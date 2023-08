La photo de Donald Trump publiée après l’arrestation de l’ancien président pour complot et racket en Géorgie

La photo de DONALD Trump a été publiée après qu’il se soit rendu aux flics en Géorgie.

L’ancien président, 77 ans, s’est rendu aujourd’hui après avoir été inculpé pour ingérence présumée dans les élections.

Donald Trump a été arrêté après s’être rendu aux flics en Géorgie Crédit : AP

Trump est vu sur une photo après avoir été expulsé de la prison. Il n’a passé que 20 minutes dans l’établissement avant d’être escorté par son cortège. Crédit : Bureau du shérif du comté de Fulton

Trump a été incarcéré après avoir été accueilli par une grande foule de partisans à son arrivée à Atlanta.

Il s’est fait prendre une photo, puis a été libéré moyennant une caution de 200 000 $.

Il a passé au total 20 minutes en prison avant de repartir dans son cortège.

L’ancien président s’est adressé à la presse après son retour dans son jet privé.

« Je n’ai rien fait de mal », a déclaré Trump, selon CNN.

Il a également qualifié les poursuites pénales engagées contre lui de « parodie de justice ».

La prison a indiqué que l’ancien président mesurait 6 pieds 3 et pesait 215 livres.

Les autorités ont également répondu à une alerte à la bombe au palais de justice du comté de Fulton, situé à un peu moins de huit kilomètres de l’établissement où Trump a été incarcéré, a rapporté NBC News.

Trump a été inculpé de complot et de racket – allégations qu’il nie fermement.

Il s’agit du quatrième acte d’accusation auquel le magnat fait face et il le place en tête de la primaire républicaine de 2024. course continue de monter en flèche.

Trump a publié mercredi sur sa plateforme Truth Social qu’il serait « fier d’être arrêté » en Géorgie.

Les flics du comté de Fulton ont confirmé que Trump prendrait ses empreintes digitales et que sa photo serait prise comme les autres accusés qui se rendent.

Des documents judiciaires consultés par The US Sun plus tôt cette semaine ont révélé que sa caution était fixée à 200 000 $.

Trump rejoint un certain nombre de ses alliés qui se sont déjà rendus aux autorités.

L’observateur républicain des élections et partisan de Trump, Scott Hall, l’avocat John Eastman et l’ancien sénateur de l’État de Géorgie, David Shafer, font partie des personnes inculpées qui se sont rendues.

Shafer a partagé une photo de sa photo sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, et en a fait sa nouvelle photo de profil.

Les anciens avocats de Trump, Jenna Ellis, Sidney Powell et Rudy Giuliani, se sont rendus mercredi.

Trump avait jusqu’au 25 août pour se rendre conformément aux termes de l’acte d’accusation.

Il a été accusé de plusieurs accusations de complot, sollicitant un agent public pour qu’il viole son serment, faisant de fausses déclarations et de faux écrits et violant la loi géorgienne sur les organisations influencées par les racketteurs et corrompues.

Trump pourrait être condamné à une peine de prison pouvant aller jusqu’à 20 ans s’il est reconnu coupable d’avoir violé la loi RICO.

Trump a critiqué l’acte d’accusation et qualifié la procureure du comté de Fulton, Fani Willis, de « bidon ».

Il a affirmé que ces accusations faisaient partie d’une « chasse aux sorcières ».

À la suite de l’acte d’accusation, l’équipe Trump l’a qualifié de « faux » et a accusé Willis d’avoir tenté « d’interférer au maximum avec la course à la présidentielle de 2024 et de nuire à la campagne dominante de Trump ».

On ne sait toujours pas quand Trump sera jugé, mais Bloomberg a rapporté que Willis avait proposé au juge une date potentielle de début du 23 octobre.

La semaine dernière, Willis a suggéré une date de début potentielle le 4 mars 2024.

Le premier caucus du GOP débute dans l’Iowa le 15 janvier 2024.

VAGUE D’ACCUSATIONS

Trump a été inculpé de quatre actes d’accusation au cours des quatre derniers mois.

En avril, Trump a plaidé non coupable de dizaines d’accusations de fraude liées à ses prétendus paiements secrets à la star de cinéma pour adultes Stormy Daniels.

L’acte d’accusation était historique puisque Trump est devenu le premier président américain à être inculpé au pénal.

Dans un autre acte d’accusation, le républicain impétueux est accusé d’avoir mal géré des documents classifiés dans son domaine de Mar-A-Lago.

Trump est accusé de détenir une mine de dossiers sur armes nucléairesdes armées étrangères et des opérations de la CIA, et les aurait montrés à des invités.

Il a également été inculpé en lien avec son implication présumée dans les événements survenus le 6 janvier 2021.

Les partisans pro-Trump du MAGA ont pris d’assaut le Capitole alors que les législateurs se préparaient à vérifier les votes du collège électoral pour les élections de 2020.

Trump a été accusé de complot en vue de frauder les États-Unis, de complot en vue d’entraver une procédure officielle, de complot en vue de violer les droits civils et d’entrave par corruption à une procédure officielle.

Il a critiqué l’acte d’accusation en déclarant : « Ce n’est rien de plus que le dernier chapitre corrompu de la tentative pathétique continue du parti Biden. Crime Famille et leur ministère de la Justice armé pour interférer avec l’élection présidentielle de 2024, dans laquelle le président Trump est le incontesté leader et leader avec des marges substantielles.