables des résultats de test de coronavirus négatifs à l’entrée. Le stade peut contenir jusqu’à 90 000 personnes.

Plus tôt ce mois-ci, le gouvernement a annoncé un plan d’événement pilote qui, espère-t-il, ouvrira la voie à un large public pour qu’il revienne aux événements sportifs et aux concerts en plein air cet été.

«Le retour des spectateurs aux concerts de musique et aux événements sportifs est un moment que nous attendons tous avec impatience», a déclaré lundi le secrétaire à la Santé, Matt Hancock. «Ces projets pilotes éclaireront notre approche pour garantir que les futurs grands événements puissent se dérouler en toute sécurité.

