La phase de groupes de la Ligue des champions montre la croissance du football féminin

Manuela Giugliano et Roma ont terminé sur les talons des éternels challengers de Wolfsburg dans leur groupe de la Ligue des champions cette saison. Andrea Staccioli/Insidefoto/LightRocket via Getty Images

En regardant les huit équipes qui sont passées de la phase de groupes aux quarts de finale de l’UEFA Women’s Champions League cette saison, il y a en théorie peu de surprises à voir. Peut-être que la Roma, lors de sa première saison, a provoqué une surprise au-dessus des habitués de la Ligue des champions. Le Slavia Prague et son compatriote de Serie A, la Juventus, qui n’ont pas réussi à sortir de leurs groupes – l’ont fait l’année dernière – peuvent être considérés comme surprenants, mais compte tenu de la composition de ces groupes, peut-être pas.

Cependant, si nous prenons du recul par rapport au classement final du groupe et considérons tout le football joué au cours des phases de groupes, une vue d’ensemble de la croissance et du développement au sommet du football féminin en Europe peut être vue. Tout comme les fragilités peuvent aussi, avec un nombre croissant d’équipes se blesser gravement après avoir surchargé les joueurs, ce qui a menacé de faire dérailler les campagnes – en vous regardant, Lyon.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Ce que nous avons eu au cours des six jours de match, cependant, c’est de l’excitation dans des matchs bien équilibrés qui, même s’ils se sont terminés de manière prévisible, ont vu des puissances moins traditionnellement dominantes dans le football féminin prospérer et de nouvelles joueuses se faire un nom.

Face au Bayern Munich, Benfica a une fois de plus montré une partie de son meilleur football, soulignant l’émergence de la ligue portugaise, qui a pris un nouveau teint depuis sa création avec les Eagles supplantant le Sporting CP en tant que force prééminente du pays. À 29 ans, Cloé Lacasse ne semble que s’améliorer et a réalisé de solides performances pour Benfica alors que l’internationale portugaise Jéssica Silva a continué à cuisiner depuis qu’elle s’est remise d’une blessure au LCA.

2 Connexe

Dans le même groupe, Barcelone a prouvé qu’elle n’était pas à l’épreuve des balles lors d’une défaite contre le Bayern à Munich le mois dernier, les hôtes organisant un grand spectacle pour un nouveau record de foule à l’Allianz Arena pour un match féminin. À l’inverse, les rivaux de la Frauen-Bundesliga, le VfL Wolfsburg, ont montré, comme le Barça, qu’ils n’étaient pas infaillibles après avoir été détenus par la Roma après avoir semblé si assuré jusque-là et se diriger vers les dernières étapes.

Alors que la saison dernière – la première saison de la compétition reformatée qui a vu la réintroduction d’une phase de groupes – les groupes étaient plus faciles à appeler avec un favori clair et un finaliste prévisible, cette saison a vu un afflux de groupes remplis de trois équipes en lice pour les deux premières places. Bien que la Juventus, Benfica et le Real Madrid aient tous faibli, avec un ajustement ici ou là, ils auraient pu encore progresser de leurs groupes respectifs au détriment d’une autre équipe.

La Roma, bien qu’elle ait eu un tirage au sort de groupe assez aimable, a fait preuve d’une merveilleuse intrépidité dans la façon dont elle a attaqué la phase de groupes, affichant le style chic qu’Alessandro Spugna a ancré dans son équipe. Et en tant que tels, ils sont le meilleur exemple non seulement des avantages de la phase de groupes, mais de la croissance primordiale qui accompagne un investissement ciblé et la vision de construire une équipe de la bonne manière.

Au fur et à mesure que nous avançons, surtout si l’UEFA doit maintenir la phase de groupes à seulement 16 équipes avec la grande majorité de ceux qui se qualifient pour la Ligue des champions étant perdus avant que nous n’entamions la compétition proprement dite, les équipes auront beaucoup moins d’erreurs car le haut de gamme continue de croître. Comme on peut le voir avec la façon dont la Juventus s’en est sortie cette saison, il y a peu de place pour les erreurs ou pour ne pas tenter sa chance, mais pour ceux comme le Bianconère qui atteignent la phase de groupes, il peut y avoir énormément d’apprentissages et de prises de ces six matchs qui peuvent être construits sur la saison prochaine.