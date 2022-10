La phase éliminatoire du trophée Santosh se tiendra en Arabie saoudite en février 2023

Dans un geste sans précédent, la Fédération indienne de football (AIFF) prévoit d’organiser les huitièmes de finale des championnats nationaux du trophée Santosh en Arabie saoudite au début de l’année prochaine.

A LIRE AUSSI| UEFA Europa League : Manchester United et Arsenal décrochent des victoires ; L’Union Berlin bat Malmö

Le président de l’AIFF Kalyan Chaubey et le secrétaire général Shaji Prabhakaran ont signé jeudi un protocole d’accord avec leurs homologues saoudiens pour “étudier la possibilité d’organiser les étapes finales du trophée Santosh” dans ce pays d’Asie occidentale en février 2023″.

“L’idée est d’accueillir la phase à élimination directe du trophée Santosh dans certaines villes saoudiennes pour encourager les joueurs au niveau de l’État à rêver grand et également pour connecter une grande communauté indienne en Arabie avec le football indien et créer une situation gagnant-gagnant pour les deux fédérations”, l’AIFF a déclaré dans un communiqué.

“L’accord s’inscrit dans le cadre des efforts de la SAFF et de l’AIFF non seulement pour renforcer la coopération entre les principaux partenaires stratégiques en Asie, mais également pour offrir la possibilité de consolider des liens plus solides à travers le football et la culture entre les grandes communautés indiennes basées en Arabie saoudite et le football indien. .” Le président de la Fédération saoudienne de football (SAFF), Yasser Al-Mishal, et le secrétaire général Ibrahim Al Kassim ont signé l’accord du côté du pays d’Asie occidentale. L’accord a été signé dans la ville saoudienne de Dammam.

“L’accord permettra un large éventail d’activations, y compris la fourniture d’un soutien technologique, l’organisation et l’accueil de compétitions de jeunes hommes et femmes sur une base régulière, ainsi que l’échange d’experts du football et de la gouvernance.” Le président de l’AIFF, Kalyan Chaubey, a déclaré : « C’est un développement remarquable pour le football indien. Notre objectif est de créer une nouvelle plate-forme pour le football indien et de la diffuser parmi les fans indiens du monde entier. Mes sincères remerciements à SAFF pour leur coopération active dans la réalisation de notre objectif.

Le secrétaire général de l’AIFF, Shaji Prabhakaran, a déclaré: “C’est une idée prête à l’emploi qui, j’en suis sûr, aidera le football indien à se créer une niche parmi ses fans fidèles, qui suivent avec impatience le football indien d’où qu’ils soient.

“Notre objectif est de faire avancer le football indien et d’explorer toutes les possibilités. Cette décision, nous en sommes convaincus, inspirera les joueurs de tout le pays à présenter leurs performances devant un public plus large.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici