La photo de Hunter Biden est modifiée ; Trump a perdu les élections

L’affirmation: l’image montre Hunter Biden peignant « Trump a gagné les démocrates trompés »

Cela fait huit mois depuis le jour des élections, et certains républicains affirment toujours à tort que les élections de 2020 ont été volées à l’ancien président Donald Trump via une fraude électorale généralisée dans les États qu’il a perdus.

À la suite du discours de Trump à la Conférence d’action politique conservatrice à Dallas – au cours de laquelle il a répété des mensonges électoraux démystifiés – les affirmations selon lesquelles «les démocrates ont triché» ont refait surface sur les réseaux sociaux.

Le 16 juillet, le fils de Trump, Eric, s’est rendu sur Facebook pour partager une prétendue image de Hunter Biden, le fils du président Joe Biden, peignant une pancarte indiquant: « TRUMP WON DEMOCRATS CHEATED ».

En quelques heures, son post a accumulé plus de 30 000 réactions et 4 000 partages. USA TODAY a contacté la Trump Organization pour commentaires.

La même image a également fait son chemin vers les sites de mèmes et Reddit avec la légende « Dernières illustrations de Hunter Biden ».

Mais l’image est altérée, et Joe Biden a remporté légalement l’élection présidentielle de 2020, peu importe combien de personnes prétendent le contraire.

L’image est modifiée

La photo circulant en ligne a été manipulée à partir d’une image authentique de Hunter Biden peignant une œuvre d’art abstraite bleue.

La photo originale est apparue pour la première fois dans un article du 14 juin d’Artnet News sur la carrière de peinture de Biden et la vente de son art après avoir lutté contre la dépendance. Le point de vente a rapporté que son travail comprend des éléments de poésie, d’abstractions géométriques, de peinture et de photographie.

La version falsifiée de la photo sur les réseaux sociaux a superposé les mots « TRUMP WON DEMOCRATS CHEATED » sur la peinture de Biden et a ajouté de la peinture blanche au pinceau qu’il utilisait.

Dans une interview accordée au New York Times en février 2020, Biden a déclaré que l’art était quelque chose qu’il « prenait au sérieux depuis longtemps mais qu’il n’était pas nécessairement destiné à la consommation publique ».

Lorsqu’il a été annoncé que son travail serait mis en vente cet automne dans une galerie de New York pour 75 000 $ à 500 000 $, les critiques ont soulevé des préoccupations éthiques et ont suggéré que son art ne se vendrait pas autant s’il avait un nom de famille différent.

Biden a remporté l’élection présidentielle

Non seulement l’image est altérée, mais elle prétend aussi faussement que Trump a remporté l’élection présidentielle de 2020.

Joe Biden a battu Trump par plus de 7 millions de voix. Il a obtenu un total de 306 voix électorales contre 232 pour Trump. Les candidats doivent remporter 270 voix pour être élu président.

Les allégations de personnes décédées votant, de plus de votes que d’électeurs éligibles et de systèmes de vote « défectueux » ont toutes été démystifiées, ainsi que d’autres faussetés électorales. Une série de recomptages et d’audits électoraux ont confirmé, état après état, que les votes avaient été compilés avec précision.

De plus, les responsables de la sécurité électorale ont décrit les élections de 2020 comme « les plus sûres de l’histoire américaine ».

Il n’y a eu aucune preuve de fraude électorale en faveur de Biden, et les tribunaux des États du champ de bataille ont rejeté plusieurs poursuites de la campagne Trump alléguant une fraude électorale.

Le Congrès a certifié la victoire de Biden, et le vice-président de l’époque, Mike Pence, a officiellement déclaré Biden vainqueur le 6 janvier, après une émeute meurtrière pro-Trump au Capitole des États-Unis.

Notre note : Altérée

Une image prétendant montrer Hunter Biden peignant « Trump a gagné les démocrates trichés » est MODIFIÉE, sur la base de nos recherches. La photo originale le montre en train de créer une peinture abstraite, et l’image a été manipulée par quelqu’un pour donner l’impression qu’il écrivait que Trump avait remporté les élections. Les affirmations selon lesquelles Trump a gagné ont été démystifiées à plusieurs reprises et Joe Biden a légalement remporté les élections de 2020. Il n’y a eu aucune preuve de fraude électorale généralisée.

