La photo d’Alia Bhatt allaitant sa fille Raha Kapoor devient virale sur Internet [Fact check]

Alia Bhat et Ranbir Kapoor sont devenus parents d’une petite fille au mois de novembre. Le couple star s’est marié en avril 2022, et sept mois plus tard, ils sont devenus parents. Ils ont nommé leur petit ange Raha Kapoor. Depuis sa naissance, leur vie l’entoure. Alia Bhatt et Ranbir Kapoor n’ont pas encore partagé de photo de Raha Kapoor révélant son visage. Les fans attendent avec impatience de voir le petit. Mais le couple l’a tenue à l’écart de tout regard médiatique. Maintenant, une photo d’Alia Bhatt est allée sur les réseaux sociaux qui la montre en train d’allaiter un petit bébé. Bien qu’elle soit qualifiée de sa photo avec Raha, laissez-nous vous dire que la photo est FAUSSE.

La fausse photo d’Alia Bhatt devient virale

Un utilisateur notoire des médias sociaux semble avoir transformé le visage d’Alia Bhatt avec celui d’une autre femme qui allaite un enfant. Ce n’est pas la première fois que de telles images transformées arrivent sur Internet. Dans le passé, la photo d’Aishwarya Rai Bachchan de l’hôpital tenant un bébé était devenue virale. La photo de Kareena Kapoor Khan avec Jeh et de nombreuses images similaires avaient été diffusées sur Internet. Mais tous étaient FAUX.

Découvrez la vidéo d’Alia Bhatt ci-dessous :

Raha Kapoor fera-t-elle bientôt sa première apparition publique ?

Pendant ce temps, BollywoodLife vous a dit que Raha Kapoor pourrait faire sa première apparition publique lors du déjeuner de Noël chez Randhir Kapoor. C’est un rassemblement annuel de Kapoor et Alia Bhatt et Ranbir Kapoor peuvent y assister avec leur fille. Ce sera pour la première fois que les fans pourront voir la famille de trois personnes ensemble en plein écran. Quand Alia Bhatt et Ranbir Kapoor ont ramené leur fille de l’hôpital à la maison, ils se sont abstenus de poser pour les caméras. Pour plus d’informations sur le divertissement, restez à l’écoute de BollywoodLife.com.