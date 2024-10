La peur que le cancer se reproduise puisse persister chez les survivants de l’enfance

LIGNE SUPÉRIEURE :

Selon une analyse récente, environ un tiers des adultes survivants d’un cancer infantile éprouvent une peur cliniquement significative ou élevée que leur cancer primitif puisse récidiver ou qu’ils développent une tumeur maligne ultérieure. L’étude révèle que plusieurs facteurs sont associés à un risque plus élevé d’éprouver une peur de récidive cliniquement significative, notamment le fait d’être au chômage ou d’avoir une anxiété ou une anxiété élevée. dépression.

MÉTHODOLOGIE:

Les survivants adultes d’un cancer infantile courent un risque élevé de développer des tumeurs malignes ultérieures – un risque environ six fois plus élevé que dans la population générale – et des études indiquent que ces survivants du cancer craignent également que leur cancer ne se reproduise. Cependant, les données sur la prévalence et les facteurs de risque associés à une peur cliniquement significative de récidive dans cette population restent limitées.

Cette étude transversale a inclus 229 adultes survivants d’un cancer infantile (âge moyen à la fin de l’étude, 39,6 ans), recrutés dans le cadre de l’étude Childhood Cancer Survivor Study, qui ont répondu à des enquêtes en ligne entre octobre 2018 et avril 2019.

La peur de la récidive du cancer a été évaluée à l’aide du questionnaire abrégé en 9 éléments sur la peur de la récidive du cancer, qui définit la récidive comme la possibilité que le cancer réapparaisse dans la même partie du corps ou dans une autre.

La douleur chronique, les symptômes de dépression et d’anxiété, l’auto-évaluation de l’état de santé et l’intolérance à l’incertitude ont également été évalués.

Parmi les participants, 21 ont connu une récidive de leur cancer primitif et 17 ont reçu un diagnostic de tumeur maligne ultérieure.

EMPORTER:

Dans l’ensemble, 38 (16,6 %) survivants adultes d’un cancer infantile ont signalé une peur cliniquement significative que leur cancer se reproduise, et 36 autres survivants (15,7 %) ont éprouvé des niveaux élevés de peur ; les 67,7 % restants des participants ont signalé des niveaux minimes de peur.

Survivants au chômage (taux de prévalence [PR]2,5) étaient plus susceptibles d’éprouver une peur cliniquement significative de récidive, tout comme les survivants ayant subi une radiothérapie pelvienne (PR, 2,9) ou une chirurgie de préservation d’un membre ou une amputation (PR, 2,4).

Les survivants qui souffraient d’anxiété ou de dépression élevée (RP, 2,6) ou les deux (RP, 3,2) étaient plus susceptibles d’éprouver une peur cliniquement significative de récidive, tout comme les survivants qui souffraient d’un problème de santé neurologique chronique (RP, 3,3) ou qui percevaient leur l’état de santé est mauvais ou passable vs bon à excellent (RP, 3,0).

Parmi les 94 participants souffrant de douleur chronique, 25,5 % ont signalé une peur cliniquement significative et 13,8 % ont signalé des niveaux élevés de peur. Mais la douleur chronique (PR : 1,2 ; IC à 95 % : 0,6-2,4) n’était pas associée de manière significative à une peur cliniquement significative de récidive dans un modèle multivarié.

EN PRATIQUE:

« Ces résultats soulignent le fardeau psychologique et fonctionnel important du FCR [fear of cancer recurrence] et suggèrent que les professionnels de la santé devraient régulièrement évaluer la FCR dans le cadre de la fourniture de soins complets aux survivants à long terme », ont écrit les auteurs.

SOURCE:

L’étude, dirigée par Alex Pizzo, MSc, Université Concordia, Montréal, Québec, Canada, a été publié en ligne dans Réseau JAMA ouvert.

LIMITES:

La conception transversale a limité l’inférence causale. L’auto-évaluation de l’état de santé a été évaluée à l’aide d’un seul élément, ce qui a limité sa mesure. L’éligibilité à l’accès à Internet et aux smartphones aurait pu introduire un biais. L’étude manquait également de diversité raciale et ethnique.

DIVULGATIONS :

L’étude a été soutenue par le prix de développement de carrière de l’étude sur les survivants du cancer chez l’enfant et par une subvention du National Cancer Institute. Un financement supplémentaire a été fourni par le Programme des chaires de recherche du Canada. Trois auteurs ont déclaré avoir reçu des subventions de diverses sources.

Cet article a été créé à l’aide de plusieurs outils éditoriaux, dont l’IA, dans le cadre du processus. Des éditeurs humains ont examiné ce contenu avant sa publication.