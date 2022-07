“La philanthropie est brisée”: comment le Stop Community Food Centre s’éloigne de la collecte de fonds centrée sur les donateurs pour donner la priorité à la communauté

La philanthropie est brisée.

Il y a environ deux ans, j’assistais à une séance d’une association professionnelle de collecte de fonds. Je me souviens d’avoir entendu des femmes blanches discuter de la façon dont elles approcheraient un donneur qui avait dit quelque chose de raciste. Peut-être qu’ils ont passé une mauvaise journée ; cela compromettrait peut-être le don; il serait trop difficile de dire quelque chose. En tant que femme racialisée, je me sentais en danger et invisible, quelque chose que j’ai ressenti à plusieurs reprises auparavant dans le domaine de la philanthropie.

Je suis un collecteur de fonds professionnel depuis plus d’une décennie, ma passion pour cela venant de mon utilisation personnelle des services et des soutiens caritatifs. J’ai vécu dans un refuge pour réfugiés de Vision Mondiale, j’ai séché l’école pour accéder aux banques alimentaires, j’ai obtenu de l’aide pour obtenir ma citoyenneté grâce à un processus de 12 ans, je suis allé à des repas sans rendez-vous à l’église et j’ai reçu des cadeaux de Noël d’étrangers. Je connais personnellement l’impact profond que le travail à but non lucratif peut avoir. Nous changeons indéniablement le cours de la vie des gens.

Au cours des 18 derniers mois, au Stop Community Food Centre – un organisme à but non lucratif de taille moyenne de Toronto qui fournit un accès alimentaire d’urgence, des programmes de construction communautaire et de l’agriculture urbaine – nous avons travaillé pour vérifier nos méthodes de collecte de fonds et évoluer vers une approche moins problématique de la philanthropie .

Ayant vu les deux côtés de la charité, j’appelle les bailleurs de fonds et les organisations à repenser le fonctionnement de la philanthropie, à adopter la collecte de fonds centrée sur la communauté (CCF) et à s’éloigner de la collecte de fonds centrée sur les donateurs. De nombreux collecteurs de fonds reconnaissent que les pratiques de collecte de fonds actuelles sont nuisibles et fondées sur le sauveurisme blanc, mais ne savent pas comment démanteler les pratiques oppressives ; c’est ainsi que nous avons approché le CCF.

La première chose que nous avons faite a été de réinventer l’engagement en minimisant la reconnaissance transactionnelle des donateurs. Nous traitons les donateurs non seulement comme des bailleurs de fonds, mais comme des partenaires dans notre travail qui bénéficient également d’un soutien significatif à la communauté. Nous avons supprimé les murs des donateurs en ligne et éliminé la plupart des reconnaissances publiques pour les sympathisants. Nous envoyons désormais aux donateurs des vidéos personnalisées, les invitons à signer des pétitions et fournissons une éducation sur les principales préoccupations de politique publique de notre communauté. Nous n’hésitons pas à avoir des conversations difficiles sur les origines de la richesse d’un donateur, le travail contre le racisme et l’oppression, les barrières systémiques, l’évasion fiscale, la thésaurisation des richesses, la suprématie blanche, la dynamique du pouvoir et plus encore. Nos collecteurs de fonds sont habilités à mettre fin à une relation avec un donateur problématique ou à repousser toute notion problématique qu’ils présentent.

Au-delà, nous nous sommes éloignés des événements élitistes. Il y a quelques années à peine, notre organisation recueillait 25 % de ses revenus grâce à des événements phares comme des galas, des événements qui n’étaient pas conçus pour inclure notre communauté. Nous avons profité de la pandémie pour faire une pause et repenser pourquoi nous avons organisé des événements comme nous l’avons fait. Pendant ce temps, nous avons demandé à nos supporters de combler l’écart de revenus et ils ont intensifié, entraînant une augmentation de 55 % des revenus en comparaison d’une année sur l’autre.

Une fois que nous avons repensé notre stratégie d’engagement des donateurs, nous nous sommes tournés vers nos utilisateurs de services. Nous avons interrogé 200 utilisateurs de services sur leurs principales priorités en matière de politique publique afin de quantifier les problèmes les plus urgents auxquels notre organisation devait s’attaquer. Nous avons utilisé ces informations pour plaider publiquement, entrer en contact avec des organisations traitant de ces problèmes et envoyer des lettres à nos représentants. Nous avons ensuite également piloté notre premier fonds communautaire et demandé à deux donateurs de donner 50 000 $ – 25 000 $ qui sont allés à notre organisation et 25 000 $ à une organisation choisie par les participants à notre programme. L’organisme choisi répond à une priorité de politique publique identifiée, en l’occurrence le logement abordable. Les deux subventions ont été accordées sans restriction.

Je suis sûr que vous vous demandez comment l’abandon de la collecte de fonds centrée sur les donateurs a-t-il affecté nos résultats financiers ? Eh bien, nous avons eu des succès significatifs : cette année est notre année de collecte de fonds la plus importante de tous les temps, nous avons collaboré avec des partenaires à but non lucratif, augmenté le nombre de dons et de dollars, solidifié notre premier don d’un million de dollars et sommes 400 000 $ au-dessus du niveau où nous étions la dernière fois. an.

Ce n’est pas toujours un voyage sans heurts. Nous avons dû tenir compte des origines de la richesse dans un système capitaliste et de notre rôle dans le maintien ou l’activation du complexe industriel à but non lucratif. Nous avons également rencontré divers défis, tels que la formation du conseil d’administration et de l’organisation en général ; identifier des moyens de rendre l’héritage plus centré sur la communauté ; et aux prises avec le fait que même si nous travaillons dur pour nous assurer que nos actions sont fondées sur l’équité, notre organisation ne fonctionne pas dans une bulle.

Avec l’impact quotidien des collectes de fonds sur la vie des utilisateurs des services de leur organisation, il est impératif que nous apportions des changements à la façon dont nous engageons les donateurs et les utilisateurs des services. Nous devons rechercher une manière plus équitable de raconter des histoires avec dignité, d’engager notre public et de faire pression pour un changement systémique.

