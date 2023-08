La photo de Donald Trump alimente le spectacle de la campagne, selon des experts

Un Donald Trump sévère et provocant regarde avec colère la caméra de la prison du comté de Fulton sur une photo désormais historique qui a été diffusée sur Internet.

À la suite de plusieurs accusations criminelles portées contre l’ancien président américain et 18 de ses coaccusés en juin, Trump s’est rendu jeudi aux autorités d’une prison d’Atlanta, en Géorgie, avant d’être libéré sous caution de 200 000 dollars. Quelques minutes avant sa libération, la photo de l’homme d’affaires quatre fois inculpé faisait déjà le tour d’Internet.

C’est une sorte d’attention et de spectacle que l’ancien animateur de téléréalité ne connaît que trop bien, affirme le conseiller en communications stratégiques Bernard Gauthier.

« Il n’a pas l’air effrayé ou coupable, il a l’air affirmé et il a l’air fort, et ce n’est qu’une pure performance. Ce gars est un artiste, c’est un artiste et il a tout à fait son caractère dans ce plan », a déclaré Gauthier à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique vendredi.

Cette photo de réservation fournie par le bureau du shérif du comté de Fulton montre l’ancien président Donald Trump le jeudi 24 août 2023, après qu’il s’est rendu et a été incarcéré à la prison du comté de Fulton à Atlanta. (Bureau du shérif du comté de Fulton via AP)Tout ce qui s’écartait de son attitude sérieuse aurait probablement été perçu comme de la culpabilité ou de la peur par ses partisans, a expliqué Gautheir, y compris emprunter la voie moqueuse et souriante comme l’ont fait l’ancien chef du parti républicain de Géorgie, David Shafer, et l’avocate Jenna Ellis dans leurs photos.

Paul Quirk, professeur de sciences politiques à l’Université de la Colombie-Britannique, explique qu’il n’existe pas de règles sur la façon dont les politiciens doivent se comporter lorsqu’ils sont accusés d’accusations criminelles, mais que si cela se produit, le choix est insurmontable.

« Habituellement, les visages des gens ont une expression neutre, ils n’essaient pas de faire impression », a déclaré Quirk à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique vendredi.

« Ces gens savaient, Trump, son équipe, Mark Meadows, [they] « Tout le monde savait que ces photos seraient largement diffusées, ils avaient donc le choix de l’apparence à donner et ce n’est pas un choix facile », a déclaré Quirk.

En fin de compte, le regard d’acier de Trump s’est avéré être exactement ce dont sa campagne avait besoin. Son équipe n’a pas perdu de temps pour créer des t-shirts, des chapeaux, des tasses et des autocollants pour pare-chocs en utilisant sa photo sur les mots « NEVER SURRENDER ».

ORCHESTRER UN SPECTACLE

Les mensurations de Trump incluses dans sa photo ont également fait des vagues sur Internet, alors que des questions se posaient sur leur exactitude.

Les registres de la prison du comté de Fulton décrivent Trump, détenu numéro P01135809, comme un homme blanc, mesurant 6’3, pesant 215 livres (97 kg) et avec des cheveux « blonds ou fraise ». Selon son dernier examen médical à la Maison Blanche en 2020, Trump pesait 110 kg. En 2019, il était officiellement considéré comme obèse lorsqu’il pesait 243 livres (108 kg).

Les utilisateurs de X, anciennement connu sous le nom de Twitter, ont rapidement commencé à comparer les mensurations de Trump à celles d’athlètes professionnels, se demandant si l’ancien président américain avait menti sur sa taille ou s’il s’agissait d’une erreur de la part du personnel pénitentiaire. La prison du comté de Fulton n’a fait aucun commentaire à ce sujet et il n’est pas clair si les mensurations corporelles sont généralement auto-déclarées.

Bien que ce ne soit pas la première fois que Trump soit surpris en train de mentir, dit Quirk, si ses mensurations sont inexactes, cela pourrait potentiellement amener les membres du jury au cours du procès à remettre en question les autres affirmations qu’il aurait pu fabriquer.

« Peut-être que le jury remarquerait ce mensonge particulièrement audacieux et que cela pourrait affecter sa propension à croire ce qu’il dit. Je ne sais pas si c’est un bon argument, car quiconque y prête attention sait qu’il ment tout le temps », a déclaré Quirk.

Même si les mesures favorables de Trump ont pu faire sensation, Gauthier affirme que cela n’est pas comparable au plus grand spectacle offert par son arrestation. Les équipes de tournage ont envahi la prison, attendant l’arrivée du cortège de Trump aux heures de grande écoute, juste un jour avant la date limite de sa reddition.

« C’était dramatique, ça a capturé [people’s] attention quand il était là et cela a été soigneusement orchestré. Je pense que c’est ce dont les gens se souviendront, c’est la photo d’identité judiciaire et ensuite les heures passées avant son arrivée », a déclaré Gauthier.

Le spectacle de tout cela continuera probablement à jouer en sa faveur, explique Gauthier, alors que Trump continue de se donner le rôle d’un « martyr » sacrifié pour ses partisans. Après son inculpation en juin, Trump a ignoré les accusations portées contre lui et a averti ses partisans que l’opposition « viendrait » également pour eux.

« Il a dit : ‘En fin de compte, ils ne s’en prennent pas à moi, ils s’en prennent à vous et je me mets simplement en travers de leur chemin’, et c’est un merveilleux exemple de la façon dont il se sacrifie pour ses partisans. » Gauthier a expliqué.

« C’est quelque chose de puissant, c’est biblique, presque une référence. C’est très, très puissant et je pense que cela va le porter pendant un certain temps », a-t-il poursuivi.

Alors que le compte à rebours avant l’élection présidentielle américaine de 2024 commence, il est trop tôt pour dire si ce soutien à Trump se poursuivra à long terme, dit Gauthier. Trump doit encore affronter des opposants populaires comme son ancien vice-président Mike Pence et le gouverneur de Floride Ron DeSantis lors de la primaire républicaine en janvier.

« Cela va se dérouler lentement et cela va faire partie des élections. Cela fera vraiment partie de l’histoire de Trump et ce sera fascinant de voir : peut-il réellement élargir sa base en utilisant ce genre de ligne et en se positionnant comme un martyr, le temps nous le dira », a déclaré Gauthier.