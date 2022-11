La phase 4 de Marvel a atteint son objectif, mais à quel prix ?

La première phase de la saga multivers de Marvel s’est terminée sur une note festive saine avec The Guardians of the Galaxy Holiday Special, qui a fait ses débuts sur Disney + vendredi dernier.

Le court métrage contrastait fortement avec le dernier long métrage de la série, Black Panther: Wakanda Forever, une exploration nuancée et compliquée du deuil – un film qui était lui-même l’antithèse de la ironie (mais aussi très frappante et -miss) série comique-juridique, She-Hulk: Attorney at Law.

Ce sentiment de déconnexion reflète l’ensemble de la phase quatre, qui était une expérience pour la plus grande franchise de super-héros au monde.

Merveille / Disney

Marvel escaladait une bataille difficile depuis le début. La phase trois était l’âge d’or du studio, avec le plan génocidaire de Thanos atteignant son apogée, les Avengers se divisant en deux et des personnages tels que Black Panther et Spider-Man faisant leurs débuts et changeant à jamais le récit.

À la fin, les enjeux étaient aussi élevés qu’ils pourraient l’être. De plus, les deux films Avengers ont fait exploser les records du box-office – tout comme Black Panther.

Après Avengers : Endgame, l’intrigue se dirigeait vers un territoire inconnu. Avec l’introduction de Disney + en 2019, le studio pourrait enfin se diversifier dans des émissions de télévision en direct qui étaient beaucoup plus étroitement liées aux films que les goûts d’ABC Agent Carter et Agents du SHIELD, ou les émissions de Netflix que Disney n’a jamais entièrement contrôlées.

Cela a essentiellement effacé l’ardoise pour Marvel et apporté de nouvelles voix au bercail. Ce n’est pas une mauvaise chose, mais pour la première fois, cela a créé le sentiment qu’il y avait trop de cuisiniers dans la cuisine, car le message central de tous les autres films ou émissions était si différent qu’il ressemblait à un coup de fouet.

Au début, il semblait que la phase visait à réduire les enjeux à des histoires plus personnelles, à étoffer les personnages établis et nouveaux et à nous éloigner de tout le scénario de «l’univers implose». WandaVision a parfaitement lancé cela et a pleinement profité de la liberté du genre.

Il y en avait d’autres qui se sont extrêmement bien penchés sur cet aspect personnel – Mme Marvel a établi Kamala Khan comme le super-héros adolescent maladroit et geek que les fans de bandes dessinées connaissent et aiment tous, et Moon Knight a également abordé un trouble de la personnalité complexe avec grâce et créativité.

Disney

Du côté du film, Black Panther: Wakanda Forever a utilisé le travail des personnages comme colonne vertébrale, s’appuyant sur le chagrin ressenti par Shuri, Ramonda et la communauté Wakandan. Thor: Love and Thunder a également capturé le cœur avec Jane Foster / Lady Thor de Natalie Portman, bien que l’humour soit terne par rapport à Thor: Ragnarok.

Il y avait ceux qui ont tenté d’aller pour ce récit sincère, mais ont raté la cible. Black Widow était un film qui est tout simplement arrivé trop tard. Connaître le sort de Natasha Romanov a atténué l’impact de cette histoire d’origine, et c’était facilement l’un des épisodes les plus oubliables de la phase quatre.

Du côté de la télévision, Falcon and the Winter Soldier a également eu du mal à étoffer Sam Wilson et Bucky Barnes parmi une intrigue alambiquée et déroutante – bien que bien sûr, cela ait été soupçonné d’avoir été réécrit à la hâte à cause de COVID (qui peut avoir affecté la qualité de de nombreux autres projets Marvel).

Ensuite, il y a eu ces films qui ont jeté les bases du thème du multivers – un concept complexe qui, après plusieurs séries et films, soulève encore de nombreuses questions.

Loki a fortement ouvert la voie à cela et a réussi à intégrer un anti-héros sympathique en même temps. De plus, il a présenté le merveilleux Jonathan Majors dans le rôle de Kang le Conquérant, qui, je le sens déjà, va donner du fil à retordre à Thanos en tant que méchant ultime du MCU.

Disney

En revanche, alors que Doctor Strange dans le multivers de la folie a établi que d’autres mondes existent, il les a montrés dans de brefs flashs et des scènes sans enthousiasme où des personnages ont été immédiatement tués pour un facteur de choc. Il n’y avait pas vraiment d’enjeux, et ce film n’avait pas l’impression d’avoir établi la quantité de connaissances de Loki.

Ensuite, il y a ceux qui sont liés aux personnages et aux intrigues d’histoires passées et d’autres univers. Shang-Chi et la légende des dix anneaux ont bien réussi en rachetant le scénario en mandarin d’Iron Man 3, et malgré l’humour douteux de She-Hulk, Matt Murdock / Daredevil s’est senti charmant, dur à cuire et a été globalement bien accueilli.

À l’opposé de l’échelle, la version de Hawkeye de Wilson Fisk / Kingpin était fragile et décevante par rapport à son interprétation dans Daredevil, et on pourrait se demander s’il aurait dû être dans la série, compte tenu de la façon dont il était utilisé.

Disney

Enfin, il y avait les histoires qui essayaient de faire quelque chose d’extrêmement différent – ​​et c’était malheureusement là où la phase était la plus faible. Eternals était surchargé de personnages divins qui n’étaient tout simplement pas liés au public, tandis que le premier projet d’animation de Marvel Et si…? avait des intrigues tellement dingues, je suis resté en larmes de rire – et pas pour les bonnes raisons.

Le seul projet qui a réussi à marier avec succès une histoire personnelle, des éléments multiversaux et de vieux visages dans la phase quatre était Spider-Man: No Way Home. Cela s’est également reflété dans sa réception – le film produisant un total de 1,971 milliard de dollars au box-office mondial, ce qui en fait de loin le film le plus réussi du groupe.

Malgré tous ces messages mitigés, la phase quatre a réalisé ce que Kevin Feige avait prévu. Lorsque la majorité des projets ont été annoncés pour la première fois, le grand patron de Marvel a déclaré à la foule du Hall H du Comic-Con que cette phase consistait à introduire de nouveaux personnages et à jeter les bases de l’avenir de Marvel.

Il y est parvenu à la pelle – nous avons maintenant notre gamme de super-héros la plus diversifiée de tous les temps, ainsi que de nouvelles voix jeunes qui reprendront le flambeau des anciens Avengers.

Disney

Cependant, en surchargeant autant de contenu – et de concepts – dans cette phase, la fatigue de Marvel s’est installée pour de nombreux publics. Il devient de plus en plus difficile de relier les points entre tous les différents spectacles et films, surtout maintenant que Disney a introduit d’autres univers dans son propre récit à travers le multivers.

Personnellement, je pense que le moment est venu de lever légèrement le pied et de reculer certains spectacles et films d’un an ou deux. Dans l’ensemble, la qualité a chuté depuis la phase trois, et cela est probablement dû au fait que les membres de l’équipe se sont efforcés de réaliser les projets rapidement – ce qui a également causé un stress lié à la charge de travail en retour.

Marvel a déjà reculé d’un an Avengers: Secret Wars, un film qui devait sortir la même année que Avengers: The Kang Dynasty. Cela a été un soulagement bienvenu pour les fans, et il convient de garder à l’esprit que de nombreux spectacles et films ne sont pas encore annoncés pour la phase six, donc plus de choses pourraient être modifiées (en théorie).

En donnant plus d’espace pour tous ces projets, le studio pourrait retrouver ses marques et susciter plus d’enthousiasme pour les projets en n’ayant pas trop de sorties chaque année. Marvel pourrait même aiguiser l’appétit du public avec des courts métrages en direct plutôt qu’avec des séries à part entière – Werewolf by Night et le Guardians Holiday Special en sont de parfaits exemples.

Cependant, avec de nombreuses choses déjà promises aux investisseurs, ce n’est tout simplement pas si facile. Nous ne pouvons qu’espérer que toutes ces intrigues qui ont été introduites dans la phase quatre ouvriront la voie à une narration plus nuancée et cohérente à l’avenir – car la même chose pourrait faire en sorte que la fatigue de Marvel s’infiltre encore plus profondément dans le public.

Ce que je regarde cette semaine

Je triche un peu ici, car la finale d’Andor a été diffusée la semaine dernière. Néanmoins, c’est la meilleure chose que Star Wars ait sortie depuis des années… peut-être depuis l’attaque des clones de 2002 (je plaisante… ou est-ce que je le fais ?).

Alors que la stratégie de Marvel a été de lancer autant de choses que possible, Andor n’est que la troisième série d’action en direct de l’univers Star Wars, et le temps et le soin consacrés à ce spectacle sont évidents. Il a des braquages ​​captivants, des soulèvements entraînants et un travail de personnage stellaire – le tout sans un seul sabre laser ou Skywalker en vue.

Je n’ai jamais cru qu’Andor serait l’une de mes meilleures séries de l’année, mais nous y sommes – donc même si vous n’êtes pas vendu, essayez-le, et je vous promets que vous ne serez pas déçu . Vous pouvez voir toute la saison sur Disney+.