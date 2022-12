La phase de transition de Manchester United a duré plus longtemps que prévu », déclare Wayne Rooney

Wayne Rooney, le meilleur buteur de tous les temps du club de Premier League Manchester United, pense que le club a essayé de trouver des solutions pour résoudre son problème de période de transition, bien qu’il ait admis que cela prenait plus de temps que prévu.

Manchester United a un nouveau manager à Erik Ten Hag, et bien que le club ait montré une amélioration des résultats, le Néerlandais a un travail énorme pour mener une phase de transition transparente dans l’équipe, qui, selon lui, durerait des mois, pas des semaines.

“Je pense qu’ils ont traversé une transition et cela a peut-être duré beaucoup plus longtemps que ce que nous pensions tous”, a déclaré Rooney dans un prochain épisode de l’émission Home of Heroes sur Sports18, qui sera diffusé le 29 décembre.

Rooney pense également que le club peut retrouver son ancienne gloire avec Ten Hag à la barre.

“Je sens avec Ten Hag qu’ils sont sur la bonne voie et ils peuvent progressivement revenir à ce qu’ils étaient de l’ancien et ce serait difficile bien sûr, vous ne pouvez pas remplacer l’un des, sinon le plus grand manager de tous temps (dans Sir Alex Ferguson) », a-t-il déclaré.

L’ancien joueur anglais, qui est maintenant entraîneur aux États-Unis, a hautement apprécié l’entraîneur national de l’Angleterre, Gareth Southgate, bien qu’il n’ait pas participé aux demi-finales de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar.

“Gareth fait un excellent travail en étant flexible avec les joueurs. Il fait la promotion de beaucoup de jeunes, beaucoup de joueurs parmi les jeunes font également partie de l’équipe de 21 membres”, a déclaré Rooney.

Lorsqu’on lui a demandé s’il aimerait être entraîneur si le poste de manager de l’Angleterre lui revenait, le joueur de 37 ans a déclaré: “On ne sait jamais un jour dans le futur si c’est une possibilité, mais en ce moment, ma priorité serait d’être un responsable du club.”

Rooney a également souligné qu’il n’y a actuellement personne dans le circuit du football qui puisse remplacer ce que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont réalisé au cours de leur carrière.

« (Erling) Haaland et (Kylian) Mbappe, bien sûr, les deux suivants, en ce moment, ils sont évidemment meilleurs que Messi et Ronaldo. Mais pour qu’ils imitent la carrière de Messi et Ronaldo, je ne vois pas ça, je ne vois pas.

Ce que Messi et Ronaldo ont fait est tout à fait unique dans le monde du football. Que Messi et Ronaldo le fassent en même temps dans la même ligue pendant longtemps, je ne pense pas que nous reverrons cela”, a conclu Rooney.

