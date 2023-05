La photo célèbre du dernier pic semble ne présenter que des hommes blancs, mais les historiens pensent que Wing Chung était là

Christine Thériault a toujours été très fière de son arrière-grand-père, qui a connu un succès remarquable en tant qu’entrepreneur dans l’intérieur de la Colombie-Britannique après son arrivée au Canada pour aider à construire le Chemin de fer Canadien Pacifique.

Mais son admiration pour Wing Chung s’est encore renforcée lorsqu’un musée de Revelstoke, en Colombie-Britannique, lui a dit qu’il aurait pu être présent à la cérémonie du dernier crampon, qui symbolisait l’achèvement du premier chemin de fer transcontinental au Canada – même si les ouvriers chinois ont été omis des photographies de l’événement.

« C’était une nouvelle information, et j’ai été assez surpris par cela – je me suis dit: » Wow, c’est un très grand moment de l’histoire « », a déclaré Theriault, 52 ans, qui vit à Abbotsford, en Colombie-Britannique.

Le musée et les archives de Revelstoke affirment que Wing Chung faisait partie des plus de 17 000 ouvriers chinois embauchés par le Canadien Pacifique pour travailler sur la section ouest du chemin de fer entre Port Moody, en Colombie-Britannique, et Craigellachie dans la région provinciale de Shuswap au début des années 1880.

Le musée a présenté des artefacts de sa vie, notamment une caisse enregistreuse et une bannière qu’il utilisait dans son magasin, ainsi que des poupées et des tapisseries qui faisaient partie de son stock au fur et à mesure qu’il devenait un membre prospère de la communauté.

Le musée et les archives de Revelstoke présentent des artefacts historiques qui préservent l’héritage de Wing Chung. (Winston Szeto/CBC)

Les ouvriers chinois ne sont pas reconnus

Mais Wing Chung, né Sham Wah Ging dans le comté d’Enping dans la province du Guangdong en 1863, est arrivé au Canada à l’âge de 16 ans pour travailler à la construction du CPR.

Des ouvriers chinois ont été recrutés pour le projet de chemin de fer en raison de la pénurie de travailleurs domestiques au Canada. Ils travaillaient dans des conditions difficiles et beaucoup se voyaient confier des tâches périlleuses comme manipuler des explosifs pour briser des roches tout en recevant moins de la moitié du salaire de leurs homologues blancs.

Des centaines d’ouvriers chinois ont perdu la vie pendant la construction. Mais aucun d’entre eux n’a été reconnu pour ses efforts lors de l’achèvement du projet le 7 novembre 1885.

Des ouvriers chinois sont photographiés en train de construire le chemin de fer du Canadien Pacifique dans un lieu non précisé en 1884. (Bibliothèque et Archives Canada)

Ils étaient manifestement absents des photos désormais emblématiques de la cérémonie du dernier crampon, qui montrent le directeur du CPR, Donald Smith, enfonçant le dernier crampon de fer dans la voie ferrée à Craigellachie – un moment qui est devenu une représentation symbolique de l’unité nationale.

Mais Wing Chung était là, selon sa nécrologie publiée dans la Revelstoke Review le 5 janvier 1956.

Cathy English, conservatrice du musée et des archives de Revelstoke pendant quatre décennies, prévient que les informations contenues dans la nécrologie ne peuvent pas être vérifiées et que l’article ne fournit pas plus de détails.

« Il n’y a personne qui semble être d’une race différente sur la photo, mais le compte rendu du journal dit qu’il était là », a déclaré English. « Wing Chung n’aurait certainement pas été inclus dans la cérémonie même s’il y était présent. »

English affirme que les articles de journaux et autres documents sur les Canadiens de couleur à l’époque sont souvent sommaires en raison du racisme et des préjugés répandus et du manque de reconnaissance de leur présence.

« Il y avait tellement de commentaires dans les premiers journaux de l’époque sur le fait de vouloir garder la Colombie-Britannique… [and] Revelstoke White, donc quand vous avez ce genre d’attitude présentée dans les journaux … vous devez le filtrer à travers cette lentille et comprendre que quelque chose a été déformé », a-t-elle déclaré.

REGARDER | L’exclusion des immigrants chinois au Canada après l’achèvement du CPR :

Les immigrants chinois ne sont pas les bienvenus après l’achèvement du chemin de fer Les Chinois ont joué un rôle déterminant dans la construction du chemin de fer du Canada, mais n’étaient plus les bienvenus après sa construction.

Lily Chow une historienne de Victoria nommée à l’Ordre du Canada en octobre dernier pour sa contribution à la promotion de l’histoire des premiers Canadiens d’origine chinoise, affirme que d’autres articles de journaux de Revelstoke confirment que Wing Chung se tenait derrière la foule lors de la cérémonie.

Chow ajoute qu’il pourrait y avoir eu d’autres ouvriers chinois présents à l’événement.

Entrepreneur à succès

Bien que la présence de Wing Chung à la cérémonie du dernier crampon ne puisse être confirmée de manière concluante, ce qui est bien connu, c’est à quel point il allait réussir dans la communauté de Revelstoke, située à environ 400 kilomètres au nord-est de Vancouver.

Après avoir quitté la compagnie de chemin de fer, il a adopté le nom de Wing Chung à des fins commerciales et a commencé à diriger une épicerie asiatique à Revelstoke à la fin des années 1890, selon le Revelstoke Herald.

Des publicités dans le Revelstoke Mail Herald de 1906 décrivent la boutique de Wing Chung comme un trésor de produits importés de Chine et du Japon, notamment des chaises en rotin, des mouchoirs en soie et des bonbons.

Radio Ouest12:38L’histoire derrière la photo du dernier crampon. Un historien de Revelstoke met en lumière l’histoire d’un ouvrier chinois sur le chemin de fer du Canadien Pacifique en 1885. L’histoire derrière la photo du dernier crampon. Un historien de Revelstoke met en lumière l’histoire d’un ouvrier chinois sur le chemin de fer du Canadien Pacifique en 1885.

Dans les années 1910, les journaux locaux ont rapporté que Wing Chung exploitait une ferme de fraises près de ce qui est aujourd’hui le terrain de golf de Revelstoke et était secrétaire du chapitre de Revelstoke de la Chinese Freemasons Society. Cette association a joué un rôle central dans le financement de la révolution qui a renversé le régime impérial chinois en 1911.

English note que Wing Chung a reçu une couverture médiatique plus favorable par rapport aux quelque 100 autres résidents chinois de Revelstoke en raison de sa richesse.

« Le racisme n’était pas aussi manifeste … parce qu’il était considéré comme un succès », a-t-elle déclaré. « Si vous réussissez en affaires, cela vous donne une aura de respectabilité qui ne serait pas accordée à d’autres personnes. »

Lien émotionnel avec les ancêtres

Wing Chung a finalement déménagé dans le Lower Mainland de la Colombie-Britannique, où il a résidé avec son troisième fils, Sham Lai Mee, qui a également eu une vie distinguée – étant le premier Canadien d’origine chinoise à se joindre aux BC Dragoons en 1941 et étant nommé chef de l’année par le Association des chefs de la Colombie-Britannique en 1972.

Wing Chung est décédé à 92 ans à Vancouver le 29 décembre 1955.

English dit qu’au fil des ans, ses descendants se sont rendus à Revelstoke pour voir les artefacts historiques de leur famille conservés dans le musée. Parmi eux se trouve une caisse enregistreuse portant les initiales gravées à la main par le deuxième fils de Mee, Lyle, lorsqu’il était un jeune garçon.

Thériault, la fille de la fille de Mee, Catherine, dit qu’elle a appris la plupart des histoires de Wing Chung par l’intermédiaire de sa tante Georgina, qui était l’épouse du fils aîné de Mee, Donald. Elle dit qu’elle a encore de bons souvenirs de Mee l’ayant emmenée participer aux défilés du Nouvel An lunaire dans le quartier chinois de Vancouver et dînant en famille avec elle pendant son enfance.

Elle dit qu’elle a visité le musée plusieurs fois et que chaque visite a évoqué un lien émotionnel profond avec ses proches décédés.

Wing Chung à Vancouver vers 1955 avec les enfants de son fils Sham Mai Lee, de gauche à droite, Lyle, Catherine, Shirley et Donald. (Musée et archives de Revelstoke, 1799)

Elle attend déjà avec impatience son prochain voyage à Revelstoke afin que ses petits-enfants puissent en apprendre davantage sur l’héritage de Wing Chung.

« Embrassez chaque instant, célébrez votre héritage et soyez immensément fier », a déclaré Thériault.