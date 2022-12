La photo “Bromance” de Mbappe et Giroud lors de la Coupe du Monde de la FIFA a lancé Memefest sur Twitter

Kylian Mbappe fait la une des journaux du monde entier après avoir permis à la France de remporter une victoire 3-1 contre la Pologne en huitièmes de finale de la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar. Ses deux buts ont envoyé les champions du monde en quarts de finale et ont laissé l’entraîneur de la Pologne, Czeslaw Michniewicz, déclarer Mbappe comme l’héritier naturel de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Cependant, ce n’est pas la seule raison. Une image qui devient actuellement virale montre Kylian Mbappe étreignant un autre joueur français Olivier Giroud après leur victoire historique. L’image est maintenant devenue le centre de tous les mèmes sur Twitter.

Certaines personnes peuvent être vues en train de comparer l’image à l’affiche emblématique du film hollywoodien “The Notebook”. Les internautes ont également utilisé de nombreuses autres références. Regarde:

Mbappe a été dans une forme formidable lors de cette Coupe du monde puisqu’il a jusqu’à présent marqué cinq buts au Qatar, ce qui en fait un candidat sérieux pour le Golden Boot de ce tournoi. Son doublé à Al Thumama contre la Pologne a non seulement marqué la victoire de l’équipe, mais l’a également mené à neuf buts de tous les temps en Coupe du monde – un de plus que Ronaldo et à égalité avec Messi. De plus, il a égalé le record de Pelé car ses cinq buts en phase à élimination directe signifiaient que seuls lui et Pelé en avaient marqué autant avant l’âge de 24 ans.

Après avoir guidé son équipe jusqu’aux quarts de finale, Mbappe a déclaré que la Coupe du monde en cours était la compétition de ses rêves. “C’est la compétition de mes rêves et je suis ravi d’être ici”, a déclaré Mbappe.

Mbappe a été un vainqueur complet du match contre la Pologne car, outre son doublé, il a également aidé Olivier Giroud lors de l’ouverture du match qui a permis à ce dernier de vaincre Thierry Henry en tant que meilleur buteur de tous les temps en France.

Alors que tout le monde saluait MBappe, l’entraîneur français Didier Deschamps avait autre chose à dire sur le joueur vedette. Deschamps a déclaré que Mbappe n’était pas à son meilleur pendant les 90 minutes.

