La phase de groupes record de l’Angleterre pour l’Euro 2022 montre aux autres soi-disant favoris comment c’est fait

SOUTHAMPTON, Angleterre – Après leur martèlement 8-0 contre la Norvège, il allait toujours être intéressant de voir ce que Sarina Wiegman a fait avec l’Angleterre entrant dans son dernier match de phase de groupes contre l’équipe la moins bien classée d’Irlande du Nord. Wiegman est généralement cohérente avec son onze de départ, mais il y avait la question de savoir si, avec une place pour les quarts de finale déjà réservée, elle reposerait certains joueurs pour donner plus de minutes à d’autres dans l’équipe.

Malgré un diagnostic de COVID-19 la gardant hors du banc pour le match de vendredi, la touche de Wiegman était évidente au sein de l’équipe, qui une fois de plus est restée inchangée. Pourquoi, après tout, changerait-elle cela alors que, quels que soient les enjeux, l’équipe ronronne si bien en tant que collectif?

Alors que d’autres équipes qui ont été désignées comme favorites ont parfois faibli ou semblé incertaines, l’Angleterre a continué à fonctionner comme une machine bien huilée. Leur victoire 5-0 sur l’Irlande du Nord a permis à l’Angleterre de terminer la phase de groupes sans encaisser de buts, seule la deuxième équipe à le faire lors d’un Euro féminin – l’autre étant l’Allemagne lorsqu’elle a remporté le tournoi en 2005.

“À la fin, la performance de l’équipe a montré que quoi qu’il arrive, nous avons beaucoup de qualité”, a déclaré l’entraîneur adjoint Arjan Veurink après le match, assumant le rôle principal de Wiegman. “Ils étaient calmes et détendus et, bien que Sarina ne soit pas là, ils ont très bien réagi et je suis vraiment content de la performance de l’équipe.

“Les 30 premières minutes, pour être juste envers NI, ils ont bien fait – nous n’avons pas utilisé les bons espaces pour jouer et c’est l’une des choses sur lesquelles nous avons essayé d’attirer l’attention – nous avons vraiment bien fait dans le premier une partie de la seconde mi-temps et parfois quand ils défendent dans un bloc bas, c’est vraiment difficile.”

Alors que vendredi était le premier match qu’il a fallu à l’Angleterre jusqu’à 40 minutes pour marquer, ils ont obtenu des buts glorieux grâce à Fran Kirby, Beth Mead et la remplaçante Alessia Russo, qui a marqué avec sa première touche de balle. La finition 5-0 signifie qu’ils ont maintenant marqué 98 buts en 17 matchs sous Wiegman, et ils sont invaincus en 17 matchs, un record d’équipe.

Les records affluent aussi.

Ellen White est à un but d’égaler le record de tous les temps en Angleterre de Wayne Rooney. Elle égalerait également Jodie Taylor pour la plupart des buts marqués par un joueur anglais aux Euros avec un but de plus. Sur les six meilleurs buteurs de la compétition jusqu’à présent, quatre d’entre eux sont anglais. Kirby est en tête du classement des passes décisives. L’Angleterre a également battu le record du plus grand nombre de buts marqués (14) en phase de groupes.

Pas un mauvais tournoi pour les hôtes jusqu’à présent.

Bien que leur succès tout au long de l’Euro 2022 ait été jusqu’à présent un effort d’équipe, il est difficile de regarder au-delà de certaines performances individuelles.

Mead, qui a connu l’une de ses meilleures saisons en Super League féminine, ressemble à une femme qui a pour mission de marquer autant de buts que possible. À l’approche de la saison 2021-22, le principal sujet de discussion autour d’elle était le fait qu’elle n’avait pas été choisie pour aller aux Jeux olympiques par Hege Riise avec l’équipe de Grande-Bretagne. Il semble depuis ce moment qu’elle a profité de chaque occasion pour montrer pourquoi c’était une erreur de Riise. Elle a marqué 11 buts et obtenu huit passes décisives avec Arsenal et cette forme s’est poursuivie dans ses apparitions internationales.

Beth Mead court vers Rachel Daly après avoir marqué contre l’Irlande du Nord vendredi. L’Angleterre vole à cet Euro et émerge de la phase de groupes comme l’équipe à battre. Harriet Lander/Getty Images

“Évidemment, c’était décevant l’été dernier, mais serais-je le joueur que je suis aujourd’hui si cela ne se produisait pas ? Peut-être pas”, a déclaré le joueur de 27 ans avant le début du tournoi. “J’apprécie mon football, je suis vraiment heureux sur le terrain, cela se voit dans mes performances, et j’espère pouvoir en amener certains aux Euros de cet été.

“Je sais que cela ne fait qu’un an mais je pense que j’ai mûri en tant que joueur. Je pense que j’ai peut-être commencé à ne pas penser à ce que les autres pensent et à me concentrer un peu plus sur moi-même.

“J’ai joué avec beaucoup plus de liberté cette année et je pense que pour moi, quand je joue librement, c’est quand je joue mon meilleur football. Je ne complique rien. Je prends de meilleures décisions, et pour moi, cette année a été beaucoup plus libre sur un terrain de football.”

Son but ici vendredi a été un autre moment d’éclat. Elle l’a contrôlé avec son pied droit, puis l’a amené autour du défenseur nord-irlandais. Elle a ensuite échangé son pied gauche et a martelé le ballon devant Jackie Burns.

Un autre joueur qui s’est présenté à ce tournoi malgré ses propres difficultés avant c’est Kirby. Alors qu’elle est souvent au centre du jeu et une reine des passes décisives, que ce soit pour son coéquipier de Chelsea Sam Kerr ou ses coéquipiers anglais, son but contre l’Irlande du Nord a rappelé à tout le monde les sublimes frappes qu’elle peut réaliser. L’Angleterre avait battu le but de l’Irlande du Nord lorsque Kirby a contrôlé le ballon à l’extérieur de la surface et a envoyé le ballon dans le coin supérieur droit.

Il y avait eu un point d’interrogation quant à savoir si elle serait en mesure de participer au tournoi après que des problèmes de fatigue lui aient fait manquer des parties de la fin de la saison, mais elle a montré que cela ne l’a pas ralentie.

“Je voulais marquer un but tout au long du tournoi et je me suis placé dans de bonnes positions, mais cela ne s’est pas produit pour moi”, a déclaré Kirby après le match. “Heureusement aujourd’hui, j’étais au bon endroit et j’ai eu un bon contact sur le ballon et c’était l’un de ceux que vous surveillez pour voir s’il entre, alors quand il l’a fait, j’étais vraiment très heureux d’ouvrir mon compte.”

En plus des records sur le terrain, l’Angleterre a également établi des records en accueillant l’Euro féminin le plus fréquenté de tous les temps. Les supporters anglais ont été ravis car l’équipe a battu ses adversaires en phase de groupes 14-0. Naomi Baker/Getty Images

Un mot doit également être dit pour Russo, qui est entré en jeu en début de seconde période, remplaçant White. Avec sa première touche, elle a marqué une tête et quelques minutes plus tard, elle a réussi un magnifique virage pour glisser dans sa seconde.

On a beaucoup parlé de la question de savoir si Russo devrait commencer devant White, en particulier avant le tournoi lorsque White était un peu en manque de buts, et avec quatre buts en quatre matchs, elle donne à Wiegman un mal de tête de sélection. Cependant, il semble peu probable qu’elle échange son choix d’équipe constant, mais Russo est une excellente option sur le banc, en particulier lorsqu’elle fait équipe avec sa coéquipière de Manchester United, Ella Toone.

“J’apprécie chaque match sous le maillot de l’Angleterre et c’est génial d’entrer et de marquer. Je suis juste arrivée au bon endroit au bon moment et j’ai pu le mettre au fond des filets”, a-t-elle déclaré. “J’aurais dû terminer ce dernier mais nous passerons au prochain match. J’ai regardé les buts d’Ian Wright cette semaine et peut-être que cela m’a aidé. Évidemment, je veux jouer à chaque match pour l’Angleterre mais je sais que je dois être patient.”

C’était un groupe dont beaucoup étaient convaincus que l’Angleterre pourrait sortir – mais la manière dont ils l’ont fait montre pourquoi ils devraient être considérés comme les favoris du tournoi.

L’Espagne ou le Danemark les attendent en quarts de finale en fonction de l’affrontement du groupe B de samedi entre les deux alors que les deux sont assis sur trois points. Ce sera sans aucun doute un test plus sévère pour l’Angleterre que ce à quoi ils ont été confrontés en phase de groupes, mais il est difficile de les voir faiblir à ce stade. L’Espagne n’a marqué que quatre buts jusqu’à présent dans le tournoi tandis que le Danemark n’en a marqué qu’un. Le manager de l’Irlande du Nord, Kenny Shiels, a déclaré après leur défaite que ce serait un “échec” si l’Angleterre ne gagnait pas tout.

“Ce serait un énorme échec s’ils ne gagnaient pas ce tournoi. Ils sont à la maison et arrosés. Tous les autres devraient simplement rentrer chez eux”, a-t-il déclaré.

Wiegman a apporté à cette équipe un niveau de professionnalisme qui manquait dans les tournois précédents. La question principale est maintenant: peut-elle continuer?