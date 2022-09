La photo BTS invisible de Shah Rukh Khan avec son cascadeur Hasit Savani devient virale

Le camée de Shah Rukh Khan en tant que scientifique Mohan Bhargava, en clin d’œil à son personnage dans Swades, est l’un des principaux moments forts de l’épopée fantastique Brahmastra Part One: Shiva avec Ranbir Kapoor et Alia Bhatt dans les rôles principaux. Et maintenant, une photo devient virale dans laquelle l’acteur de Pathaan peut être vu en train de poser avec son double cascadeur Hasit Savani des décors du film d’Ayan Mukerji.

S’adressant à Instagram, un cascadeur international basé au Royaume-Uni, Hasit Savani, a partagé la photo avec SRK qu’il a sous-titrée : “Un vrai plaisir d’être le double cascadeur de la légende, Shah Rukh Khan, pour sa séquence de camée dans le film de Bollywood Brahmastra. La superstar est apparu comme le protecteur de Vanarastra dans la séquence d’ouverture du film.

Peu de temps après que le cascadeur ait partagé la photo, les fans de SRK ont submergé la section des commentaires avec des émoticônes de feu et de cœur rouge. “Nous t’aimons Shah Rukh Khan”, a commenté un fan tandis qu’un autre fan a écrit, “King Khan”. Un autre internaute a même complimenté Hasit en écrivant : “tu l’as écrasé !” avec plusieurs emojis de feu.





Mettant également en vedette Amitabh Bachchan, Mouni Roy et l’acteur sud Nagarjuna dans les rôles principaux, Brahmastra, la première partie de la trilogie prévue dans l’Astraverse, se déroule avec succès dans les salles du monde entier alors que le film d’action de science-fiction a collecté plus de Rs 300 crore dans sa semaine d’ouverture.

Pendant ce temps, l’acteur de Baazigar fera son grand retour à Bollywood après quatre ans avec trois sorties consécutives l’année prochaine. Le premier sur la liste est un thriller d’action Pathaan. Dirigé par Siddharth Anand, le film fait partie des films les plus attendus et devrait sortir en salles le 25 janvier 2023. Ensuite, il sera vu dans le prochain thriller d’action d’Atlee, Jawan, dont la sortie est prévue le 2 juin 2023. Rajkumar Hirani’s prochaine comédie sociale Dunki sera sa troisième sortie l’année prochaine, arrivant en salles le 22 décembre 2023.