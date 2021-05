La photo d’anniversaire d’Archie gagne Flak en tant que «  Fans  » Troll Prince Harry, Meghan pour ne pas avoir montré son visage

Pour marquer le 2e anniversaire de leur fils Archie Harrison Mountbatten-Windsor, le prince Harry et Meghan Markle ont partagé des photos de lui. Selon Dailymail.co.uk, la photo qui a été partagée sur leur site Archwell présentait Archie tenant des ballons au manoir Montecito du couple tout en se détournant de la caméra. Cependant, les fans de la famille royale ont été déçus après avoir raté l’occasion d’apercevoir le visage d’Archie.

Le couple a jusqu’à présent éloigné Archie des feux de la rampe et même dans leurs messages précédents, le prince Harry et Meghan n’ont pas révélé le visage du bébé. Plus tôt dans une autre photo partagée par le couple pour marquer la journée internationale de la femme, Archie a été vu dans les bras de Meghan détournant les yeux de la caméra.

Les fans se sont rendus sur Twitter pour partager leur déception de ne pas avoir eu la chance de voir le visage d’Archie. «Pourquoi s’embêter quand on ne peut pas montrer son visage au monde plutôt que de tourner le dos au monde entier», a écrit un utilisateur en réaction à la photo

Découvrez quelques-unes des autres réactions:

Voici une belle photo d’Archie tenant des ballons pour marquer son 2e anniversaire de Harry et Meghan. ❤ pic.twitter.com/80DZVK1jCV– Le duc et la duchesse de Sussex (@PHarry_Meghan) 6 mai 2021

J’aimerais pouvoir voir son beau visage! 😞— Tere Riera Carrion (@trieracarrion) 6 mai 2021

Pourquoi s’embêter avec cette image? Jouer avec les médias, je pense. – Sarah Withrington (@swithrington) 6 mai 2021

Ça pourrait être beau si on pouvait le voir !! – Boddle (@smbalways) 7 mai 2021

Pourquoi s’embêter? Publiez une photo appropriée ou quittez simplement les réseaux sociaux tous ensemble. Ce terrain d’entente est tout simplement ridicule – Pam (@FellowsPam) 6 mai 2021

Pendant ce temps, les membres de la famille royale se sont rendus sur les réseaux sociaux pour partager leurs souhaits pour Archie à l’occasion de son deuxième anniversaire. La duchesse et le duc de Cambridge – Kate Middleton et le prince William ont partagé une photo de famille avec le garçon d’anniversaire Archie, pour souhaiter à leur neveu son anniversaire. Cette photo particulière de Kate et Williams, de la princesse Charles, de Camilla, de la mère de Meghan, Doria et de la sœur de la princesse Diana, a été prise lors du baptême d’Archie le 6 mai 2019.

La famille royale et le prince Charles ont également partagé des photos pour souhaiter à Archie son anniversaire. Vérifiez-le

La relation du prince Harry et de Meghan avec la famille royale britannique n’a pas été cordiale et les choses n’ont fait qu’empirer après l’entretien scandaleux du couple avec Oprah Winfrey. Le couple a fait plusieurs révélations choquantes sur la famille royale qui a secoué le monde.

