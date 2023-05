La philosophie d’élimination de la conception de téléviseurs – Samsung Global Newsroom

Les téléviseurs ultra-larges prennent d’assaut le monde. La norme des téléviseurs ultra-larges, actuellement entendus au sens large comme « plus de 75 pouces », continue d’évoluer avec la croissance de la demande. Samsung Newsroom a précédemment exploré les principaux moteurs de cette tendance, en mettant l’accent sur le Neo QLED 8K 2023 de 98 pouces. Dans cet article, nous passons à discuter du processus de conception complexe qui a permis de mettre en valeur le monstre d’un écran dans un facteur de forme élégant et élégant ainsi que les détails pris en compte pour pousser l’expérience de visualisation (et d’écoute) immersive à la frontière.

Poursuivre la simplicité avec un but

L’essence de l’expérience télévisuelle est définie à la fois par ce que vous voyez et ce que vous entendez. Samsung Electronics s’est longtemps concentré sur la création d’un « téléviseur sans lunette » pour offrir une expérience transparente qui élimine les distractions inutiles, Samsung adhère à l’idée de « simple, mais significatif.” Il y a quelques années, ce voyage est venu au point de minimiser le logo de l’entreprise à l’avant ; cette année, la conception sans lunette de 19,9 mm du Neo QLED de 98 pouces a repoussé les limites pour représenter l’aboutissement de la philosophie de conception de Samsung.

« Nous nous concentrons sur les activités principales de l’expérience télévisuelle – qui consiste à regarder et à écouter du contenu – et apportons de la valeur en ne laissant que la beauté de la simplicité », a déclaré Jangho Kim, qui a aidé à concevoir le téléviseur.

Le « design » ouvre la voie à des téléviseurs encore plus grands

À mesure que les écrans deviennent plus grands, les utilisateurs ont des attentes plus élevées pour une nouvelle expérience de visionnage. L’incarnation actuelle de la philosophie de conception des téléviseurs de Samsung peut être résumée comme « One Plate Design », pour fournir un environnement parfaitement immersif tout en éliminant les problèmes potentiels concernant la taille de 98 pouces.

« Nous avons créé le ‘One Plate Design’ en adoptant un langage de conception basique et simple afin que les téléviseurs ne semblent pas envahir l’espace. Étant complètement plat, vous pouvez accrocher le téléviseur contre le mur », a déclaré Kim. « Le téléviseur est physiquement mince, mais avec un but : tout s’additionne pour offrir une expérience vraiment immersive. »

Le support tient également compte de la philosophie de conception minimaliste, offrant une base solide qui n’obstrue pas la vue de l’utilisateur. Composé de deux feuilles de métal, le support compact évoque un design épuré tout en maintenant l’écran ultra-large stable – il n’a pas besoin de se vanter visuellement de ses prouesses d’écran de 98 pouces. « Nous avons fait de grands efforts pour trouver la structure et le rapport optimaux qui peuvent équilibrer fermement un téléviseur de 98 pouces sans trembler ni tomber », a déclaré Kim. « Le support a été développé avec un design simple mais élégant et élégant qui peut naturellement se fondre dans le téléviseur. »

La création de ce nouveau produit innovant est le résultat de la réunion de nombreux esprits talentueux de différents départements. Kim a expliqué comment l’expertise de divers ingénieurs, y compris ceux des départements des circuits, de la mécanique et des matériaux, a énormément aidé à réaliser la déclaration de conception mince, élégante et simple.

Des détails incroyables à plus grande échelle

Alors que le langage de conception des téléviseurs – comme de nombreux autres appareils électroniques – est devenu plus simple, certains disent en plaisantant qu’il ne reste plus grand-chose à concevoir. Mais Kim sourit et dit : « c’est pourquoi les détails deviennent de plus en plus importants.

Par exemple, le boîtier Slim One Connect du Neo QLED 2023 de 98 pouces a été nouvellement conçu pour s’intégrer encore plus parfaitement à l’environnement des utilisateurs. Le boîtier One Connect aide les utilisateurs à simplifier leur champ de vision en leur permettant de connecter l’alimentation et diverses sources d’entrée (par exemple, un décodeur câble, une console de jeu, un câble LAN) via un appareil dédié. Par rapport aux modèles précédents, qui nécessitaient un espace séparé pour placer l’appareil, le boîtier Slim One Connect du nouveau Neo QLED 8K peut être facilement verrouillé à l’arrière du téléviseur ou sur le support. Quel que soit l’endroit où vous placez le téléviseur – que ce soit sur un mur, un meuble TV dédié ou un autre meuble – vous pouvez profiter de votre expérience de visionnage sans être distrait par des câbles, des fils ou des appareils externes disgracieux.

« Nous avons réorganisé le nouveau boîtier Slim One Connect pour aider les utilisateurs à créer un environnement TV transparent chez eux », a déclaré Kim. « La facilité d’installation et la configuration minimale des câbles font également partie de l’expérience télévisuelle. Nous avons pris ces aspects en considération et avons vraiment approfondi les détails lors de la conception du nouveau boîtier Slim One Connect.

Des détails peuvent également être trouvés dans le système de sonorisation. Les trous des haut-parleurs ont été stratégiquement placés sur le côté avec des unités de woofer à l’arrière pour des performances et un plaisir esthétique. « Nous faisons de notre mieux pour maintenir la beauté du produit sous tous les angles, y compris le dos », explique Kim. Les grandes unités contribuent à ajouter de la crédibilité visuelle aux performances sonores de l’ensemble tout en rendant le téléviseur visuellement agréable sous tous les angles.

Ces positions de haut-parleur, bien sûr, ont aussi des objectifs pratiques. Les différentes directions et alignements d’espacement des unités aident à mieux activer des fonctionnalités telles que le son de suivi d’objets ; les woofers exposés peuvent faire rebondir le son sur les murs du fond et remplir la pièce.

Alors qu’il continue de capter l’attention des utilisateurs du monde entier, le Samsung Neo QLED 8K 2023 de 98 pouces redéfinit «l’immersion» avec son design élégant, ses graphismes nets et sa qualité sonore supérieure. À l’avant, tout sauf l’écran est pratiquement éliminé. Les détails sur les côtés et le dos remplissent avec élégance le reste de l’expérience immersive. Un processus constant d’élimination, d’innovation et de raffinement, les conceptions de téléviseurs Samsung continuent de prospérer pour une expérience de visionnement (et d’écoute) encore plus immersive.