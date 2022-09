La phase 2 du développement domiciliaire sur l’ancien site de VR de Hiawatha obtient l’approbation du conseil de Kelowna – Kelowna Capital News

La prochaine phase d’un ensemble de plus de 1 000 logements locatifs dans la Mission progresse.

Le Conseil a approuvé un permis d’aménagement et un accord-cadre d’aménagement (MDA) pour la prochaine phase du projet de Westcorp au 3773-3795, chemin Lakeshore.

«Ce que fait ce MDA, c’est de s’assurer que le conseil a la certitude du moment où les choses se produiront qui sont liées aux phases du développement», a déclaré Dean Strachan, gestionnaire, planification et développement communautaires.

La construction sur l’ancien site de camping-cars de Hiawatha a en fait commencé plus tôt cette année avec 200 maisons en rangée de deux et trois chambres. La phase suivante comprend une tour de 17 étages et deux bâtiments de 10 étages. Une augmentation de la hauteur à 17 étages pour la tour (par rapport aux 11 d’origine) était un problème pour le comté. Charlie Hodge lors d’une réunion du conseil en mai, et il a voté contre le dernier permis de développement.

Un permis de construire est toujours requis pour la prochaine phase du projet.

