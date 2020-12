Ashley James a dit qu’elle avait essayé de «s’éteindre» pour le reste de la période des fêtes, après une «peur» du travail le lendemain de Noël.

L’ancienne star de Made In Chelsea, âgée de 33 ans, a pris cela comme un avertissement alors qu’elle entrait dans les dernières semaines de sa grossesse et a décidé de former une «bulle positive» avec son petit ami Tommy Andrews.

Cela signifie qu’elle a éteint les nouvelles et s’est concentrée sur le fait qu’elle soit calme et détendue, ainsi que sur les promenades dans un «Londres très vide».

Les restrictions de niveau 4 signifient que les rues de la capitale sont beaucoup moins fréquentées qu’elles ne le sont normalement et la star de télé-réalité Ashley a déclaré que c’était parfait pour les promenades romantiques.

Ashley a partagé des photos d'elle dans un manteau vert foncé et un pull à col roulé beige alors qu'elle avait l'air sensationnelle pour sa promenade hivernale, avec sa date d'accouchement de janvier qui se profile à l'horizon.











Parallèlement aux photos, Ashley a écrit: « Ma parole de l’année est définitivement le périnium, car c’est quelque chose dont je n’avais jamais entendu parler avant la grossesse …

« Et je ne sais pas pour vous les gars, mais cette période de l’année ressemble vraiment au périnium. Pas tout à fait Noël, pas tout à fait le Nouvel An. »

L’influenceur des médias sociaux a poursuivi: « Je pense que cette année est particulièrement étrange, avec les restrictions et avec le fait d’être lourdement enceinte et d’attendre que le bébé arrive …

«J’ai toujours eu du mal à éteindre et à ne pas être productif (c’est quelque chose dont j’étais fier car je voyais la productivité être un signe de succès, mais maintenant je me rends compte que c’était une forte anxiété de fonctionnement), mais j’ai vraiment essayé de changer off ce Noël.

« Nous avons regardé des films et des séries (je recommande pleinement Soul, Industry et the Nest) et avons fait de longues promenades avec des chiens … Mais cela ressemblait vraiment un peu à Groundhog Day. »











Pour essayer de rompre avec cette routine, Ashley a partagé que sortir au grand air était la voie à suivre.

Elle a poursuivi: «Donc de toute façon, aujourd’hui, nous avons décidé de nous habiller et avons changé notre itinéraire pour traverser un Londres très vide.

«Il y a quelque chose de très magique dans le fait que Londres soit si calme, comme si nous avions la ville pour nous seuls. Nous avons évité la nouvelle et restons simplement dans notre petite bulle positive.

«Maintenant, je suis de retour sur le canapé en train de regarder le Nest avec Snoop en cuillère ma bosse pendant que le bébé donne des coups de pied. J’espère que vous appréciez tous cette partie de périnée de l’année. ❤️»

Ashley avait précédemment révélé qu’elle pensait que le travail avait commencé le lendemain de Noël, seulement pour être une fausse alerte.

Dans une vidéo franche publiée sur ses Instagram Stories lundi, Ashley a dit à ses 280000 abonnés qui s’impatientaient maintenant à l’arrivée de son petit garçon.

Elle a admis qu'elle était « si sûre » qu'elle allait accoucher « tous les jours », car elle parlait de la période de l'année entre Noël et le nouvel an.











Ashley a expliqué: « J’ai l’impression que c’est de toute façon une période de l’année si étrange, comme dans la ‘vie normale’ entre Noël et le Nouvel An, mais évidemment avec 2020 c’est encore plus étrange et attendre que le bébé vienne est encore plus étrange!

« Comme si je me sentais juste dans ce jour de la marmotte, dans un endroit étrange. Et regardez, nous avons tous les sacs près de la porte ici, et puis nous avons comme le siège-auto et l’oreiller ici parce que nous en étions si sûrs cela se passait le lendemain de Noël.

« Donc, chaque jour, nous sommes comme » ça va être aujourd’hui « et ce n’est pas le cas! Donc je suis probablement assez calme ici mais je suis juste dans cet étrange endroit mental d’attente.

« C’est vraiment difficile de penser à autre chose. »

