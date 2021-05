La photo de la fête des mères de Jeff Bezos a quitté Internet pour deviner laquelle il est

Le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, a partagé des photos de retour spéciales avec sa mère et sa famille pour marquer l’occasion de la fête des mères. Souhaitant à sa mère Jacklyn Bezos pour cette journée spéciale, le fondateur d’Amazon a parcouru les chemins de la mémoire et a partagé une photo de retour de son enfance où le jeune Jeff pouvait être vu avec sa mère et sa sœur cadette, Christina, ainsi que son frère Mark. Les trois frères et sœurs pouvaient être vus assis sur les genoux de leur mère sur la photo. La vieille photo de retour a été partagée avec un récent clic de la famille Bezos. «À une maman qui a toujours eu les mains pleines. Merci pour absolument tout. Nous t’aimons, maman », a écrit Jeff en partageant la publication Instagram.

Le chef d’Amazon est très actif sur les plateformes de médias sociaux et est souvent vu en train de partager des photos avec sa famille et ses amis. Dans un autre article qu’il a partagé sur Instagram, le magnat des affaires a décrit les difficultés de la vie de son père. Vérifiez-le.

Jeff est actuellement l’homme le plus riche du monde avec une valeur nette déclarée de 193 milliards de dollars.

Pendant ce temps, les médias sociaux ont été inondés de photos et de publications à l’occasion de la fête des mères, célébrée le deuxième dimanche de mai en Inde, aux États-Unis et dans de nombreux pays du monde. De nombreuses personnalités éminentes du monde entier ont partagé leurs sentiments sincères pour leurs mères en publiant sur les réseaux sociaux pour marquer cette journée.

La vice-présidente américaine Kamala Harris s’est souvenue de sa mère Shyamala Gopalan et a partagé une photo Instagram avec elle. Dans son article, Harris a décrit le voyage et les rêves de sa mère qui était venue aux États-Unis d’une petite ville en Inde. Sur la photo, on pouvait voir la jeune Harris posant avec sa mère et sa sœur Maya.

La philanthrope Melinda Gates a également partagé une photo avec ses trois enfants et a souhaité à tout le monde la fête des mères. Bill Gates et Melinda ont récemment partagé leur décision de séparation.

Le couple a récemment décidé de se séparer après avoir été marié pendant plus de 27 ans.

