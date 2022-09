La photo adorée d’Alia Bhatt et Ranbir Kapoor fait pâlir leurs fans; elle l’appelle ‘chez lui’

Alia Bhatt et Ranbir Kapoor ont souvent été sur le radar des trollers des réseaux sociaux qu’il n’y a pas d’amour entre le couple, voici votre réponse les haineux ! Ranbir et Alia ont enfin eu leur temps après les promotions trépidantes de Brahmastra qui ont gagné les cœurs et comment. Le film est un succès retentissant au box-office et le public est gaga du réalisateur d’Ayan Mukerji et salue la performance de Ranbir Kapoor dans le film.

Alia Bhatt et Ranbir Kapoor se sont mariés en avril chez eux et peu de temps après leur mariage, le couple Yeh est retourné au travail sans interruption et leur lune de miel. Après cela, Alia s’est rendue à Londres pour son premier film hollywoodien Heart Of Stones. Alors que Ranbir s’occupait simultanément des promotions de Shamshera et de Brahmastra. Plus tard, les nouveaux mariés sont partis en babymoon et après leur retour, ils ont lancé les promotions. Et maintenant, en regardant cette photo d’eux, cela montre à quel point ils avaient besoin de cette pause.

Alia Bhatt se prépare également pour sa douche de bébé qui sera réservée aux femmes et elle est prévue par ses mères Neetu Kapoor et Soni Razdan et les fans de nouvelles de divertissement ne peuvent pas attendre les images à l’intérieur. Ranbir et Alia étaient en relation depuis cinq ans avant de se marier. Le couple attend en ce moment l’arrivée de leur premier-né. Les rapports suggèrent que l’échéance d’Alia Bhatt est en décembre et que les Kapoor Khandaan ont déjà commencé les préparatifs pour accueillir le nouveau membre de la famille. Sur le plan professionnel, Alia attend la sortie de Rocky Aur Rani avec Ranveer Singh tandis que Ranbir se prépare pour le prochain de Luv Ranjan avec Shraddha Kapoor et Animal avec la bombasse sud Rashmika Mandanna.