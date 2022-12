La phase de groupes excelle alors que la Coupe du Monde de la FIFA 2022 continue de donner ; Maintenant pour The Serious Bit

La première Coupe du monde organisée par une nation arabe entre dans sa phase à élimination directe samedi, mais les montagnes russes quotidiennes de chocs, de retours en arrière et d’apogées de groupe vertigineuses ont été telles que toutes les personnes impliquées devraient peut-être s’allonger pendant une semaine dans une pièce sombre avant de continuer. .

Quarante-huit matchs et 120 buts dans la dernière édition de la pièce maîtresse de la FIFA et il y a à peine eu un moment d’ennui dans un tournoi qui ne cesse de donner.

Les trois dernières nuits d’action de groupe simultanée ont été époustouflantes, le Japon écrasant l’Espagne pour se qualifier du groupe E et la Corée du Sud marquant un vainqueur dans les arrêts de jeu pour battre le Portugal et sortir du groupe H.

L’Allemagne, quadruple championne, rentre chez elle, se demandant toujours comment.

Le tournoi a commencé par une cérémonie fastueuse et un match d’ouverture apprivoisé entre le Qatar et l’Équateur, alors que le récit était encore très centré sur le traitement controversé par le pays hôte des travailleurs migrants et de la communauté LGBT +.

Ce débat se poursuivra après le coup de pied du ballon final, mais en ce qui concerne ce qui s’est passé à l’intérieur des huit stades étincelants, la Coupe du monde a été un spectacle époustouflant.

Le martèlement 6-2 de l’Angleterre contre l’Iran le deuxième jour et la défaite 4-1 de l’Australie inspirée par Kylian Mbappe de la France ont été les premiers titres. Ensuite, le scénario a été renversé.

Lorsque Lionel Messi a donné l’avantage à l’Argentine depuis le point de penalty lors de son premier match du Groupe C contre l’Arabie saoudite, tout semblait normal. Mais Saleh Al-Shehri et Salem Al-Dawsari ont scellé une victoire 2-1 dans le Groupe C pour les Green Falcons, classés au 51e rang, ce qui, selon la société de données Nielsen Gracenote, a été le plus grand choc statistique de l’histoire de la Coupe du monde.

Le service normal a repris un jour plus tard lorsque l’Espagne a battu le Costa Rica 7-0, mais quelques heures plus tard, le Japonais Samurai Blue a battu l’Allemagne avec une victoire 2-1 qui a ouvert grand les portes du Groupe E.

Le Portugais Cristiano Ronaldo est devenu le premier homme à marquer lors de cinq Coupes du monde en inscrivant un penalty lors d’une victoire 3-2 contre le Ghana au conteneur d’expédition 974 Stadium. Le Brésil s’est introduit dans le tournoi en battant la Serbie, pour perdre Neymar sur blessure.

Mais l’imprévisibilité a continué.

L’Iran a marqué aux huitième et 11e minutes du temps d’arrêt alors qu’il se remettait de sa raclée par l’Angleterre pour battre le Pays de Galles 2-0 dans un match au cours duquel le gardien gallois Wayne Hennessey a été expulsé, l’un des deux seuls cartons rouges de la phase de groupes.

Comme l’Iran, le Costa Rica a également montré une capacité de rebond incroyable en battant le Japon 1-0 pour mettre en place ce qui devait être un point culminant pour le groupe E.

Et les chocs se sont enchaînés.

MAGNIFIQUE MAROC

La Belgique, deuxième équipe du monde, a été battue 2-0 dans le groupe F par un magnifique Maroc, dont les supporters ont rendu Doha rouge en signe de célébration. Le Maroc a atteint la phase à élimination directe pour la première fois depuis 1986, tandis que la Belgique est de retour à la maison.

Les matches de groupe finaux simultanés ont fait monter la tension sur l’échelle.

La Tunisie pensait s’être donnée une chance d’atteindre les huitièmes de finale avec une victoire symbolique sur la France, mais sa joie s’est transformée en larmes lorsque l’Australie a assommé le Danemark.

L’Argentine a achevé de se remettre de son choc saoudien pour surclasser la Pologne dans une conclusion captivante dans le groupe C. La Pologne a également connu la différence de buts, bien qu’à un moment donné, tout cela les ait séparés du Mexique – qui tentait désespérément d’accumuler des buts contre l’Arabie saoudite – étaient des cartons jaunes.

Si c’était excitant, ce qui s’est passé la nuit suivante a presque jeté le monde du football hors de son axe.

L’Espagne, sereine lors de ses deux premiers matchs, a mené contre le Japon au stade Khalifa et semblait prête à décrocher la première place du groupe E, tandis qu’à travers la ville, l’Allemagne battait le Costa Rica et cherchait également à se qualifier. Puis tout est devenu fou.

Les buts d’Itsu Doan et d’Ao Tanaka ont donné l’avantage au Japon et le Costa Rica a riposté pour mener l’Allemagne. Pendant quatre minutes, l’Espagne et l’Allemagne se sont dirigées vers la porte de sortie.

L’Allemagne a fini par sauver le bacon de l’Espagne en s’imposant 4-2 mais pas la sienne alors que le Japon s’est accroché pour prendre sa place dans les 16 derniers. Ils ont été rejoints 24 heures plus tard par la Corée du Sud après que le but du temps additionnel de Hwang Hee-chan a battu le Portugal 2-1. , bien que les joueurs sud-coréens aient eu une attente atroce dans le cercle central en priant pour que l’Uruguay ne marque plus contre le Ghana.

Même alors, le chaos de la phase de groupes n’a pas été terminé, car le Cameroun a signé une victoire 1-0 sur le Brésil déjà qualifié – statistiquement le 12e choc du tournoi – et le buteur Vincent Aboubakar a été rapidement expulsé pour trop de célébrations.

Après probablement la phase de groupes la plus mémorable de toute Coupe du monde, maintenant pour les affaires sérieuses. Mais s’il vous plaît, n’arrêtez pas de vous amuser.

