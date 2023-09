La phényléphrine est inutile. Combien de médicaments similaires existe-t-il encore ?

Le 12 septembre, un comité consultatif de la Food and Drug Administration (FDA) a convenu à l’unanimité que la phényléphrine, un décongestionnant courant qui fait partie de nombreux médicaments en vente libre contre la toux et le rhume, est inefficace en tant que médicament oral.

Cela signifie que les médicaments de marque comme Sudafed PE et Dayquil, qui contiennent le médicament, ne fonctionnent pas comme annoncé. Si vous avez le nez qui coule, ces médicaments ne font probablement rien pour l’éclaircir.

(L’avis de la FDA n’inclut pas les préparations à base de phényléphrine administrées par le nez, comme les gouttes et les sprays. Celles-ci sont plus susceptibles de réduire réellement la congestion car elles ne sont pas métabolisées par l’organisme avant d’atteindre leur point d’action.)

On ne sait pas encore exactement ce que cela signifiera pour les rayons des pharmacies, mais il est fort probable que dans un avenir proche, la FDA décide d’interdire la vente en vente libre de cet ingrédient. Cela signifierait un grand changement dans la gamme de médicaments disponibles pour les consommateurs : l’autre décongestionnant disponible dans le commerce (et plus efficace), la pseudoéphédrine, est plus compliqué à obtenir. En raison de son utilisation illicite dans la production de méthamphétamine, ce médicament est conservé derrière les comptoirs et vendu en quantités limitées aux consommateurs.

Les dernières informations sur la phényléphrine donnent lieu à des informations confuses avec une longue histoire. Depuis le début des années 1970, les scientifiques publient des études suggérant que ce médicament est inefficace. En 2007, après que des chercheurs de l’Université de Floride ont posé des questions à la FDA sur l’utilité du médicament, l’agence a convoqué un panel pour examiner l’efficacité de la phényléphrine. Parmi les nombreuses préoccupations des chercheurs figurait le fait que les études relativement anciennes sur le médicament avaient utilisé une mesure problématique et obsolète comme indicateur principal de son efficacité. Pourtant, la FDA a demandé davantage de recherches et le médicament est resté sur les tablettes.

Depuis, les chercheurs ont a mené trois grands essais cliniques avec des mesures plus strictes, qui ont apparemment suffi pour que le dernier panel de la FDA reconnaisse que ce médicament ne fonctionne clairement pas.

La phényléphrine n’est pas seule : en raison de certaines bizarreries dans l’histoire et la politique de l’agence, la FDA est engagée dans un processus continu d’examen des médicaments mis sur le marché avant l’entrée en vigueur de ses normes d’efficacité actuelles. Cela signifie une variété de des médicaments plus anciens peuvent être vendus sans preuve de leur efficacité.

Comment est-ce possible?

J’ai récemment parlé à Mikkael Sekeres, chef du service d’hématologie au Sylvester Comprehensive Cancer Center de l’Université de Miami et auteur du livre Les médicaments et la FDA, découvrir. La FDA examine l’efficacité des médicaments plus anciens depuis des années, dit-il, et elle est très loin derrière, en grande partie à cause des ressources limitées de l’agence. Et même si la suppression des médicaments connus du public peut prêter à confusion, il pense que c’est la bonne chose à faire.

Cette conversation a été modifiée pour des raisons de longueur et de clarté.

Keren Landman

Pourquoi avons-nous des médicaments dans les rayons des magasins qui sont approuvés par la FDA sans être efficaces ?

Mikkael Sekeres

Il est intéressant de réfléchir à cela dans une perspective historique. Avant les années 1930, la FDA n’exigeait la sécurité d’aucun médicament : elle exigeait simplement que l’étiquette décrive avec précision le contenu du flacon. C’était la tragédie du sulfanilamide [a spate of more than 100 deaths due to a drug formulation that included diethylene glycol, a toxic compound] qui a finalement conduit à l’adoption de la Loi sur les aliments et drogues [an updated version of the original 1906 law] en 1938. Et c’est la première fois que les médicaments devaient être sûrs.

L’efficacité n’était pas requise avant les amendements Kefauver-Harris dans les années 1960.

Ainsi, jusque dans les années 1960, les médicaments pouvaient être sur le marché, et ils devaient être sûrs, mais ils n’avaient pas besoin d’être efficaces – ce qui est très pratique pour les responsables marketing des sociétés pharmaceutiques.

Il fallait procéder à un nettoyage des médicaments qui étaient déjà sur le marché et qui étaient sûrs mais dont l’efficacité n’avait pas été prouvée. Cela a commencé dans les années 1970.

Keren Landman

Quel est le problème avec la science sur la phényléphrine ?

Mikkael Sekeres

La phényléphrine est en vente libre sous forme de pilules depuis les années 1930. Il s’agit d’un médicament ancien, et les études qui ont été réalisées datent pour la plupart d’entre elles avant les années 1990. Et les critères d’évaluation de ces essais n’étaient pas nécessairement les plus rigoureux et n’étaient peut-être pas cohérents d’une étude à l’autre. Par exemple, [in some studies] vous regardez la résistance de l’air nasal, ou [in others] il s’agit des patients qui déclarent eux-mêmes qu’ils se sentent mieux.

Un meilleur point final serait quelque chose de standardisé. Si vous souhaitiez obtenir des résultats rapportés par les patients, vous pourriez développer un instrument validé et fiable qui reflète avec précision quand les patients ont le nez bouché et quand ils n’en ont pas.

Keren Landman

Un groupe de chercheurs de l’Université de Floride a fait part pour la première fois de ses préoccupations concernant l’inefficacité de la phényléphrine à la FDA en 2007. Pourquoi a-t-il fallu si longtemps à la FDA pour envisager sérieusement de retirer ce médicament du marché en vente libre ? Et pourquoi cela se produit-il maintenant ?

Mikkael Sekeres

Si je devais spéculer, je dirais de revenir à l’histoire de la FDA.

La FDA se préoccupera principalement de la sécurité des médicaments. Ils vont donc se concentrer sur l’élimination des médicaments qui sont peu sûr du marché.

Un exemple classique de cela, comme je l’ai écrit dans mon livre, est Avastin. [generic name, bevacizumab] pour le cancer du sein – un médicament qui s’est révélé inefficace et également toxique. Ils ont retiré ce médicament du marché.

Vous pouvez imaginer les conversations qu’ils ont eues. Vont-ils se concentrer sur : « Oh mon Dieu, nous devons retirer du marché ce médicament contre le cancer qui n’aide pas les gens et les gens meurent », ou « Nous devons vraiment nous occuper de ce placebo » ?

La FDA dispose de ressources limitées et subit également de fortes pressions pour commercialiser de nouveaux médicaments destinés aux patients présentant des diagnostics graves. Et je pense juste que ce sera leur objectif.

Je ne pense donc pas qu’il y ait quoi que ce soit de magique à propos de 2023 pour expliquer pourquoi cela se produit maintenant. Je pense simplement qu’il a fallu 16 ans à la FDA pour rassembler les ressources et s’occuper d’autres médicaments qui présentaient des signaux de sécurité plus sérieux avant de pouvoir maintenant s’attaquer à ce médicament – qui, même s’ils l’ont dit, est relativement sûr, mais il ne fonctionne tout simplement pas. .

Keren Landman

La FDA approuve-t-elle encore parfois des médicaments alors qu’elle n’est pas sûre de leur efficacité ?

Mikkael Sekeres

Quand Scott Gottlieb dirigeait la FDA [between 2017 and 2019], il a déclaré très clairement qu’il était favorable à ce que les forces du libre marché influencent la prescription des médicaments. Il voulait mettre davantage de médicaments sur le marché et laisser les médecins et les patients décider lesquels utiliser.

En conséquence, nous avons assisté à un tsunami d’approbations de médicaments, dont un grand nombre dans le cadre du mécanisme d’approbation accélérée. Ce mécanisme a été créé par une loi du Congrès en 1992. Il est né du besoin de médicaments contre le VIH : il était destiné à répondre aux besoins de soins de santé des personnes qui ont désespérément besoin de traitements.

Pour qu’un médicament puisse bénéficier d’une approbation accélérée, il doit répondre à un besoin qui n’est pas déjà satisfait – ce que les médicaments anti-VIH ont certainement fait. Mais le gros astérisque est que ces médicaments sont approuvés sur la base de données préliminaires montrant un bénéfice cliniquement significatif : un essai de suivi doit au moins confirmer ce bénéfice initial, s’il n’est pas étendu à quelque chose de cliniquement significatif, comme une amélioration de l’état global. survie.

Aujourd’hui, nous commençons à voir l’arrivée de la vague de médicaments approuvés dans le cadre d’une approbation accélérée sous la direction de Gottlieb, car les soi-disant essais de confirmation ne confirment pas ces premiers signes d’efficacité et de sécurité. Et nous constatons que de plus en plus de médicaments contre le cancer, en particulier, sont supprimés.

[A 2022 report from the Office of the Inspector General found that 104 of 278 drugs approved under the accelerated approval mechanism haven’t yet had their effectiveness confirmed by a trial.]

Keren Landman

Dans un article du New York Times sur les dernières nouvelles concernant la phényléphrine, un représentant de l’industrie a déclaré que si ce médicament était retiré des rayons des magasins, « les fardeaux créés par la diminution du choix et de la disponibilité de ces produits seraient placés directement sur les consommateurs ». Comment répondez-vous à cela ?

Mikkael Sekeres

C’est ridicule. Dire que les consommateurs seraient mis à rude épreuve parce que nous leur retirons un placebo est idiot. Je ne dirai rien de plus fort que ça parce que vous me citez.

Je ne dirais pas que c’est une pression pour les consommateurs. Nous donnons aux consommateurs les moyens de prendre le bon médicament.

Keren Landman

Mais si ces médicaments n’ont pas d’effets secondaires, quel est le mal à les conserver comme ingrédients dans des médicaments ?

Mikkael Sekeres

En gardant ces ingrédients dans des médicaments et en disant aux patients qu’ils vont les aider, nous mentons aux gens.

Autrefois, il était acceptable que les formulaires hospitaliers contiennent le médicament « obecalp ». Si vous le tapez sur votre ordinateur et le lisez à l’envers, vous verrez de quoi il s’agit : un placebo.

Ce n’est pas éthique ! Ce n’est pas éthique de mentir aux patients. Et il n’est pas éthique de mentir aux patients en leur donnant de l’obecalp dans un hôpital, tout comme il n’est pas éthique de mentir aux patients et de leur dire que la phényléphrine va les aider contre un rhume.

Pour les consommateurs, il est difficile de vendre un produit lorsque la FDA autorise la mise sur le marché d’un médicament et nous le retire ensuite. Nous avons l’impression qu’il nous manque quelque chose. Mais il s’agit en fait d’une démonstration du fonctionnement de la FDA : lorsque la FDA retire un médicament du marché, elle protège la santé du public – et elle protège la vérité en médecine.