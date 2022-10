La peur d’elle-même : comment les menaces nucléaires jouent un rôle dans la guerre de l’information du Kremlin contre l’Ukraine

Les images et la vidéo en ligne sont captivantes. Les gros titres vous crient que l’apocalypse nucléaire est à nos portes.

Il ne fait aucun doute que le président russe Vladimir Poutine a menacé à plusieurs reprises de libérer l’arsenal atomique de Moscou en Ukraine.

Ce qui est moins évident, a déclaré Sean Maloney du Collège militaire royal du Canada, est de savoir comment l’hystérie suscitée par les médias sociaux au sujet d’un train russe censé transporter de l’équipement nucléaire vers l’Ukraine et de la capacité de drones nucléaires sous-marins de la marine russe pourrait faire partie d’une campagne délibérée visant à faire peur à l’Occident.

Maloney, professeur d’histoire et étudiant en tactiques soviétiques de la guerre froide, a déclaré que les efforts de Moscou pour manipuler, confondre et affaiblir la résolution publique et politique en Occident devraient être au centre des préoccupations lorsqu’un comité parlementaire se réunira jeudi pour évaluer la position de sécurité du Canada envers la Russie.

Les hauts responsables de la défense devraient témoigner devant le comité, y compris le haut commandant militaire du pays et le chef du Centre de la sécurité des télécommunications, l’agence d’espionnage électronique du Canada.

Maloney a déclaré que les membres du comité de la sécurité publique et nationale de la Chambre des communes devront “accepter le fait que nous sommes dans une relation conflictuelle permanente avec la Russie” et que les tentatives de manipulation devront être dénoncées avec force.

Dans le monde militaire, cela s’appelle des opérations d’information.

Les Soviétiques étaient passés maîtres dans ce domaine des années 1950 aux années 1980, a déclaré Maloney. D’autres experts disent que le régime actuel du Kremlin s’est montré moins adepte de cette pratique, ce que la guerre en Ukraine a clairement démontré.

Drones et vols de bombardiers ‘Doomsday’

En plus des rapports sur le train nucléaire et le drone sous-marin « apocalyptique », il y a eu des messages en ligne sur la « présence irrégulière » de bombardiers stratégiques russes dans le nord de la péninsule de Kola.

Maloney a déclaré que tous ces rapports devraient être pris au sérieux – mais avec un grain de sel. Le fait que trois d’entre eux aient émergé à quelques jours d’intervalle et dans l’ombre des menaces nucléaires de Poutine, a-t-il dit, signifie qu’ils doivent être évalués avec un œil clair sur qui bénéficie de ces récits et comment.

Le président russe Vladimir Poutine regarde l’exercice militaire Vostok 2022 dans l’extrême est de la Russie, à l’extérieur de Vladivostok, le 6 septembre 2022. (Mikhail Klimentyev/Spoutnik/Associated Press)

“Je pense que l’intention est d’exploiter la peur actuelle d’une guerre nucléaire qui s’accumule”, a déclaré Maloney. Il a souligné au moins cinq cas récents de Poutine ou de membres de son entourage menaçant publiquement d’utiliser des armes nucléaires tactiques pour défendre le territoire ukrainien illégalement annexé.

En diffusant des images, des vidéos et des reportages non filtrés et non vérifiés sur les réseaux sociaux, a-t-il dit, la Russie essaie « de soutenir et d’accroître cette peur en laissant les spécialistes s’en emparer, puis [spread the material] à travers les grands médias.”

La guerre de l’information diffère légèrement des campagnes de désinformation, a déclaré Maloney. La désinformation utilise des mensonges, des documents falsifiés et (parfois) des vérités déformées pour semer la discorde et semer la discorde dans la société de l’adversaire. La guerre de l’information est censée gérer le soi-disant champ de bataille en utilisant des menaces, des intimidations et des détournements de direction.

Les gens se rassemblent devant un grand écran pour célébrer l’incorporation prévue de régions de l’Ukraine à la Russie à Sébastopol, en Crimée, le 30 septembre 2022. (The Associated Press)

Depuis son annexion de la Crimée en 2014, la Russie a déployé un réseau mondial vaste et complexe pour façonner le récit du conflit ukrainien à travers les médias formels et sociaux, selon une étude de 2015 de l’Institut pour l’étude de la guerre, basé à Washington.

“Les résultats de ces efforts ont été mitigés”, indique l’étude.

“La Russie a empêché l’Occident d’intervenir matériellement en Ukraine, se laissant le temps de construire et d’étendre sa propre implication militaire dans le conflit. Elle a semé la discorde au sein de l’alliance de l’OTAN et créé des tensions entre les adversaires potentiels sur la manière de réagir.

« Cependant, cela n’a pas fondamentalement changé les attitudes populaires ou élitistes concernant les actions de la Russie en Ukraine, ni créé un environnement d’information favorable à Moscou.

C’était à peu près le consensus d’un forum en ligne organisé mercredi par le Center for Strategic and International Studies (CSIS) à Washington, qui a examiné les leçons apprises jusqu’à présent depuis le début des hostilités majeures l’hiver dernier.

Des manifestants défilent sur Pennsylvania Avenue pour protester contre l’invasion russe alors qu’ils célèbrent le jour de l’indépendance de l’Ukraine devant la Maison Blanche à Washington le 27 août 2022. (José Luis Magana/Associated Press)

Les Ukrainiens ont dominé la bataille pour façonner le récit en ligne de la guerre, ont déclaré les experts participant au forum. Ils l’ont fait en révélant les mensonges et les décalages entre les évaluations optimistes proposées par les dirigeants russes et les conditions parfois désastreuses sur le terrain, ont-ils ajouté.

Les experts du forum ont convenu que Moscou s’est montrée maladroite, inepte et incapable de suivre une discussion en ligne dynamique – en particulier lorsque leurs affirmations publiques se sont avérées fausses.

Ils ont déclaré que la Russie essayait de façonner le récit dans des pays comme la Chine et l’Inde – où les attitudes envers la guerre ont tendance à être tièdes ou neutres – parce que l’Occident est de plus en plus conscient des tactiques d’information et de désinformation de Moscou.

“Couches de contrevérité”

“Ils sont bons dans les opérations d’information quand ils peuvent prendre quelque chose qui a un élément de vérité et ensuite ils peuvent déformer cette vérité ou ajouter à cette vérité des couches de contrevérité, et quand ils peuvent prendre cela et l’insérer dans des discussions crédibles qui se déplacent leur chemin dans le courant dominant », a déclaré Emily Harding, chercheuse principale au Programme de sécurité internationale du SCRS.

“Ils créent suffisamment de buzz pour que les grands médias (médias) se sentent obligés d’en parler parce que les gens en parlent.”

Elle a cité la campagne de désinformation utilisée pour influencer les élections aux États-Unis comme un exemple de succès russe dans ce domaine.

“Ce genre de progression lente, ils sont assez bons”, a déclaré Harding.

Maloney a déclaré que les Canadiens ont besoin à la fois d’instruction civique et de pensée critique pour faire face au flot d’informations douteuses en ligne sur la guerre.

“L’astuce consiste à le pénétrer, à le séparer et à découvrir ce que cela signifie exactement”, a-t-il déclaré.

“La préoccupation ici est que s’ils veulent que nous ayons peur, alors nous ne devons pas avoir peur, car ils essaient de nous manipuler dans une position particulière où le public fait pression sur le gouvernement pour qu’il adopte un certain plan d’action. Et dans ce cas , fait peut-être pression sur le gouvernement ukrainien pour qu’il arrête ce qu’il fait ou limite ce qu’il fait parce que cela affecte les objectifs russes.”