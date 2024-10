La peur d’une récidive du cancer demeure, même des décennies après le traitement du cancer infantile

La peur d’une récidive était courante chez les adultes survivants d’un cancer infantile, même des décennies après le traitement. Les résultats de cette étude ont été rapportés dans Réseau JAMA ouvert.

Dans cette analyse transversale, les participants à l’étude rétrospective sur les survivants du cancer chez l’enfant, qui étaient des survivants d’un cancer infantile traité entre 1970 et 1999 en Amérique du Nord, ont répondu à une enquête sur les facteurs psychosociaux. L’enquête a été menée entre octobre 2018 et avril 2019 et comprenait l’inventaire abrégé de la peur de la récidive du cancer, parmi plusieurs autres évaluations. Les enquêteurs de l’étude ont évalué les résultats de l’enquête auprès des participants en conjonction avec les caractéristiques liées au cancer et au traitement identifiées dans les dossiers médicaux.

L’analyse a porté sur 229 adultes survivants d’un cancer infantile. Ils avaient un âge moyen de 39,6 ans (ET : 9,9) à la fin de l’étude et un délai moyen depuis le diagnostic de 31,7 ans (ET : 8,4). Dans l’ensemble, le diagnostic de cancer le plus courant était la leucémie (34,5 %). Une récidive du cancer primitif a été rapportée parmi 21 (9,2 %) survivants et 17 (7,4 %) participants ont reçu un diagnostic de néoplasme malin ultérieur (SMN).

Parmi les participants, 38 (16,6 % ; IC à 95 %, 11,8-21,4) ont signalé une peur cliniquement significative d’une récidive du cancer. 36 participants supplémentaires (15,7 %) ont signalé une forte peur d’une récidive du cancer.

« Même s’il reste des décennies avant la fin des traitements contre le cancer, un tiers des survivants adultes d’un cancer infantile éprouvent une crainte accrue que leur cancer primitif se reproduise ou qu’un SMN se développe.

Plusieurs facteurs semblent être associés à une peur cliniquement significative de récidive du cancer dans les analyses multivariées, notamment le chômage (taux de prévalence [PR]2,5 ; IC à 95 %, 1,3-4,8), présence d’un trouble neurologique (PR, 3,3 ; IC à 95 %, 1,8-6,1), traitement par radiothérapie pelvienne (PR, 2,9 ; IC à 95 %, 1,5-5,6) et avoir subi une amputation. ou chirurgie épargnant les membres (RP, 2,4 ; IC à 95 %, 1,2-4,9).

D’autres caractéristiques associées à un risque plus élevé de peur cliniquement significative de récidive du cancer dans une analyse multivariée de facteurs psychosociaux comprenaient une anxiété ou une dépression élevée (RP, 2,6 ; IC à 95 %, 1,2-5,9), ou les deux (PR, 3,2 ; 95 % IC, 1,2-8,4) et ayant une auto-évaluation d’un état de santé médiocre ou passable (PR, 3,0 ; IC à 95 %, 1,6-5,9).

Les caractéristiques de la douleur chronique et l’intolérance à l’incertitude ont été associées à une peur cliniquement significative de récidive du cancer en analyse univariée. Cependant, ces associations n’étaient pas statistiquement significatives dans le modèle multivarié évaluant les facteurs psychosociaux.

« Malgré des décennies après la fin des traitements contre le cancer, un tiers des survivants adultes d’un cancer infantile éprouvent une peur élevée de la récidive de leur cancer primitif ou du développement d’un SMN », ont écrit les enquêteurs de l’étude dans leur rapport.

Divulgations : Certains auteurs ont déclaré des affiliations avec des sociétés de biotechnologie, pharmaceutiques et/ou d’appareils. Veuillez consulter la référence originale pour une liste complète des divulgations.