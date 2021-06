La photo de la petite amie de Farhan Akhtar, Shibani Dandekar, en peignoir devient VIRALE

La petite amie de Farhan Akhtar, Shibani Dandekar, est une fervente utilisatrice des médias sociaux. Elle utilise son identifiant Instagram pour partager les mises à jour de sa vie personnelle et professionnelle avec ses fans. Jamais du genre à mâcher ses mots, le compte Instagram de Shibani regorge de photos audacieuses et glamour de l’actrice. De ses photos en bikini à l’augmentation de la température dans une robe risquée, la chronologie des médias sociaux de Shibani a tout pour plaire et son énorme fan suivant s’assure que chaque fois qu’elle partage une nouvelle photo, elle devient virale.

Le sort de la dernière photo de Shibani a été similaire dans lequel on la voit se détendre dans un peignoir sur son lit accompagnée de ses animaux de compagnie Jimmy et Tyson somnolant à ses côtés.

Le look décontracté que Shibani arborait sur la photo a touché une corde sensible chez ses fans qui l’ont qualifiée de « beauté scintillante », « incroyable » et « charmante » entre autres.

À côté de l’adorable photo, Shibani a écrit une note douce pour ses « bébés » qui disait : « Je ne peux pas imaginer ma vie sans mes bébés… mon monde entier ! Merci d’avoir illuminé ma vie #JimandTy maman t’aime x. »

Regardez la photo ici :

Pendant ce temps, la belle-mère de Farhan Akhtar, Shabana Azmi, a partagé une photo de famille heureuse sur les réseaux sociaux mettant en vedette son mari et célèbre parolier, Javed Akhtar, son beau-fils Farhan Akhtar et sa petite amie Shibani Dandekar. Sur la photo, alors que Javed, Farhan et Shibani coordonnent leurs couleurs dans des tons moutarde, Shabana Azmi est vue enfiler un costume salwar dans une nuance de vert apaisante. D’une part, alors que Shibani est vu dans un haut imprimé tie and dye moutarde et rose associé à un pantalon imprimé, de l’autre Javed et Farhan Akhtar peuvent être vus jumelés dans des tenues de couleur moutarde. En partageant la photo, Shabana Azmi a écrit : « Hassi Khushi » avec des émojis au cœur rouge.

La famille était tout sourire alors qu’elle prenait la pose pour la caméra.

Regarde:

Sur le plan du travail, Shibani a été vu pour la dernière fois dans le film de 2018 « Bhavesh Joshi ».