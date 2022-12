La photo de Harry et Meghan dans le doc Netflix poursuivis par la presse a été prise lors de la première de Harry Potter des années avant leur rencontre

Une PHOTO utilisée par Netflix pour montrer que Harry et Meghan sont harcelés par la presse a en fait été prise lors d’une première de Harry Potter des années avant que le couple ne se rencontre.

Une bande-annonce du prochain documentaire du couple montrait des rangées de photographes réclamant le meilleur cliché.

Une bande-annonce du prochain documentaire de Harry et Meghan montrait des rangées de photographes réclamant le meilleur cliché

Mais ils pointaient vraiment leurs caméras vers le casting all-star du dernier film de la franchise sorcière de JK Rowling lors d’un événement en juillet 2011.

L’image – qui comprend un cliché du photographe The Sun Doug Seeburg – est utilisée dans la bande-annonce de Netflix avant que le prince Harry ne dise en voix off: “J’ai dû faire tout ce que je pouvais pour protéger ma famille.”

Mais le couple ne s’est rencontré que cinq ans plus tard, en 2016.

L’expert royal Ingrid Seward a déclaré au Sun: “Je n’imagine pas que Harry aurait réalisé, mais Netflix a été négligent ici car cela affaiblit le commentaire de Harry sur la protection de sa famille. Cette fausse image affaiblit son propos.

La photo est le premier résultat de recherche sous “paparazzi” sur le principal site d’images d’archives Alamy.

Elle a été prise lors de la première londonienne de Harry Potter et les Reliques de la Mort : Deuxième partie, à Trafalgar Square, Londres.

Rowling et les stars du film Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint étaient sur le tapis rouge.

Le photographe Sun Doug peut être vu dans la photo utilisée par l’équipe de Harry et Meghan.

Il a déclaré: «Je me souviens d’être allé à la première. C’était un événement énorme. Des foules et des foules de fans s’étaient rendues sous la pluie et avaient campé toute la nuit pour voir les acteurs. Il n’y avait aucun membre de la famille royale là-bas.

Le couple ne s'est rencontré que cinq ans plus tard, en 2016

Rowling et les stars du film Daniel Radcliffe et Emma Watson étaient également sur le tapis rouge

“Dans la bande-annonce de Netflix, il est sous-entendu que les photographes, dont moi, essayaient de prendre une photo du couple royal – mais c’est un non-sens.”

“Pour qu’une image de cette première apparaisse dans cette bande-annonce sur Harry et Meghan, cela semble être une recherche d’image paresseuse.”

Netflix a refusé de commenter l’utilisation de l’image. Cela survient alors que les initiés de la famille royale pensent que le palais se lasse des attaques constantes des Sussex et ne sont pas au courant d’autres révélations à venir.

Il est entendu que le Palais n’a pas l’intention de “s’engager” avec les réclamations faites dans les docu-séries qui ont été qualifiées d'”événement mondial” par Netflix.

La série en six parties inciterait les téléspectateurs à “repartir avec empathie” pour le couple basé à Los Angeles.

Il devrait sortir cette semaine dans ce que Netflix a décrit comme un “événement mondial”.

Le documentaire devrait sortir cette semaine