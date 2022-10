La photo de Durga Puja de Kajol-Rani Mukerji a Twitter imaginant une “fin parfaite” pour K2H2

Les photos de Durga Puja de Kajol et Rani Mukerji ont donné à Desi Twitter l’occasion idéale de réinventer une fin alternative pour Kuch Kuch Hota Hai, un film bien-aimé qui s’est révélé sous un jour peu flatteur ces derniers temps. Cela n’est pas le moins dû au fait que Rahul de SRK a été largement qualifié d'”homme-enfant” immature en ce qui concerne son comportement envers les personnages d’Anjali (Kajol) et de Tina (Rani).

Les fans de Desi ont de nombreux reproches à faire à Kuch Kuch Hota Hai : l’idéalisation par Rahul des notions régressives de « féminité », Anjali devenant la « femme parfaite » après avoir succombé à ces idéaux, et Tina étant un complot conçu pour aider cette cause. Partageant l’une des photos de Rani et Kajol, l’utilisateur de Twitter Prapthi l’a sous-titrée, “Anjali et Tina larguant l’homme-bébé qui était Rahul et se détendre ensemble est la fin parfaite que nous n’aurons jamais.” Tout le monde était d’accord.

Anjali et Tina larguent l’homme-bébé qui était Rahul et se détendre ensemble est la fin parfaite que nous n’aurons jamais. pic.twitter.com/P9V0YhCDUX -Prapthi (@prapthi_m) 5 octobre 2022

Oh oui! L’université était censée être uniquement de la musique, des festivals, des soirées pyjama et du plaisir -Prapthi (@prapthi_m) 6 octobre 2022

Si Tina était vivante, Anjali était mariée à Aman et c’est une fin parfaite imo… https://t.co/p8huph42Bl — Yashi✨ (@itsYashi_) 7 octobre 2022

Kajol et sa famille organisent chaque année une Durga Puja à Mumbai, à laquelle participent d’autres célébrités. Cette année aussi, des stars comme Ranbir Kapoor et Mouni Roy ont été vues en train d’offrir des prières à son pandal.

Alors que les festivités touchaient à leur fin, Kajol s’est rendue sur Instagram pour partager quelques extraits de la façon dont sa famille a célébré le festival de bon augure. L’actrice de 48 ans avait l’air radieuse alors qu’elle posait avec ses amis et sa famille. avec la déesse Durga en arrière-plan. Il y avait aussi quelques aperçus de Kajol et Rani Mukerji qui devenaient loufoques pendant l’heure de la photo.

Quelques-uns des participants étaient la mère de l’actrice Tanuja, sa sœur Tanishaa Mukerji, Jaya Bachchan et plus encore. Kajol a été repéré dans une multitude de tenues traditionnelles. Pour la Durga Puja de cette année, Kajol a choisi de magnifiques saris en soie aux couleurs vives et portait un sari blanc traditionnel bengali bordé de rouge pour commémorer Vijaya Dashami.

