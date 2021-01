Les consommateurs ressentant l’importance accrue de la désinfection à la suite de coronavirus pandémie, la fréquence à laquelle ils lavent leurs vêtements a augmenté, selon une enquête menée par la société de données, d’informations et de conseil Kantar.

Selon l’enquête menée au second semestre 2020 pour Whirlpool of India, 97% des consommateurs ont estimé que l’importance de la désinfection avait augmenté et 82% d’entre eux ont déclaré qu’ils craignaient de porter des germes dans les vêtements en venant de dehors.

En outre, 87% des personnes interrogées ont déclaré que la fréquence à laquelle ils lavaient leurs vêtements avait augmenté ces derniers temps, selon l’enquête qui portait sur un échantillon de 500 personnes (hommes et femmes) âgées de 28 à 40 ans à Delhi, Mumbai, Bengaluru, Chennai et Kolkata.

«Les gens de Mumbai sont les plus inquiets de porter des germes dans leurs vêtements lorsqu’ils viennent de l’extérieur à 89%, suivis de Chennai et de Kolkata», a-t-il déclaré.

Pas moins de 87% des personnes interrogées ont déclaré que l’inquiétude avait conduit à une augmentation du lavage des vêtements afin de maintenir l’hygiène et la propreté (91%), de protéger les enfants et les personnes âgées des germes / allergènes (83%), éviter de tomber malade (82%) et de laver les vêtements portés à l’extérieur après un seul port (81%).

Selon l’enquête, 79% des personnes interrogées ont déclaré que l’eau chaude aide à désinfecter les vêtements, ainsi qu’un nettoyage et une élimination efficaces des taches tenaces, 88% des consommateurs de Chennai estimant que l’eau chaude nettoie les vêtements plus efficacement – le plus élevé parmi d’autres régions. .

Commentant les résultats, le vice-président (Marketing) de Whirlpool of India, KG Singh, a déclaré: « Les gens d’aujourd’hui sont plus vigilants que jamais sur leur santé et leur hygiène. »

Un porte-parole officiel de Kantar a déclaré que l’enquête indiquait clairement le stress et l’inquiétude liés à la désinfection des vêtements. Les consommateurs font des recherches en ligne pour connaître les moyens efficaces de nettoyer leurs vêtements et d’éliminer les germes importés de l’extérieur de la maison.

«L’eau chaude, qui est connue pour être efficace pour nettoyer les taches, s’est imposée comme une préférence des consommateurs lorsqu’ils optent pour une machine à laver avec les avantages supplémentaires des fonctions de désinfection.

« Il est essentiel de prendre soin de l’hygiène et de la désinfection de son environnement et de ses vêtements », a ajouté le porte-parole de Kantar.