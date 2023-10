La peur et le choc s’emparent d’Israël après l’attaque meurtrière du Hamas

Commentez cette histoire Commentaire

JERUSALEM — Vers l’aube samedi matin, alors que la majeure partie du pays dormait, des milliers de roquettes se sont abattues sur Israël, aussi loin au nord que Tel Aviv et à l’est jusqu’à Jérusalem. Puis sont venus les infiltrés, qui ont pris d’assaut des villes du sud sans méfiance, tuant des civils et prenant des otages. L’attaque combinée terrestre, maritime et aérienne a été menée par le Hamas, le groupe militant islamiste qui dirige la bande de Gaza, et soutenue par le Jihad islamique palestinien, un groupe plus petit basé à Gaza qui a combattu avec Israël dans le passé.

Les Israéliens sont habitués aux conflits, mais ils n’ont jamais vécu une journée comme celle-ci. Deux cent cinquante personnes sont mortes et plus de 1 000 sont blessées, selon les secours du pays.

L’attaque a pris au dépourvu l’armée et les services de renseignement tant vantés d’Israël, et a suscité d’âpres récriminations après des mois d’avertissements de la part des responsables de la sécurité concernant la détérioration de la capacité de dissuasion du pays.

« Israël a été humilié et vaincu aujourd’hui », a écrit Yossi Verter, chroniqueur au journal de gauche Haaretz. « Même si Gaza est détruite… cela ne compensera pas l’échec sécuritaire le plus grave depuis la guerre du Kippour », a-t-il écrit, faisant référence au conflit de 1973 entre Israël et ses voisins arabes. Cette guerre, elle aussi, commença par une attaque surprise ; Les Israéliens venaient de marquer le 50e anniversaire de cette occasion vendredi.

Samedi, alors que les sirènes des raids aériens hurlaient sans arrêt, Israël s’est dépêché d’ouvrir des abris anti-aérien, d’appeler des milliers de réservistes et de rediriger des dizaines d’unités vers la frontière sud. Tous les signes laissaient présager une campagne militaire longue et complexe dans la bande de Gaza, l’une des enclaves les plus densément peuplées du monde.

À 7 h 25, l’armée israélienne a déclaré « l’état d’alerte à la guerre ». Trois heures plus tard, Netanyahu confirmait que le pays était en guerre et assurait aux Israéliens qu’ils en sortiraient victorieux.

Alors que le Hamas et le Jihad islamique ont régulièrement utilisé une gamme de roquettes rudimentaires et sophistiquées pour cibler Israël, l’ampleur et la portée du barrage de samedi étaient sans précédent. Plus de 3 000 roquettes ont été tirées sur des dizaines de communautés du sud d’Israël, sur des villes du centre d’Israël et du désert du Néguev, et ont atteint Tel Aviv et Jérusalem.

Plus choquant encore, les militants palestiniens ont réussi à envahir 22 communautés israéliennes dans le sud, a indiqué l’armée, dont certaines sont restées assiégées samedi soir. Les civils du sud et du centre d’Israël ont été invités à rester chez eux.

La frontière entre Israël et Gaza est l’une des plus fortement fortifiées de la région, entourée d’une barrière de haute technologie et gardée par des avant-postes militaires. Samedi, cependant, des images circulant sur les réseaux sociaux montraient des militants utilisant un bulldozer pour abattre une section du mur et traverser la frontière, apparemment sans résistance de la part des forces israéliennes.

Un militant palestinien a été filmé en train de faire du parapente vers Israël. Un autre a été vu à bord d’un bateau à moteur pour rejoindre Israël par la mer. D’autres ont conduit des motos et des camions à travers les villes israéliennes tout en tirant sur des civils.

L’armée israélienne a déclaré avoir mené des centaines de frappes aériennes à travers Gaza et le long de la frontière, à l’aide de drones et d’avions de combat. Le bilan des morts à Gaza s’est élevé à 232 samedi soir, selon le ministère palestinien de la Santé.

« Notre objectif est que tous les terroristes soient tués, que toutes les communautés soient débarrassées des terroristes », a déclaré l’armée israélienne. « Tsahal frappe toutes les cibles du Hamas et du JIP dans la bande de Gaza. Partout où se trouvent des terroristes du Hamas, ils seront trouvés et éliminés – ils ne bénéficient d’aucune immunité.

Avant samedi, le début de la guerre de 1973 était largement considéré comme le plus grand échec des services de renseignement de l’histoire israélienne, les forces égyptiennes et syriennes ayant tué des milliers de soldats israéliens lors d’une attaque surprise. La dernière attaque a réveillé de sombres souvenirs de ce conflit, laissant les Israéliens de tous les bords politiques se demander comment son vénéré pouvoir militaire a pu être pris au dépourvu.

Pendant des mois, les responsables militaires ont averti que les efforts du gouvernement d’extrême droite de Netanyahu pour affaiblir le système judiciaire – déclenchant des mois de manifestations sans précédent, notamment de la part des soldats – érodaient la capacité d’Israël à se défendre.

« Les ennemis d’Israël attendaient qu’Israël s’affaiblisse, et tandis que le sommet de l’armée s’occupait des discordes internes qui pénétraient dans les rangs de l’armée, ils s’occupaient d’exploiter la situation et de préparer la prochaine guerre », a déclaré la correspondante aux affaires militaires Lilach Shoval. » a écrit samedi dans Israel Hayom, un quotidien pro-Netanyahu.

« Les dirigeants politiques et militaires devront se demander comment ils ont permis que le conflit interne affaiblisse la dissuasion israélienne d’une manière qui a poussé le Hamas à oser lancer l’attaque la plus meurtrière depuis la bande de Gaza. »

Netanyahu a convoqué les responsables de la sécurité israélienne, a ordonné à l’armée de « nettoyer » les communautés israéliennes des militants palestiniens et a déclaré que les réservistes seraient appelés à servir. Cependant, samedi soir, il n’avait pas demandé à son cabinet de sécurité de déclarer officiellement la guerre, ce qui laisse floues les prochaines étapes de cette opération qui se développe rapidement.

Uzi Dayan, ancien chef d’état-major adjoint de l’armée israélienne et conseiller à la sécurité nationale de deux gouvernements précédents, a déclaré que l’attaque du Hamas reflétait un échec à tous les niveaux des dirigeants israéliens.

Le pays a échoué dans une tâche fondamentale, a-t-il déclaré : « la défense des frontières de la nation, à la fois la barrière de sécurité et la pénétration des communautés israéliennes ».

Samedi soir, des prises d’otages actives étaient en cours dans deux communautés du sud, où des militants du Hamas ont piégé des civils israéliens dans des maisons et des espaces publics. Partout au pays, les membres des familles recherchaient désespérément leurs proches disparus.

Un homme, Yoni Asher, a déclaré à une station de radio que sa femme et ses deux jeunes filles, âgées de 3 et 5 ans, s’étaient rendues au sud, chez sa belle-mère, pour le week-end de vacances. Tous les quatre étaient portés disparus et le dernier signal de localisation du téléphone de sa femme, Doron, provenait de Khan Yunis, dans la bande de Gaza.

Adele Raemer, une Israélienne américaine résidant au kibboutz Nirim, près de la frontière avec Gaza, a été évacuée de son domicile par l’armée israélienne samedi soir après s’y être cachée pendant plus de sept heures. Elle a été « terrifiée » tout le temps, a-t-elle déclaré, gardant la climatisation éteinte et espérant que les militants qui parcouraient les rues ne remarqueraient pas qu’elle était chez elle.

Elle a expliqué que ses petites-filles se trouvaient dans une pièce sécurisée lorsque deux hommes palestiniens ont tenté d’entrer dans la maison. Elles ont été tuées par le père des filles, a-t-elle expliqué.

« Quand il s’agit de roquettes, nous savons comment nous rendre dans une pièce sûre et être en sécurité », a déclaré Raemer. « C’est totalement sans précédent. »