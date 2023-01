La phase finale du développement de Kettle Valley à Kelowna est prête à aller de l’avant

La dernière phase du quartier Kettle Valley dans la Mission Sud a été révisée et soumise à la mairie.

Au nom de Kettle Valley Holdings, Placemark Design and Development a soumis une demande à la ville demandant un rezonage et des modifications au plan communautaire officiel pour construire un développement unifamilial, duplex et de maisons en rangée au 410, avenue Providence.

“Aujourd’hui, notre défi est de fournir des maisons qui répondent aux besoins de la communauté, des jeunes acheteurs et des familles, ainsi que des personnes qui souhaitent rester dans la Kettle Valley”, indique une partie de l’application.

Une soumission de 2021 au conseil comprenait 67 maisons unifamiliales avec 25% du site dédié à l’espace de parc.

Le Conseil a ordonné à Kettle Valley d’entreprendre un engagement communautaire supplémentaire avant de réexaminer le projet.

La soumission révisée est un développement de 99 unités unifamiliales, duplex et maisons en rangée, conservant la même superficie constructible que la soumission de 2021 avec 50% du site réservé comme espace de parc. Le réaménagement comprend également un terrain de soccer, un espace vert communautaire et un pavillon de rassemblement.

Les documents de demande notent un engagement public important pour répondre à plusieurs préoccupations, notamment le ralentissement de la circulation sur Quilchena Drive avec un rond-point proposé, l’expansion de la capacité de stationnement d’un parking existant dans le parc Quilchena et l’amélioration de la sécurité sur Providence Ave.

La demande sera présentée au conseil lors d’une prochaine réunion.

