«Quand votre propre Premier ministre vous fait trembler, quand il vient dans cette ville et dit qu’il n’y aura pas de frontière entre nous et la Grande-Bretagne, puis rompt sa parole si facilement, quand votre voix est ignorée, vous vous sentez abandonné», a déclaré le loyaliste. chef de la communauté, ancien membre d’un groupe paramilitaire qui avait combattu pendant les longues années du conflit acharné en Irlande du Nord.

«Les jeunes estiment que la violence a payé pour les républicains, alors pourquoi ne devrait-elle pas payer pour eux? Ce qui se passe dans les rues n’est pas surprenant. Nous avons averti que cela se produirait – la crainte est qu’il y ait bien pire dans les mois à venir.

L’ancien combattant, qui est lié au commando de la main rouge, fait partie de ceux des deux côtés de la fracture qui s’étaient battus les uns contre les autres pendant la violence des troubles et avaient ensuite déposé le pistolet, ils voulaient souligner, et ont travaillé à empêcher les conflits depuis l’Accord du Vendredi saint.

Mais les nuits qui ont précédé l’anniversaire de l’accord historique de 1998, qui a mis fin à 30 ans de bombes, de fusillades et de 3 700 morts, ont ramené le sombre spectre du passé, avec des émeutes à Belfast et ailleurs. Des bombes à essence ont été lancées, des bus ont été incendiés et la police a utilisé des canons à eau et des balles en caoutchouc et 88 policiers ont été blessés.

L’une des choses les plus inquiétantes, a déclaré l’ancien membre paramilitaire, maintenant âgé de 60 ans, est que lui et ses collègues ont du mal à contrôler l’agression des jeunes.

«C’est des deux côtés. Un homme de l’IRA, un ancien combattant, s’est fait dire «f *** off grand-père» lorsqu’il a tenté d’intervenir lors de certains troubles.

Vendredi, des loyalistes bloquent une route lors de troubles dans le nord de Belfast (AP)

«On entend aussi ce genre de chose de notre côté, des ex-combattants de 30 ans, se faire dire de f *** off. Maintenant, je suis sûr que des deux côtés, 50 ou 60 personnes peuvent être trouvées qui ne se foutent pas et peuvent imposer le calme avec des battes de baseball. Mais alors, ce serait enfreindre la loi et les mêmes personnes exigeant maintenant le contrôle de la communauté exigeront des poursuites. Vous êtes damné si vous le faites et vous êtes damné si vous ne le faites pas.

Les scènes de violence à Belfast ont fait l’actualité au niveau international et ont sonné l’alarme aux États-Unis, qui, sous l’administration Clinton, ont contribué à négocier l’accord du Vendredi saint. Le président Joe Biden a appelé au calme. M. Johnson et le Taoiseach irlandais Micheal Martin ont également appelé à la fin de la violence, mais il n’est pas prévu que les deux gouvernements se rencontrent sur la question.

Lors d’une visite en août, M. Johnson avait réaffirmé que les entreprises auraient un accès sans entrave aux marchés en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles, comme elles l’avaient toujours fait. «Il n’y aura pas de frontière sur la mer d’Irlande», a-t-il déclaré, «cela se produira sur mon cadavre».





Il n’y aura pas de frontière sur la mer d’Irlande, cela arrivera sur mon cadavre Boris Johnson

Depuis lors, le protocole de l’Irlande du Nord a abouti à l’établissement d’une frontière le long de la mer d’Irlande et à une augmentation des coûts pour les entreprises de la région. David Campbell, un porte-parole du Loyalist Communities Council, un groupe de coordination qui représente l’Ulster Volunteer Force, l’Ulster Defence Association et le Red Hand Commando, a averti que l’absence de tout mouvement politique par les gouvernements britannique et irlandais pour résoudre le problème risque de nouvelles violences et réémergence de l’action paramilitaire.

«Nous sommes perplexes et très déçus par ce manque d’initiatives politiques; c’est sûrement le moment d’agir avant que les choses ne s’aggravent. Nous n’avons rien vu qui montre qu’ils comprennent à quel point la situation est devenue grave ici. L’absence de voie politique renforce simplement ceux parmi les paramilitaires qui veulent revenir aux anciennes méthodes.

Un signe au coin de la route Shankill et Lanark Way à Belfast appelant au report des manifestations (PENNSYLVANIE)

«Le point de vue de nombreux membres de la communauté syndicaliste est que le gouvernement, fondamentalement, ne peut pas voir au-delà du centre de l’Angleterre. On se demande si Boris Johnson comprend parfaitement ce qui est en jeu ici. De l’autre côté, le gouvernement irlandais a constamment dit à l’UE qu’il y aura de la violence s’il y a une frontière dure; cela est vu par les loyalistes comme utilisant la menace de la violence pour négocier. Cela a été une tactique dangereuse et a certainement contribué à la colère des jeunes loyalistes.

L’ancien président du parti unioniste d’Ulster a ajouté: «Nous comprenons parfaitement la préoccupation des nationalistes selon laquelle il ne devrait pas y avoir de frontière terrestre, mais les gouvernements doivent comprendre l’inquiétude des communautés unionistes au sujet d’une frontière maritime.»

Les dirigeants de la communauté ont présenté l’image d’une communauté syndicaliste de la classe ouvrière qui se sent trahie par le gouvernement de Londres et traitée avec condescendance par Dublin, qui sentent que leur identité est érodée et est lésée par ce qu’ils considèrent comme la police système de niveaux favorisant la communauté nationaliste par rapport aux loyalistes.

Le niveau de violence dans les rues s’est atténué après la suspension des manifestations après la mort du prince Philip vendredi. Des pancartes ont été placées dans l’ouest de Belfast disant que toutes les manifestations PUL (protestantes, syndicalistes, loyalistes) seront repoussées comme une marque de respect envers la famille royale, mais «l’opposition continue au protocole NI et toutes les autres injustices contre le PUL la communauté reprendra après la période de deuil ».

Le catalyseur des émeutes a été la décision du ministère public d’Irlande du Nord de ne porter aucune accusation contre 24 politiciens du Sinn Fein qui ont assisté aux funérailles de Bobby Storey, une personnalité importante du mouvement républicain, en violation présumée des lignes directrices sur les coronavirus.

La vice-première ministre Michelle O’Neill et Gerry Adams, l’ancien chef du parti, faisaient partie de ceux qui ont assisté aux funérailles. L’Assemblée d’Irlande du Nord a adopté une motion censurant les ministres du Sinn Fein pour leur présence.

La première ministre d’Irlande du Nord, Arlene Foster du Parti unioniste démocratique, a déclaré que la position du commissaire de police Simon Byrne était désormais intenable et l’a appelé à démissionner. M. Byrne, qui est né en Angleterre et a servi dans la police métropolitaine, a refusé de démissionner, insistant sur le fait qu’aucun accord n’avait été conclu avec les organisateurs de funérailles. Un rapport est en cours de préparation sur le déroulement des funérailles par l’Inspection des gendarmes de Sa Majesté et devrait être publié en mai.

La saison des marches annuelles – toile de fond de confrontations sectaires régulières dans le passé – commencera bientôt au milieu de l’appréhension de ce qui pourrait suivre. Certains dirigeants communautaires loyalistes ont averti que les organisateurs pourraient ne pas assurer la liaison avec la police en raison de «deux poids deux mesures» lors des funérailles. L’Ordre d’Orange de Belfast fait partie de ceux qui examinent actuellement leur engagement avec la police.





Nous avons passé 20 ans à dire aux gens d’éviter tout problème pendant les marches, et la récompense est de voir le non-respect massif des règles de l’autre côté. Ancien combattant loyaliste

«Certaines personnes ne prendront pas la peine de présenter le 11/1 (formulaire de notification pour les défilés) cet été. Nous avons passé 20 ans à dire aux gens d’éviter tout problème pendant les marches, et la récompense est de voir une violation massive des règles de la part de l’autre camp », a déclaré un ancien combattant.

«Les gens peuvent se mettre en colère et la violence peut commencer et ils peuvent commencer sans s’organiser. La police a blâmé les paramilitaires pour avoir déclenché les troubles, je suis heureux qu’ils se soient rétractés.

Mark Lindsay, président de la Fédération de police pour l’Irlande du Nord, parlant de ce qui s’est passé, a déclaré: «Il est évident que certaines personnes derrière la violence, il y avait un élément de contrôle, que ce soit par des groupes paramilitaires ou des gangs criminels prétendant être paramilitaires. groupes. S’il s’agit de gangs criminels, les dirigeants communautaires devraient user de leur influence, que nous savons qu’ils ont, pour empêcher que ce type de violence ne se reproduise. »

M. Lindsay a déclaré que la police était pleinement consciente du potentiel de violence dans les mois à venir.

«Nous devons préparer et éviter ce qui peut être une situation très dangereuse dans laquelle nous pouvons faire face à une violence généralisée. Nous sommes confrontés à des problèmes avec certaines communautés qui organiseront des défilés et des feux de joie.

«Nous n’avons que peu de temps pour nous préparer à cela, nous voulons que les dirigeants politiques et communautaires s’engagent avec la police et élaborent une stratégie pour désamorcer la situation. Nous ne voulons être opposés à aucune communauté: nous voulons travailler avec toutes les communautés. Nous devons éviter une situation où un grand nombre de personnes descendront dans la rue pour affronter la police ou se confronter: nous ne pouvons pas risquer de répéter certains des pires moments du passé.

Koulla Yiasouma, commissaire aux enfants d’Irlande du Nord, a évoqué le besoin urgent de mettre un terme à la manipulation des jeunes par ceux qui ont des arrière-pensées.

«L’exploitation et la coercition des enfants vulnérables doivent cesser. Certaines communautés restent fragiles, elles restent ségrégées, un excellent travail des agents communautaires a permis de garantir qu’il y a eu 20 ans de paix, qui ne devraient pas être mis en péril », a-t-elle déclaré.

Mme Yiasouma a appelé les politiciens de Londres à examiner l’effet sur l’Irlande du Nord des décisions prises sur le continent. Elle a déclaré: «Lorsque vous travaillez sur un protocole, lorsque vous décidez de quelque chose comme le Brexit ou toute autre politique qui a un impact sur l’Irlande du Nord, parlez à ces communautés et à ces jeunes. Ce sont la vie et l’avenir de nos enfants et ils sont beaucoup trop importants pour jouer en politique.

Un petit groupe de jeunes qui ont pris part aux troubles à Belfast a accepté de parler des raisons pour lesquelles ils se sont impliqués. Ils ont exprimé leur mécontentement, d’abord avec hésitation, à propos des autorités prétendument discriminatoires à l’égard des protestants, les partis politiques étant «inutiles» à représenter les loyalistes, ainsi que contraints à de mauvaises conditions de vie alors que les gens de l’autre côté semblaient s’enrichir.

Tous sont nés après la signature de l’Accord du Vendredi saint. Voudraient-ils vraiment revenir aux jours de conflit? Il y a eu quelques haussements d’épaules, puis l’un d’eux, «Jim», 17 ans, a dit: «Personne ne dit cela. Mais nous devons prendre soin de notre peuple si le gouvernement s’en fiche. Nos familles l’ont fait dans le passé, nous pouvons le faire à nouveau si nous le devons, bien sûr que nous le pouvons.