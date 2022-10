La peur de manquer quelque chose peut être un tueur pour les investisseurs. Comment les meilleurs conseillers le tiennent à distance

Michel H | Vision numérique | Getty Images

La peur de manquer quelque chose, ou FOMO, peut être une force psychologique puissante – et elle peut conduire les investisseurs imprudents à perdre des liasses d’argent, selon les conseillers financiers. Un groupe de psychologues britanniques défini FOMO comme une peur “que d’autres puissent vivre des expériences enrichissantes dont on est absent”. Le conseiller financier Josh Brown utilise le terme “esprits animaux” pour décrire le concept d’investisseurs laissant leurs émotions les guider. Ces jours-ci, les plateformes de médias sociaux sont une grande source de FOMO, bombardant les utilisateurs de messages sur les investissements “chauds” tels que la crypto-monnaie, les actions de mèmes et les sociétés d’acquisition à vocation spéciale, ou SPAC. Les influenceurs et les experts vantant ces actifs affirment que les acheteurs peuvent gagner beaucoup d’argent, mais ils peuvent ignorer les risques ou ne pas divulguer leurs propres motivations.

Cela ne veut pas dire que les investissements au goût du jour se révèlent toujours être des échecs pour les acheteurs, selon le moment où ils achètent et vendent. Le problème est que les investisseurs n’entendent souvent parler que des grands gagnants, pas des ratés, ont déclaré les conseillers et les experts. Contrôler FOMO “est probablement la compétence financière la plus importante de nos jours, à l’ère des médias sociaux”, a déclaré Morgan Housel, auteur de “The Psychology of Money”, en septembre lors de la conférence sur la richesse Future Proof à Huntington Beach, en Californie.

“Les gens essaient de frapper le coup de circuit”

Il est généralement plus prudent de “s’enrichir lentement”, car les investissements qui offrent un énorme potentiel de croissance ont également tendance à comporter plus de risques et donc de plus grandes chances de perte, a déclaré Joseph Bert, un planificateur financier agréé qui est président et chef de la direction de Groupe Financier Certifié. “Les gens essaient de frapper le coup de circuit, ce qui est comme [winning] la loterie dans l’investissement », a déclaré Bert, dont la société, basée à Altamonte Springs, en Floride, s’est classée n ° 95 sur la liste 2022 CNBC Financial Advisor 100. Il était relativement facile pour les investisseurs de gagner de l’argent en 2021, une année où la plupart des classes d’actifs semblaient aller nulle part mais vers le haut. De solides gains en actions et en crypto ont créé un million de nouveaux millionnaires. Diverses communautés de médias sociaux et d’hommes et de femmes à la mode ont aidé les investisseurs à acheter l’année dernière. Par exemple, les prix du bitcoin pourraient grimper de 20 % ou plus en une journée à la suite d’un seul tweet du fondateur de Tesla et SpaceX, Elon Musk ; un février 2021 tweeter dogecoin imprégné, une autre crypto-monnaie, avec une sorte de qualité d’homme ordinaire, l’appelant “la crypto du peuple”.

La communauté WallStreetBets sur Reddit a également alimenté une frénésie dans les stocks de mèmes tels que GameStop et AMC. Le rappeur et producteur de musique Jay-Z, le joueur de la NBA Steph Curry, le phénomène du tennis Serena Williams et d’autres célébrités ont également approuvé certains SPAC — investissements qui sont des offres publiques quasi initiales — et étaient, jusqu’à récemment, l’une des tendances les plus chaudes de Wall Street. Selon le moment où les investisseurs ont acheté et vendu, FOMO peut leur avoir coûté beaucoup d’argent. Le prix du bitcoin, par exemple, a atteint près de 69 000 dollars en novembre 2021, plus que triplé en un an. Depuis lors, il a atteint environ 19 000 $, à peu près au même niveau que les prix avant sa montée en flèche. L’extrême volatilité des actions GameStop a vu les cours des actions chuter parfois de 40 % en l’espace d’une demi-heure. L’année dernière, la Securities and Exchange Commission a publié une alerte aux investisseurs sur les SPAC soutenues par des célébrités. “Les célébrités, comme n’importe qui d’autre, peuvent être amenées à participer à un investissement risqué ou peuvent être mieux à même de supporter le risque de perte”, a déclaré la SEC. “Ce n’est jamais une bonne idée d’investir dans un SPAC simplement parce qu’une personne célèbre le parraine ou y investit ou dit que c’est un bon investissement.” Un indice CNBC qui suit les transactions SPAC a baissé de plus de 60% au cours de la dernière année. “Je pense que très peu de gens comprennent leur tolérance au risque et leur sentiment de regrets futurs jusqu’à ce que les choses tournent mal”, a déclaré Housel, qui a ajouté que tout le monde a une tolérance au risque élevée dans un marché haussier.

Comment les conseillers surmontent le FOMO des investisseurs

Jouer sur ce regret futur est la façon dont les meilleurs conseillers financiers tentent de dissuader les investisseurs de succomber au FOMO. Si un client veut transférer beaucoup d’argent dans un “actif FOMO”, a déclaré Aldo Vultaggio, directeur des investissements chez Capstone Financial Advisors, il aime discuter avec eux de leur probabilité de réussite pour atteindre certains objectifs financiers avec et sans ces actifs. La société, basée à Downers Grove, dans l’Illinois, s’est classée au 77e rang sur la liste des 100 conseillers financiers de CNBC. En d’autres termes, si un client est déjà sur le point d’avoir assez d’argent pour prendre sa retraite confortablement ou pour payer les études collégiales d’un enfant, pourquoi prendre plus de risques ? La crainte d’un échec futur aide à dissuader les clients de faire l’investissement à court terme – ou du moins à réduire leur allocation globale à celui-ci.