La photo de Ben Affleck « malade de la vie » devient virale alors qu’elle a 9 ans. Les experts expliquent pourquoi les gens aiment les mèmes « tristes d’Affleck ».

Cela fait plus de sept ans que le « triste » Ben Affleck est devenu viral pour la première fois, un mème dont la star de cinéma oscarisée est très consciente – et pourtant des photos du mari de Jennifer Lopez semblant « misérable » ou épuisé continuent d’exploser en ligne. Exemple concret ? Plus tôt cette semaine, une image paparazzi d’Affleck “en avoir marre de la vie” a explosé sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter. Il s’avère que cette photo particulière est en fait neuf ans, mais cela n’a pas empêché plus de 21 millions de personnes de le regarder.

Alors pourquoi ce genre de photos d’Affleck sont-elles si populaires en ligne ? Selon les experts de la culture pop, c’est parce que ces sentiments qu’Affleck semble transmettre, même s’ils ne sont peut-être pas vrais, sont simplement que relatable.

“Les mèmes ‘triste Affleck’ ont plusieurs registres différents qui contribuent à leur partage”, Claire Sisco Kingprofesseur agrégé d’études en communication et chaire de cinéma et d’arts médiatiques à l’Université Vanderbilt, explique à Yahoo Entertainment.

“Dans certains cas, il y a un peu de schadenfreude impliqué, dans lequel le public semble prendre plaisir dans les difficultés apparentes d’une personne qui est autrement imaginée comme privilégiée et puissante”, poursuit King, notant que les gens qui n’ont pas accès à A -Le niveau de la liste “richesse et luxe” veut parfois “tirer sur les gens qui le font”. Mais elle met en garde : « Je ne pense pas que tous les mèmes ou leur partage suggèrent une attitude sadique. « Sad Affleck » est également devenu un point d’identification pour beaucoup de gens qui peuvent se sentir dépassés, épuisés ou même découragés. “

“Triste Affleck” est apparu pour la première fois en 2016 lors de la Batman contre Superman : L’aube de la justice tournée de presse. Plus tard cette année-là, des paparazzi l’ont capturé en train de fumer une cigarette, l’air épuisé. Chaque fois qu’il porte des Dunkin’ Donuts, ces photos deviennent virales. Ensuite, il y a eu son voyage aux Grammys plus tôt cette année avec Lopez, au cours duquel chaque geste a été disséqué et Internet a collectivement convenu qu’il avait passé un moment terrible, même si les deux stars disaient le contraire.

Sulafa Zidaniprofesseur agrégé d’études sur les médias à l’Université Northwestern, estime qu’il existe divers « composants essentiels » d’Affleck qui font de lui le mème parfait – et ce ne sont pas nécessairement de mauvais composants.

“Il a l’air surchargé et fatigué, comme quelqu’un qui a beaucoup de soucis, ou quelqu’un qui en a juste assez. Nous ne sommes pas habitués à ce que des célébrités transmettent ce genre de sentiment, et cela donne à ses images un aspect authentique, une qualité qu’Internet valorise considérablement. “, a-t-elle déclaré à Yahoo Entertainment. Affleck, apparemment “surchargé”, est “surmonté de son obsession par excellence de la Nouvelle-Angleterre pour Dunkin’ Donuts, que les internautes trouvent très drôle. Quand on juxtapose cela avec le fait qu’il est une célébrité, une catégorie de personnes que nous nous attendons à avoir plus de chance et performatives, ses images de paparazzi semblent encore plus drôles et mémorables. »

Ben Affleck équilibre son courrier et Dunkin’ Donuts. (Grille de fond)

Quant à savoir pourquoi une photo d’Affleck datant de 2014 est devenue virale cette semaine, Zidani note qu’il est courant que les mèmes soient relancés des années plus tard, même si c’est généralement sur Tumblr. Quant à cette photo en particulier, elle note que « l’image s’appuie sur un modèle de mèmes et d’images de Ben Affleck où il a l’air, comme l’a décrit l’utilisateur de Twitter, « malade de la vie », et la connaissance des mèmes existants de Ben Affleck aide sûrement. celui qui vient de faire surface prospère.

Essentiellement, chaque photo d’Affleck est démontée, qu’il soit parler à mon ex-femme Jennifer Garner, ou faire décortiquer son langage corporel avec Lopez. Il semblerait qu’une star du calibre d’Affleck s’attende à être photographiée à tout moment. Alors, comment cela continue-t-il à se produire ? Eh bien, il est humain.

“Je pense que la plupart des célébrités sont conscientes de la présence des paparazzi, mais cette présence est devenue si omniprésente pour tant de personnes célèbres qu’il devient presque impossible de rester ‘sur ses gardes’ à tout moment”, explique King, soulignant que ces “moments qui se figer dans le temps » ne sont « souvent que des gestes éphémères » qui « peuvent être sortis de leur contexte ».

“Ce qui peut apparaître comme un moment de détresse ou d’exaspération pourrait en réalité être quelque chose d’aussi banal qu’un bâillement. Les images qui deviennent du fourrage pour les tabloïds ou qui sont “mémorisées” sont recontextualisées avec des légendes et en conjonction avec d’autres images, de sorte que nous ne pouvons pas nécessairement prendre il s’agit de représentations indicielles de ce qui s’est réellement passé devant la caméra”, ajoute King.

Pourtant, il semble qu’Affleck soit une cible plus facile que d’autres stars qui sont « mémorisées ». Prenez Pedro Pascal et Christopher Meloni, que Internet a qualifiés respectivement de « papa » et de « zaddy ».

“C’est très différent du type d’attention que reçoit Ben Affleck, qui semble attirer l’attention des internautes non pas pour sa beauté, mais plutôt pour ces moments où il est capturé avec un air véritablement abattu”, explique Zidani. “Comme pour la plupart d’entre nous, ‘triste’ est plus pertinent que ‘beau’, les images de Ben Affleck ayant l’air triste finissent par être plus invitantes à utiliser comme mème décrivant leur propre réaction à une situation.”

King estime également que la vie personnelle d’Affleck, y compris ses relations très médiatisées et son ouverture sur sa dépendance à l’alcool, “le rend sensible aux récits plutôt mélodramatiques sur sa vie personnelle et son bien-être”, que cela soit juste ou non.

Affleck a déjà reconnu les mèmes et a déclaré dans une interview l’année dernière que même s’il trouvait le mème initial “triste Affleck” “drôle”, il s’inquiétait de ce que pensaient ses trois enfants. (“Ensuite, mes enfants le voient et je me dis : ‘Oh, vont-ils penser que leur père est fondamentalement triste ou qu’ils doivent s’inquiéter pour moi ?’ C’est vraiment difficile.”) Zidani souligne que c’est “l’un des problèmes” comportements de la culture des mèmes » dans la mesure où il n’y a « généralement aucun consentement dans le processus de création de mèmes ».

“Peut-être qu’en créant des mèmes à partir de ses images, nous ne faisons qu’ajouter une inquiétude supplémentaire à un Ben Affleck déjà surchargé”, dit-elle.

Cependant, Affleck se lance dans certaines blagues virales. Il a joué dans l’un des Les publicités les plus animées du Super Bowl, pour Dunkin’ Donuts bien sûr, et a réalisé une autre publicité pour eux aux côtés d’Ice Spice qui a débuté en septembre. “Il sait clairement comment intégrer [these] éléments de sa vie personnelle dans sa personnalité de star”, déclare King.

“Mais les moments où il semble triste ou frustré ne sont peut-être pas tout ce qu’ils sont censés être, et il est possible qu’ils soient en fait des démonstrations d’émotions humaines typiques qui ont pris le dessus sur lui dans des moments d’examen minutieux ou de pression intense. Quel être humain n’a pas parfois été pris au dépourvu ? » continue-t-elle. “Si Affleck est conscient qu’il est photographié ou “pris” dans un moment inconvenant, une partie des images cachées semble provenir de leur apparente authenticité ou de leur franchise. Le sentiment que le public peut voir qui sont réellement les stars – quelle que soit leur imagination ou leur franchise. fabriquée que l’identité peut être – fait depuis longtemps partie de l’attrait de la culture des célébrités, même lorsque le public en sait plus… parce qu’il sait que les célébrités sont des artistes avec des publicistes dont le travail est uniquement la gestion de l’image.

Il pourrait également y avoir une opportunité de reprendre le contrôle du récit des mèmes.

“Je pense que l’ambiance véhiculée par les mèmes de Ben Affleck est tellement pertinente à notre époque qu’ils continueront à circuler sur Internet quoi qu’il arrive”, explique Zidani. “Il pourrait sembler que le fait qu’il ne soit pas impliqué dans la blague inciterait les créateurs de mèmes à être plus intéressés à faire des blagues sur lui, mais je pense que les mèmes proviennent souvent de fans qui sont enthousiasmés par l’opportunité de s’identifier à une célébrité qu’ils Si Ben Affleck lit ceci, je voudrais lui dire que s’engager avec les créateurs de mèmes pourrait être plus sain qu’il ne le pense.