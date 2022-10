La photo de cuisine d’un journaliste montre la réalité de la vie dans la zone de guerre ukrainienne

Le réseau électrique ukrainien a été durement touché après avoir été attaqué par des dizaines de missiles et de drones russes. Sur Twitter, un journaliste ukrainien a donné un aperçu de la vie quotidienne dans ce pays ravagé par la guerre. Katerina Sergatskova a posté une photo d’elle-même portant un casque de torche, utilisant sa lumière pour préparer le dîner dans sa cuisine pendant une panne de courant. Son tweet a recueilli des dizaines de messages d’espoir et de force de la part d’internautes du monde entier.

Sergatskova, rédactrice en chef du média basé à Kyiv Zaborona Media, a tweeté une photo de sa préparation habituelle du dîner chez elle. Sur la photo, on la voit trancher du pain dans une cuisine sombre, la lueur d’une torche de casque fournissant la lumière nécessaire. Elle a écrit : « Si vous êtes à Kyiv, Mykolayiv, Pokrovsk ou Zaporizhzhia, votre dîner se prépare [sic] ressemblera très probablement à ça. Juste une autre panne d’électricité dans mon appartement. Grâce à la défense aérienne, les drones iraniens n’ont pas frappé Kyiv aujourd’hui.

Juste une autre panne d’électricité dans mon appartement. Grâce à la défense aérienne, les drones iraniens n’ont pas frappé Kyiv aujourd’hui. pic.twitter.com/WWG6GBTlD6 – katerina sergatskova (@KSergatskova) 25 octobre 2022

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que Moscou avait pointé plusieurs missiles et drones sur le réseau électrique ukrainien. En conséquence, le pays a connu des coupures de courant généralisées au cours des deux dernières semaines. La Russie utilise des drones iraniens Shahed-136 “kamikazes” pour lancer des attaques contre l’Ukraine. Kyiv affirme avoir abattu jusqu’à présent 300 drones de ce type, a rapporté le Guardian.

Avec la guerre qui s’éternise, les conditions de vie en Ukraine se détériorent de jour en jour. Sergatskova a mentionné que depuis huit mois, elle vit dans des conditions difficiles sans eau. Le problème s’est maintenant intensifié car il y a aussi des coupures de courant régulières.

Les utilisateurs des médias sociaux ont rempli la section des commentaires sous son tweet avec #SlavaUkrainii (Gloire à l’Ukraine) et des messages stimulants. Un utilisateur a écrit : « tu es un héros. Tu es là. vous résistez. vous survivez. vous rendez vaines toutes leurs mauvaises tentatives. Merci de défendre notre toute liberté [sic].” Un autre a tweeté : « Je vous admire, vous et vos concitoyens, comment vous supportez tout cela. Je vous souhaite une victoire complète bientôt et une nation prospère par la suite.

#SlavaUkrainii Nous sommes avec vous et vous soutenons ! — мир – Alexia 🇪🇺 (@Sinethugcat) 25 octobre 2022

vous êtes un héros. Tu es là. vous résistez. vous survivez. vous rendez vaines toutes leurs mauvaises tentatives. Merci de défendre notre toute liberté. — Steven J. Morell 🇪🇺 😷 🇺🇦 (@StevenJMorell) 25 octobre 2022

Je suis désolé que vous ayez à faire face à de telles conditions. J’espère et je prie pour la fin immédiate de cette horrible guerre contre votre pays. Vous êtes tous mes héros. — Sona Mutter🇨🇿❤️🇺🇦 (@MutterSona) 25 octobre 2022

Vous les Ukrainiens êtes des héros !!! — Valdir Miranda (@Valdirmdes) 25 octobre 2022

Je vous admire, vous et vos concitoyens, comment vous supportez tout cela. Je vous souhaite une victoire complète bientôt et une nation prospère après cela. – GreyWulf (@Kwuteg_Greywulf) 25 octobre 2022

Cela fait plus de huit mois que l’assaut de la Russie contre son voisin a commencé. La guerre a vu l’implication indirecte de plusieurs puissances occidentales, en particulier les États-Unis.

