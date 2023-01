La photo de 1981 d’un homme en Chine posant avec une bouteille de Coca-Cola symbolise un changement culturel dans le pays

Écrit par Stephy Chung, CNNHong Kong

Un jeune homme sourit dans la Cité Interdite de Pékin. C’est le cœur de l’hiver, et une de ses mains est profondément enfoncée dans les poches de son long pardessus pour le protéger du froid. L’autre saisit les contours indubitables d’une bouteille en verre de Coca-Cola.

Aujourd’hui, le Coca est la boisson non alcoolisée la plus célèbre au monde et peut être trouvée à peu près n’importe où. Mais en 1981, lorsque l’image a été prise par le photographe lauréat du prix Pulitzer Liu Heung Shing, elle venait tout juste d’arriver entre les mains des Chinois ordinaires.

Liu, qui avait la vingtaine lorsqu’il a commencé à travailler pour le magazine Time à Pékin, a estimé que le pays était à l’aube d’un grand changement culturel après la mort de Mao Zedong en 1976.

“Les changements (au début) étaient subtils, et à moins que vous ne viviez là-bas, vous ne l’auriez pas remarqué”, se souvient-il lors d’un entretien chez lui à Hong Kong.

Il avait auparavant photographié des personnes pleurant Mao le long des rives de la rivière des Perles à Guangzhou. C’est là qu’il a été frappé par la façon dont les gens se comportaient différemment par rapport à ce qu’il avait vu à la fin des années 1950 en Chine, où il a grandi pendant la désastreuse campagne du Grand Bond en avant – une série de politiques d’industrialisation ratées – avant de retourner à Hong Kong. en tant qu’enfant.

Sous Mao, le pays a continué à souffrir d’une famine et d’une pauvreté généralisées, ainsi que des années tumultueuses de la Révolution culturelle. Mais au lendemain de la mort du dirigeant chinois, a déclaré Liu, “soudain, les pas des gens ont semblé un peu plus légers, ils ont baissé les épaules et leurs visages ont semblé plus détendus”.

Ce serait une période relativement libérale de l’histoire chinoise – politiquement, économiquement et en termes de vie quotidienne, que Liu a capturée en clichés francs. Une photo de l’époque montrait un chirurgien plasticien et son client après une intervention esthétique. Un autre a dépeint des gens se rassemblant devant un “mur de la démocratie” à Pékin, où ils ont écrit des critiques désormais impensables du gouvernement.

L’une des images les plus emblématiques de Liu a été capturée alors qu’il se rendait au bureau du temps après avoir eu l’étrange sentiment que quelque chose “manquait”. Il fit demi-tour avec sa voiture et, bien sûr, un grand portrait de Mao qui avait autrefois été accroché bien en vue sur un immeuble venait d’être démonté. Il a rapidement pris des images de travailleurs rassemblés autour de la représentation du défunt président, avec certains de leurs échafaudages visibles dans le cadre.

C’était la Chine “sortant de l’ombre de Mao”, a-t-il dit.

‘Ça a un goût moyen’

En décembre 1978, Coca-Cola est devenue la première entreprise étrangère autorisée à entrer sur le marché de la Chine continentale depuis la révolution communiste. Ce même mois, Pékin et Washington ont annoncé la normalisation des relations sino-américaines et Deng Xiaoping a lancé les réformes économiques transformatrices de la Chine avec sa politique de « porte ouverte ». (Coca-Cola a été introduit pour la première fois en Chine dans les années 1920 mais avait été contraint de partir en 1949, avec d’autres sociétés étrangères, par un gouvernement qui le considérait comme bourgeois).

Liu avait photographié l’ouverture d’une usine d’embouteillage en coentreprise à Pékin, capturant le président de Coke, Roberto Goizueta, et des responsables commerciaux chinois buvant du Coca Cola et tenant des bouteilles en l’air aux cris de “ganbei” (acclamations). Il s’est alors dit: “Maintenant, où puis-je trouver une personne chinoise (normale) appréciant cette (boisson)?”

Il s’est dirigé vers la Cité Interdite, avec son flux important de touristes, et a rapidement trouvé un homme du nom de Zhang Wei en train d’acheter un Coca dans un petit stand.

“Je me souviens qu’il a fait un commentaire en buvant ce Coca sirupeux : ‘Ça a un goût moyen'”, a déclaré Liu, qui a fini par prendre quelques clichés avec l’un des pavillons pittoresques du palais impérial en arrière-plan.

La réponse à Coke lui-même a peut-être été décevante, mais le cliché a parfaitement capturé la curiosité et l’ouverture ressenties par de nombreux Chinois à l’époque.

“En tant que photographe, j’ai bien sûr réalisé l’importance. Que cet homme, vêtu d’un manteau PLA (Armée populaire de libération) omniprésent, ait été l’un des tout premiers à y goûter”, a-t-il déclaré, ajoutant: “Mais je n’ai pas Je ne savais pas que cela ferait partie de la mémoire collective chinoise.”

L’image sera largement publiée et affichée dans les années suivantes, et il se lie plus tard d’amitié avec Zhang. En 1983, il est apparu dans le livre de photographies de Liu “La Chine après Mao”, une collection d’images prises entre 1976 et 1982. Plus récemment, il l’a inclus dans son livre “Liu Heung Shing : Une vie dans une mer de rouge”.

Le photographe continuerait à documenter d’autres périodes et événements profonds de l’histoire moderne du pays, y compris la répression de la place Tiananmen en 1989. Et tout comme ces photos de jeunes militants étudiants appelant à la démocratie, la photographie Coca-Cola de Liu semble appartenir à une autre époque.

Avec son apparente étreinte du nouveau et de l’étranger – des idées encapsulées dans cette boisson la plus américaine – l’image contraste fortement avec la Chine d’aujourd’hui, où les relations avec les États-Unis sont au plus bas. Le programme nationaliste de Xi Jinping a généré des attitudes de plus en plus xénophobes envers l’Occident.

“J’ai réalisé que l’histoire que j’ai faite dans le dernier quart du 20e siècle (continuerait) d’être pertinente au 21e siècle”, a déclaré Liu.

“Surtout avec l’histoire de la Chine, je ne doute jamais que ces photographies soient dans la mémoire collective du peuple chinois.

“Même si ce souvenir continue d’être réédité… l’avantage d’une photographie, c’est qu’on ne peut pas la rééditer. Elle devient une image gravée dans l’esprit des gens.”

