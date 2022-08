La peur du crime transcende les données le long des 31 miles d’une ligne de métro de New York

« Les gens ont peur », dit-elle. “Mes amis et voisins ne sortent plus la nuit ici.”

“Vous voyez certainement plus de maladies mentales dans le train”, a déclaré Mme Tarmu, plus loin sur la ligne A à Crown Heights. Mais, a-t-elle ajouté, “vous voyez plus de colère dans le train de la part de personnes parfaitement saines d’esprit”.

Dans le Queens, foi dans les voisins, nouveaux et anciens

Jade Williams, tout droit sortie d’un vol pour Kennedy International et debout sur une plate-forme à l’arrêt de l’aéroport Howard Beach-JFK, a déclaré qu’elle était ravie de visiter la ville depuis son domicile en Grande-Bretagne. Elle était allée à l’école à New York, dit-elle, et voyageait régulièrement en Europe ; elle connaît la ville.

“Je ne me sens pas nécessairement en danger”, a-t-elle déclaré. “Peut-être que c’est parce que j’ai vécu ici avant.”

Quelques arrêts plus au sud, Stuart Walton a toujours élu domicile à Far Rockaway. Il a suivi les nouvelles sur la criminalité dans d’autres parties de la ville, a-t-il dit, et a toujours été vigilant en prenant le train. Mais dans son bloc, les voisins se protégeaient les uns les autres.

“Les grands-mères, elles nous ont élevés depuis de petits enfants”, a-t-il déclaré. Dans son quartier, ce sentiment de communauté n’a pas changé, dit-il.

Mais Edward Weathers, qui habite à quelques pâtés de maisons de M. Walton, pense à son fils de 8 ans et à la ville dont il héritera.

“Nous ne pouvons pas l’abriter, autant que je le souhaite”, a déclaré M. Weathers. Il s’inquiète pour lui, a-t-il dit, et il craint que les New-Yorkais ne fassent trop confiance aux politiciens pour nettoyer la ville. Selon lui, la réponse est que les communautés commencent à s’occuper d’elles-mêmes.