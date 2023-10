La peur de l’embarras et les difficultés intérieures de la Chine pourraient-elles éloigner Xi Jinping du sommet de l’Apec ?

Les difficultés intérieures de la Chine et la crainte d’être embarrassé par Washington pourraient empêcher le président Xi Jinping de rencontrer son homologue américain Joe Biden plus tard cette année, estiment des analystes, alors que Pékin envisage un sommet entre les deux dirigeants.

Mais ils ont suggéré des interactions récentes entre les principaux Chinois et américains Les responsables politiques ainsi qu’un « nouveau désir » de stabilité de la part de Pékin avaient fait naître l’espoir d’une éventuelle réunion Xi-Biden.

Des sources avaient précédemment déclaré au Post que les deux pays rivaux travaillaient sur un accord compromis diplomatique cela pourrait ouvrir la voie à une rencontre entre les deux dirigeants lors du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (Apec) à San Francisco plus tard cette année.

Avez-vous des questions sur les plus grands sujets et tendances du monde entier ? Obtenez les réponses avec Connaissances SCMPnotre nouvelle plateforme de contenu organisé avec des explicatifs, des FAQ, des analyses et des infographies présentées par notre équipe primée.

Selon les sources, la Chine a reste à confirmer La présence de Xi au rassemblement de novembre car il n’a pas pu obtenir certains engagements de la part des États-Unis, notamment celui d’éviter les actes qu’il jugeait provocateurs.

Mardi, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a déclaré que Pékin « communiquait avec toutes les parties » sur La présence de Xi au sommet et qu’une décision serait annoncée « en temps utile ».

Wang a déclaré que la Chine attendait des États-Unis qu’ils fassent preuve « d’ouverture, d’équité, d’inclusivité et de responsabilité pour créer de meilleures conditions pour un sommet réussi ».

Daniel Russel, un ancien diplomate américain qui a conseillé Biden lors de précédentes réunions avec Xi, a déclaré que la Chine restait souvent vague sur la participation de son dirigeant à un événement comme moyen de « conserver son influence ».

« Montrer de l’empressement, pensent-ils, donnera un avantage à l’autre partie. Jouer dur pour l’obtenir, comme ils l’ont fait [Xi’s] La participation à l’Apec pourrait inciter l’autre partie à agir avec retenue », a déclaré Russel, qui est aujourd’hui vice-président de l’Asia Society Policy Institute.

L’histoire continue

Robert Daly, directeur de l’Institut Kissinger sur la Chine et les États-Unis, a déclaré que Pékin cherchait à établir des relations moins turbulentes avec les États-Unis – mais pas à tout prix.

Le gouvernement chinois, a-t-il suggéré, voulait « avoir la garantie que les États-Unis n’embarrasseront pas Xi à l’approche des réunions de l’Apec – et Xi embarrasse facilement, du point de vue américain ».

Des choses comme les critiques de la Maison Blanche à l’égard de la Chine, le soutien à Taïwan et l’annonce de nouvelles restrictions aux exportations à l’encontre de Pékin pourrait être interprétée comme des actes peu sincères susceptibles de gêner ou d’offenser Xi.

« À chaque fois les Etats Unis impose des contrôles à l’exportation, critique le bilan de la Chine en matière de droits de l’homme et traite Xi de dictateur, les chances de sa participation diminuent », a déclaré Daly.

Le président chinois Xi Jinping (au centre) participe au sommet de l’Apec à Bangkok l’année dernière. Pékin n’a pas précisé s’il se rendrait à San Francisco pour le rassemblement cette année. Photo : Sam Tsang alt=Le président chinois Xi Jinping (au centre) participe au sommet de l’Apec à Bangkok l’année dernière. Pékin n’a pas précisé s’il se rendrait à San Francisco pour le rassemblement cette année. Photo : Sam Tsang>

Shi Yinhong, professeur de relations internationales à l’Université Renmin de Pékin, a déclaré qu’il était probable que la Chine ait pris en compte plusieurs facteurs pour décider si son plus haut dirigeant devait assister à l’événement.

Le ralentissement de la Chine économie Cela pourrait être l’une des raisons qui empêchent Xi de participer à des forums internationaux largement axés sur l’économie mondiale, notamment le forum de l’Apec et le sommet du Groupe des 20 récemment conclu en Inde. Xi n’a pas assisté à cette dernière, mais a envoyé le Premier ministre Li Qiang.

« L’économie chinoise connaît certaines difficultés et les dirigeants chinois s’attendront à ce que les pays, notamment occidentaux, parlent négativement de son ralentissement économique », a déclaré Shi.

S’il assistait au sommet de l’Apec, Xi devrait probablement aussi faire face à un public « difficile », a déclaré Shi, citant à quel point la Chine avait des relations « relativement compliquées » avec les pays qui participeraient au sommet. Cela inclut les pays d’Asie du Sud-Est qui ont « clairement été penché envers » Washington ces dernières années.

Shi a également suggéré qu’il y avait peu à gagner d’une réunion Xi-Biden. Il a noté que les relations entre les États-Unis et la Chine s’étaient détériorées et étaient devenues « très intenses » depuis la dernière rencontre entre Xi et Biden en marge du G2o en Indonésie en novembre.

Cela pourrait renforcer la conviction en Chine que même si les dirigeants se réunissaient à nouveau, les liens tendus entre les deux pays resteraient inchangés, a-t-il déclaré.

Russel est d’accord, suggérant que Xi pourrait se demander si une rencontre avec Biden à San Francisco pourrait générer des bénéfices significatifs et durables. Si Xi n’obtient que des « promesses creuses » de la part des États-Unis et que Washington continue d’ajouter des sanctions et de renforcer Taiwan malgré les objections, Pékin ne verra peut-être pas l’intérêt de se rendre au sommet.

D’autres considérations, notamment la gestion de ce qui semble être un réseau de corruption étendu et potentiellement dangereux au sein de l’armée, pourraient s’ajouter à la liste des raisons qui poussent Xi à rester chez lui, a déclaré Russel.

Le mois dernier, Pékin a renouvelé la haute direction de la Force de fusée de l’Armée populaire de libération, l’arsenal nucléaire et de missiles du pays, laissant entendre qu’elle intensifiait ses efforts anti-corruption dans l’armée.

En dehors de cela, Russel a suggéré que le gouvernement chinois avait également une « peur morbide » que Xi soit embarrassé à l’étranger et que la perspective de manifestations à San Francisco serait un « spectre qui hante les rêves des responsables responsables des arrangements ».

« Peut-être que l’image d’une poignée de main amicale avec Biden est difficile à concilier avec l’atmosphère hautement nationaliste qui règne dans le pays. [Chinese Communist Party’s] l’appareil de propagande s’est attisé », a-t-il déclaré.

L’image de Xi et Biden se serrant la main, vue ici lors du sommet du G20 l’année dernière, sera-t-elle à nouveau témoin ? Photo : AP alt=L’image de Xi et Biden se serrant la main, vue ici lors du sommet du G20 l’année dernière, sera-t-elle à nouveau vue ? Photo : AP>

Pourtant, Wang Huiyao, fondateur du groupe de réflexion Centre pour la Chine et la mondialisation (CCG) basé à Pékin, a déclaré que les récents développements entre les États-Unis et la Chine étaient des signes positifs qui laissaient présager une éventuelle réunion Xi-Biden.

Les deux superpuissances rivales ont intensifié leurs efforts pour reprendre leurs engagements ces derniers mois, avec des visites en Chine de hauts responsables américains, dont le secrétaire d’État Antony Blinken, la secrétaire au Trésor Janet Yellen et la secrétaire au Commerce Gina Raimondo.

Le plus haut diplomate chinois, Wang Yi, tenu des discussions avec le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan le mois dernier, alors que le vice-président Han Zheng rencontré Blinken séparément.

Mercredi, le porte-parole du Département d’État américain, Matthew Miller, a déclaré que Blinken avait discuté de l’éventuel sommet Xi-Biden lors de sa rencontre avec Han, affirmant que les États-Unis estimaient qu’une réunion était « importante » et « espéraient qu’elle aurait lieu ».

« Il y a une bonne dynamique d’échanges de haut niveau entre les deux parties », a déclaré Wang Huiyao. « Je pense que les gouvernements chinois et américain estiment tous deux qu’il est important et grand temps que [the two leaders] rencontrer. »

La vague d’interactions récentes, a-t-il indiqué, indique que les deux pays espèrent rétablir les liens, et l’on s’attend de plus en plus à ce que les deux dirigeants se rencontrent à la suite des visites de haut niveau.

Wang Huiyao a ajouté que la Chine et les États-Unis avaient tout à gagner d’une relation plus stable, et qu’il était également dans l’intérêt de la communauté internationale de voir les deux plus grandes économies du monde parvenir à une sorte de « relations normales ».

Russel a déclaré que les développements récents témoignent d’un « nouveau désir chinois de stabilité dans les affaires extérieures », en particulier avec les États-Unis.

« Nous constatons désormais une volonté de réduire au moins temporairement les tensions, de mettre un terme aux discours durs, d’accepter des visites de haut niveau et d’abandonner le lien strict entre les ‘intérêts fondamentaux’ et toute coopération de la Chine », a-t-il déclaré.

Ce changement, a déclaré Russel, pourrait être motivé par les graves difficultés économiques et les problèmes intérieurs auxquels la Chine est confrontée, ou par un « effort prudent » pour attendre les résultats des élections américaines de l’année prochaine.

« Mais dans les deux cas, la ‘stabilisation’ semble être le mot d’ordre et donc les chances sont favorables à une décision de Xi de participer à l’Apec et de tenir une autre réunion avec Biden dans l’espoir de ralentir davantage les mesures américaines visant à contraindre la Chine dans la technologie et dans d’autres domaines. , » il a dit.

Cet article a été initialement publié dans le Poste du matin de la Chine du Sud (SCMP), la voix la plus autorisée dans les reportages sur la Chine et l’Asie depuis plus d’un siècle. Pour plus d’histoires SCMP, veuillez explorer le Application SCMP ou visitez le SCMP Facebook et Twitter pages. Copyright © 2023 South China Morning Post Publishers Ltd. Tous droits réservés.

Copyright (c) 2023. South China Morning Post Publishers Ltd. Tous droits réservés.