La peur de manquer quelque chose maintient les athlètes à contribution pour les Jeux olympiques de Tokyo

Dix semaines avant le début des Jeux Olympiques, Tokyo reste dans un état d’urgence, 60% des Japonais ne veulent pas que les Jeux Olympiques aient lieu, et seulement environ 3% d’entre eux ont été vaccinés contre le COVID-19.

Pourtant, le message du Comité international olympique, des organisateurs locaux et du gouvernement japonais a été cohérent – à toute vitesse avant la cérémonie d’ouverture le 23 juillet.

Leur position peut sembler contre-intuitive à ceux qui sont toujours aux prises avec les décès quotidiens et les difficultés causées par la pandémie, mais il y a eu un manque notable de dissidence de la communauté sportive.

C’est un contraste avec l’année dernière, lorsque les voix des athlètes et des officiels sportifs étaient au premier plan d’une vague d’opinions qui a conduit à un retard de 12 mois pour les Jeux.

Le président du CIO, Thomas Bach, ayant clairement indiqué qu’un autre report n’est pas une option, l’annulation serait la seule alternative à la poursuite.

Cela, selon la médaillée d’or olympique en natation Rebecca Adlington, serait «dévastateur» pour les athlètes.

« Les athlètes consacrent leur vie à quelque chose qui n’arrive que tous les quatre ans, cela fait maintenant cinq ans et si cela est annulé, (ils) devront attendre trois autres », a déclaré le Britannique à Reuters.

«Ce sont des milliers d’athlètes qui manqueront l’occasion de représenter leur pays et de remporter des médailles. Cela fait cinq ans de travail acharné, poussant leur corps à la limite. «

Les données du CIO montrent qu’environ 80% des athlètes n’apparaissent que dans un seul Olympique au cours de leur carrière – des carrières qui, dans certains sports, seront terminées et époussetées au cours des huit années entre les Jeux de Rio 2016 et le rassemblement de 2024 à Paris.

PRÉCAUTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Les athlètes n’ont apparemment pas été rebutés par les conditions dans lesquelles ils doivent concourir à Tokyo, où la menace que les Jeux olympiques se transforment en un événement «à grande diffusion» signifie l’isolement, des tests COVID-19 réguliers et peut-être pas de foule.

Les fans étrangers ont déjà été bannis alors qu’une décision sur les foules nationales est attendue en juin. Il n’y avait pas de spectateurs lorsque Sebastian Coe, le responsable de l’athlétisme mondial et ancien champion olympique, a assisté à une course à sec pour les précautions sanitaires lors d’une épreuve test à Tokyo le week-end dernier.

«Je parle aux athlètes tout le temps», a-t-il déclaré.

«La grande majorité des athlètes… comprennent que ce ne sera pas le type de Jeux qu’ils ont connu auparavant… mais ils savent toujours qu’ils préféreraient être ici plutôt que de s’asseoir à la danse. C’est important pour eux. «

Le champion du monde de sprint Noah Lyles, qui espère participer à ses premiers Jeux, a déclaré qu’il n’était pas trop préoccupé par sa propre santé.

« Je me suis fait vacciner assez tôt », a déclaré l’Américain à Reuters.

«Maintenant que le vaccin est beaucoup plus accessible aux gens dans le monde, il me donne plus de sécurité que d’aller aux Jeux olympiques, il sera plus sûr et nous n’aurons pas trop de problèmes.

« Bien sûr, tout le monde prend ces précautions supplémentaires pour s’assurer que nous n’avons pas à y faire face. »

Les joueurs de tennis japonais Naomi Osaka et Kei Nishikori le week-end dernier ont fait part de leurs inquiétudes concernant les Jeux, appelant à une «discussion» sur l’impact potentiel de 10 000 athlètes descendant sur leur pays.

Le tennis est cependant l’un des rares sports où une médaille olympique n’est pas le prix le plus prestigieux du jeu, et ce sont les athlètes les moins en vue qui ont le plus à perdre de l’annulation des Jeux.

DÉSIR INTENSIFIÉ

La grimpeuse britannique Shauna Coxsey, dont le sport devrait faire ses débuts à Tokyo, a déclaré que son désir de participer aux Jeux n’avait été intensifié que par le report.

«L’attente a rendu les gens plus inquiets, mais dans le bon sens, plus de gens ont envie d’aller s’impliquer», a-t-elle déclaré à Reuters.

« Je pense que la cohésion des Jeux Olympiques et le fait qu’ils abolissent tant de frontières et sont une lueur d’espoir à certains égards, avec le retard, cela a renforcé le sentiment sur ce que signifient les Jeux. »

L’entraîneur néo-zélandais de rugby à sept, Clark Laidlaw, a déclaré que, s’il comprenait les réserves, il pensait que la tenue des Jeux pourrait être un rayon de lumière dans les périodes sombres.

« Je pense vraiment que si c’est sûr, et que le Japon pense que c’est sûr, alors c’est une réelle opportunité pour les gens d’inspirer d’autres personnes qui sont dans une situation vraiment difficile », a-t-il déclaré à Reuters.

L’universitaire américain Jules Boykoff, dans un article d’opinion pour le New York Times mardi, a appelé à l’annulation des Jeux.

«La situation est grossière mais claire: les organisateurs olympiques ne sont pas prêts à sacrifier leurs profits pour la santé publique», a-t-il écrit.

C’est une critique familière du CIO, qui reçoit des milliards de dollars en droits télévisés et en commandites pour les Jeux, mais une critique totalement rejetée par le vice-président John Coates.

«Si nous faisions cela, nous les aurions poussés l’année dernière. Nous ne l’avons pas fait », a déclaré le président du Comité olympique australien (AOC) le week-end dernier.

«Je ne veux pas que ces enfants ratent la seule opportunité qu’ils ont dans leur vie. Nous le faisons pour que ces enfants puissent réaliser leurs rêves. «

