La peur de perdre peut coûter très cher aux investisseurs. Voici comment

Avance rapide vers l’ère moderne, cependant, et cet ancien mécanisme de détection des menaces et de prévention des pertes peut nous rendre un mauvais service.

En savoir plus sur les finances personnelles : L’inflation fait grimper les dépenses des ménages américains de 433 $ par mois en moyenne Si vous n’êtes pas à la retraite, passez en revue vos prestations de sécurité sociale 4 conseils pour se sortir de la dette après les dépenses record du Black Friday et du Cyber ​​Monday

“Je vais lancer une pièce, et si c’est pile, vous perdez 10 $. Combien devriez-vous gagner en gagnant pour que ce pari soit acceptable pour vous ? Les gens veulent plus de 20 $ avant que ce soit acceptable.” Kahneman a dit de cet exercice.

Presque tous les investisseurs ont probablement été confrontés à la peur cette année.

La S&P 500 index, un baromètre de la performance des actions américaines, est en baisse de 17% cette année. Pendant ce temps, les obligations américaines, mesurées par le Agrégat américain Bloomberg obligataire, ont perdu 13 % en 2022. Si les deux finissaient 2022 dans le rouge, ce serait la première fois depuis 1969.

Le biais d’aversion aux pertes peut manipuler la prise de décision des investisseurs de nombreuses manières (souvent négatives).

Par exemple, cela pourrait conduire un investisseur à long terme à être trop conservateur, de peur de perdre de l’argent, a déclaré Egan. Dans ce cas, un investisseur ayant des décennies jusqu’à la retraite peut surpondérer les obligations et les liquidités par rapport aux actions, qui sont généralement plus risquées et plus volatiles que les autres classes d’actifs “plus sûres”, mais qui génèrent des rendements plus élevés sur de longues périodes. Même de nombreuses personnes âgées à la retraite ont besoin d’une certaine exposition aux actions pour aider à combattre l’inflation pendant une longue retraite.

Pendant ce temps, l’aversion aux pertes peut amener les investisseurs débutants potentiels à éviter d’investir en premier lieu. Ce risque est accru dans des périodes comme 2022, lorsque les marchés subissent de lourdes pertes. Cela signifie que les investisseurs débutants hésitent à investir de l’argent sur le marché parce qu’ils veulent attendre jusqu’à ce qu’ils se sentent en sécurité, a déclaré Egan.

Cependant, le mouvement avisé est le contraire : une montée des actions est le moment le plus risqué pour investir, alors qu’un recul signifie que la douleur peut être dans le rétroviseur, les actions sont à prix réduit et il y a plus d’avantages à avoir, a expliqué Egan. .