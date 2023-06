La peur guette les funérailles des victimes du massacre d’une prison au Honduras

TEGUCIGALPA, Honduras (AP) – La peur mijotait parmi le petit groupe de parents réunis jeudi pour le sillage d’une mère et de sa fille qui faisaient partie des 46 détenues massacrées lors de l’émeute de la prison de cette semaine au Honduras.

Des proches ont pleuré ouvertement, mais ont déclaré qu’ils craignaient que le gang du Barrio 18 qui a perpétré le massacre ne s’en prenne également aux familles des victimes.

Des rumeurs ont circulé parmi les personnes présentes à la veillée selon lesquelles des membres de gangs auraient enlevé des femmes lors des funérailles d’une autre victime.

Une personne en deuil, qui n’a pas voulu donner son nom, a déclaré jeudi « nous avons peur ».

La pleureuse Johanna Soriano Euceda a déclaré que « la douleur que nous ressentons est énorme », après que sa mère, Maribel Euceda Brevé, 51 ans, et sa sœur Karla Soriano Euceda, 38 ans, ont été tuées dans l’attaque de mardi. Tous deux avaient été emprisonnés pour trafic de drogue,

Une femme, qui a également demandé que son nom ne soit pas utilisé, a pleuré à côté des deux cercueils contenant sa belle-sœur et sa nièce, qui se trouvaient dans la rue devant leur maison dans un quartier pauvre de Tegucigalpa, la capitale.

« Allez, donnez-moi la force de supporter cette douleur », gémit-elle. « Nous voulons la justice, car ce ne sont pas des chiens qu’ils ont tués. »

Dans un sens, ils étaient les plus chanceux; au moins avaient-ils un corps à pleurer et à enterrer.

Les autorités ont déclaré que certains des autres corps avaient été si gravement brûlés qu’ils avaient besoin de tests génétiques ou d’études dentaires pour les identifier.

L’image qui a commencé à émerger des violences de mardi à la prison pour femmes de Tamara était celle d’un massacre soigneusement planifié. Les meurtres ont été perpétrés par des détenus appartenant au célèbre gang de rue Barrio 18, mais les responsables soupçonnent qu’un cartel de la drogue pourrait également être derrière eux.

La ministre adjointe de la Sécurité, Julissa Villanueva, qui a été démis de ses fonctions de chef du système pénitentiaire après l’émeute, mais a conservé son poste au Cabinet, a déclaré qu’il pourrait y avoir eu un complot plus important dans le massacre, les pires meurtres de mémoire récente dans une prison pour femmes.

« Il y a des esprits criminels, pervers et machiavéliques à l’œuvre ici, qui ont organisé ce crime contre des innocents, et qui sont ceux qui contrôlent la contrebande de drogue et d’armes dans les prisons », a déclaré Villanueva à l’Associated Press.

Les membres incarcérés du Barrio 18 ont massacré les 46 détenues en les aspergeant de coups de feu, en les piratant avec des machettes, puis en enfermant les survivants dans leurs cellules et en les aspergeant de liquide inflammable.

De manière effrayante, les membres du gang ont pu s’armer de pistolets et de machettes, frôler les gardes et attaquer. Ils portaient même des cadenas pour enfermer leurs victimes à l’intérieur, apparemment pour les brûler vifs.

Jessica Sánchez, une militante du Civil Society Group, une organisation de défense des droits de l’homme, a déclaré que « nous pensons que ce massacre a été perpétré sur les ordres d’un réseau criminel, et je suis sûr qu’il était connu à l’avance, et rien n’a été fait ».

Miguel Martínez, porte-parole du ministère de la Sécurité, a déclaré que l’attaque avait été enregistrée par des caméras de sécurité jusqu’au moment où les membres du gang les ont détruits dans ce qu’il a appelé une attaque planifiée.

« Vous pouvez voir le moment où les femmes surmontent les gardes, les laissant impuissants, et prennent leurs clés », a déclaré Martínez.

Le président Xiomara Castro a déclaré que l’émeute à la prison de Tamara, au nord-ouest de Tegucigalpa, avait été « planifiée par des maras (gangs de rue) avec la connaissance et l’assentiment des autorités de sécurité ».

Castro a limogé le ministre de la Sécurité Ramón Sabillón et l’a remplacé par Gustavo Sánchez, qui était à la tête de la police nationale.

Elle a ordonné que l’ensemble des 21 prisons du pays soient placées pendant un an sous le contrôle de la police militaire, à qui il sera demandé de former 2 000 nouveaux gardiens.

Mais elle n’a annoncé aucun plan immédiat pour améliorer les conditions carcérales, qui se caractérisent par la surpopulation et l’effondrement des installations. La sécurité est si laxiste que les détenus gèrent souvent leurs propres blocs cellulaires, vendant des biens interdits et extorquant de l’argent aux autres détenus.

Par exemple, après le massacre de mardi, 18 pistolets, un fusil d’assaut, deux pistolets mitrailleurs et deux grenades ont été retrouvés dans la prison. Tous ont été introduits clandestinement dans l’établissement.

Ensuite, il y a eu le fait choquant que – comme dans de nombreuses prisons d’Amérique latine – certains des enfants des détenus vivaient avec leur mère dans la prison au moment de l’attaque.

« Certaines des femmes vivaient avec leurs enfants en détention. Ces enfants sont désormais laissés pour compte et très vulnérables. Je suis profondément préoccupé par leur bien-être et leur sécurité », a déclaré Garry Conille, directeur régional de l’UNICEF.

On ne sait pas si des enfants ont été témoins de l’attaque.

Le nombre de morts de l’émeute a dépassé celui d’un incendie dans un centre de détention pour femmes au Guatemala en 2017, lorsque des filles d’un refuge pour jeunes en difficulté ont mis le feu à des matelas pour protester contre des viols et d’autres mauvais traitements. La fumée et le feu ont tué 41 filles.

La pire catastrophe carcérale depuis un siècle s’est également produite au Honduras, en 2012, au pénitencier pour hommes de Comayagua, où 361 détenus de sexe masculin sont morts dans un incendie probablement causé par une allumette, une cigarette ou une autre flamme nue.

Marlon González, Associated Press