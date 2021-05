le Matrice, sorti en 1999, est vénéré comme l’un des films d’action de science-fiction classiques. Situé à la fin du 21e siècle, il dépeint un avenir dystopique dans lequel le monde, tel que perçu par les humains, est en fait une réalité simulée appelée «La matrice» créée par l’intelligence artificielle, appelée dans les films Les Machines. Le film rempli d’effets spéciaux, d’intrigue inventive et de dialogues est un classique culte et considéré comme bien en avance sur son temps, car les cinéastes ont encore du mal à décoder et recréer ses scènes d’action à l’aide d’effets spéciaux avancés.

Le 11 mai, un pseudo Twitter intitulé « Des photos des coulisses qui ressemblent à des poteaux de merde » a donné à ses abonnés un aperçu des coulisses de l’une des scènes d’action les plus emblématiques du film de science-fiction. Le compte Twitter, avec plus de 93000 abonnés, a montré comment la tristement célèbre scène dans laquelle Keanu Reeves s’est penché complètement pour esquiver les balles a été tirée.

Ce mardi, il a posté une photo intitulée La matrice (1999)montrant comment l’une des scènes les plus renommées du film a été réalisée lors de la production à l’aide d’un écran vert. Sur la photo, deux acteurs vêtus tout de noir, sont soutenus par une planche et deux hommes sont recouverts de tissu vert pour être édités plus tard.

La photo a accumulé près de 250 000 likes, 25 000 retweets et des milliers de commentaires de fans époustouflés par la déconstruction. Un fan déçu a écrit s’il apprenait à se plier aussi loin pour rien, alors que beaucoup semblaient fascinés de savoir comment la scène avait été exécutée.

Alors vous me dites que j’ai appris à me plier aussi loin pour rien – ☎️ Moiira (comms open) (@MoiiraIsCool) 10 mai 2021

Vous avez tout gâché !!!! – Andrew Robinson (@ 1275CE) 12 mai 2021

Quoi, tu veux dire que Keanu ne peut pas…. Tu sais… faire ça? – Nick O’Donnell (@gnickodonnell) 12 mai 2021

Étonnamment, plusieurs internautes ont souligné que l’acteur sur la photo n’était pas Reeves et qu’il provenait d’un clip vidéo nommé 1999 par Charli XCX et Troye Sivan.

Ouais ce n’est pas la matrice mon gars, ce n’est clairement même pas les acteurs – Jamie O’Rourke (@Jamie_ORourke) 12 mai 2021

Regardez la vidéo musicale ici:

Il s’est avéré que la photo provenait du clip de 1999, sorti en 2018, mettant en vedette les deux chanteurs recréant certaines des scènes infâmes de la musique et des films des années 90.

Avez-vous été trop dupe en pensant que c’était une photo de La matrice?

