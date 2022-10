La pharmacie de Genève ferme ses portes après presque 1 an – Shaw Local

GENÈVE – Après près d’un an d’activité, la Pharmacie de Genève, 501 E. State St., Genève, fermera ses portes vendredi.

La nouvelle pharmacie indépendante n’avait tout simplement pas assez d’affaires pour rester ouverte, a déclaré la propriétaire Melissa Lee.

“Nous apprécions le soutien de chacun au cours de la dernière année”, a déclaré Lee. « Nous espérions que cela fonctionnerait. Nous avons un bon nombre de clients, mais pas assez. Nous aurons terminé à partir de vendredi.

Lee avait travaillé chez Riley Drug pendant 13 ans, qui était une autre pharmacie indépendante à Genève depuis 55 ans, et avait prévu de continuer avec sa propre pharmacie.

Lee a dit maintenant, elle et son technicien et chauffeur-livreur rejoindront Lombard Pharmacy, 211 S. Main St., Lombard. Ceux qui ont des ordonnances peuvent les conserver via le site de Lombard tout en bénéficiant d’une livraison gratuite, a-t-elle déclaré.

“Nous allons travailler pour un de mes amis, une autre pharmacie indépendante”, a déclaré Lee.

Lee a inscrit la propriété de Genève à vendre à 400 000 $ par Découvrez l’immobilier.

Le bâtiment, de 1 000 pieds carrés, était une ancienne entreprise de toilettage pour chiens, From Shaggy to Chic. Il a été construit à l’origine comme résidence en 1857, ont indiqué des responsables.

Lee avait investi 517 000 $ pour les améliorations du bâtiment et le conseil municipal a approuvé 93 520 $ à titre de remboursement par le biais du TIF d’East State Street pour une partie d’entre eux. Celles-ci comprenaient la démolition, la mise à niveau du site et des services publics, la réparation des fondations, l’extension du trottoir, la façade et le paysage pour répondre aux normes de conception de la ville, ont déclaré des responsables.

Un district de financement par augmentation d’impôt est un outil de développement dans lequel l’argent des contribuables est détourné pour des améliorations publiques telles que les routes et les égouts, ainsi qu’à d’autres fins autorisées par la loi.

Le TIF d’East State Street a été adopté en 2000 et doit expirer en 2023.

À l’époque, la directrice du développement économique, Cathleen Tymoszenko, avait déclaré que des partenariats public-privé étaient nécessaires pour rendre les anciennes propriétés fonctionnelles pour une utilisation future.

Le maire Kevin Burns a déclaré que les investissements du TIF visent toujours à améliorer les propriétés, “pas à donner un avantage à une entreprise particulière – il s’agit d’améliorer la propriété et l’espace physique”.

“En cas de fermeture d’une entreprise, cet espace a déjà reçu les investissements et les améliorations nécessaires pour qu’une autre entreprise puisse s’y installer”, a déclaré Burns. “Bien que nous soyons tristes de voir la pharmacie de Genève fermer, nous sommes convaincus que ce partenariat public-privé qui a amélioré ce site générera un utilisateur final qui ajoutera à l’éclectique et dynamique East State Street Corridor et profitera à notre communauté dans son ensemble.”